Autobus sovraffollati e viabilità in tilt in Costiera Amalfitana: l’allarme della Fit-Cisl Salerno e della Cisl provinciale
La CISL propone di avviare una riflessione seria e condivisa con tutti gli attori coinvolti: amministrazioni, enti locali, Regione, associazioni e parti sociali
Il trasporto pubblico locale (TPL) in Costiera Amalfitana vive un’emergenza ormai cronica, ampiamente documentata dalla stampa locale e segnalata dalla FIT-CISL e dalla CISL da anni.
Richiesta di tavolo tecnico in Prefettura
La segreteria provinciale della FIT-CISL ha richiesto, anche tramite stampa, la convocazione urgente di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Salerno per affrontare i problemi e cercare soluzioni concrete. L’obiettivo è garantire un servizio affidabile sia per i turisti che per i cittadini.
Criticità del trasporto e viabilità
La situazione attuale è resa insostenibile da:
- Aumento smisurato dei turisti, dovuto alla proliferazione di B&B, residence e affitti brevi;
- Autobus sovraffollati, con utenti costretti a lunghe attese sotto il sole e a viaggiare in condizioni non sicure;
- Infrastruttura stradale limitata: la SS163 presenta carreggiate strette, curve a gomito e traffico intenso, rendendo difficile l’introduzione di corse aggiuntive;
- Parcheggi di scambio inesistenti e mancanza di divieti di sosta obbligati.
Servizi marittimi e limiti dei collegamenti interni
Anche le “vie del mare”, pur efficaci nei collegamenti con Amalfi, risultano insufficienti per Positano, Ravello e le altre località interne, a causa della precarietà della rete stradale.
Proposte e richieste della FIT-CISL
Tra le proposte già avanzate o da valutare:
- Potenziamento straordinario dei servizi nei periodi di picco;
- Attivazione di servizi sostitutivi in caso di maltempo che blocchi i collegamenti via mare;
- Valutazione di una rete integrata di mobilità (aereo, ferroviario, marittimo, gomma) sul modello proposto per l’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento.
Verso una strategia di mobilità sostenibile
La CISL propone di avviare una riflessione seria e condivisa con tutti gli attori coinvolti: amministrazioni, enti locali, Regione, associazioni e parti sociali. Tra le possibili misure:
- Parcheggi di interscambio;
- Limitazioni per i pendolari nei periodi di alta stagione;
- Tariffe differenziate per disincentivare l’uso dell’auto privata sulla SS163.
Appello della CISL
Il problema del TPL in Costiera Amalfitana non è solo una questione di mezzi, ma anche di visione politica e capacità logistica. Serve un piano integrato, duraturo e sostenibile che vada oltre l’emergenza e garantisca:
- Accoglienza ai visitatori;
- Gestione dell’utenza ordinaria;
- Tutela degli operatori del settore.
La CISL di Salerno, insieme alla categoria FIT, ribadisce la propria disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro e a collaborare con istituzioni e aziende di trasporto per trasformare queste proposte in decisioni concrete.