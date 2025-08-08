Autobus sovraffollati e viabilità in tilt in Costiera Amalfitana: l’allarme della Fit-Cisl Salerno e della Cisl provinciale

di Redazione ZON

Il trasporto pubblico locale (TPL) in Costiera Amalfitana vive un’emergenza ormai cronica, ampiamente documentata dalla stampa locale e segnalata dalla FIT-CISL e dalla CISL da anni.

Richiesta di tavolo tecnico in Prefettura

La segreteria provinciale della FIT-CISL ha richiesto, anche tramite stampa, la convocazione urgente di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Salerno per affrontare i problemi e cercare soluzioni concrete. L’obiettivo è garantire un servizio affidabile sia per i turisti che per i cittadini.

Criticità del trasporto e viabilità

La situazione attuale è resa insostenibile da:

Aumento smisurato dei turisti , dovuto alla proliferazione di B&B, residence e affitti brevi;

, dovuto alla proliferazione di B&B, residence e affitti brevi; Autobus sovraffollati , con utenti costretti a lunghe attese sotto il sole e a viaggiare in condizioni non sicure;

, con utenti costretti a lunghe attese sotto il sole e a viaggiare in condizioni non sicure; Infrastruttura stradale limitata : la SS163 presenta carreggiate strette, curve a gomito e traffico intenso, rendendo difficile l’introduzione di corse aggiuntive;

: la SS163 presenta carreggiate strette, curve a gomito e traffico intenso, rendendo difficile l’introduzione di corse aggiuntive; Parcheggi di scambio inesistenti e mancanza di divieti di sosta obbligati.

Servizi marittimi e limiti dei collegamenti interni

Anche le “vie del mare”, pur efficaci nei collegamenti con Amalfi, risultano insufficienti per Positano, Ravello e le altre località interne, a causa della precarietà della rete stradale.

Proposte e richieste della FIT-CISL

Tra le proposte già avanzate o da valutare:

Potenziamento straordinario dei servizi nei periodi di picco;

nei periodi di picco; Attivazione di servizi sostitutivi in caso di maltempo che blocchi i collegamenti via mare;

in caso di maltempo che blocchi i collegamenti via mare; Valutazione di una rete integrata di mobilità (aereo, ferroviario, marittimo, gomma) sul modello proposto per l’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento.

Verso una strategia di mobilità sostenibile

La CISL propone di avviare una riflessione seria e condivisa con tutti gli attori coinvolti: amministrazioni, enti locali, Regione, associazioni e parti sociali. Tra le possibili misure:

Parcheggi di interscambio;

Limitazioni per i pendolari nei periodi di alta stagione;

Tariffe differenziate per disincentivare l’uso dell’auto privata sulla SS163.

Appello della CISL

Il problema del TPL in Costiera Amalfitana non è solo una questione di mezzi, ma anche di visione politica e capacità logistica. Serve un piano integrato, duraturo e sostenibile che vada oltre l’emergenza e garantisca:

Accoglienza ai visitatori;

Gestione dell’utenza ordinaria;

Tutela degli operatori del settore.

La CISL di Salerno, insieme alla categoria FIT, ribadisce la propria disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro e a collaborare con istituzioni e aziende di trasporto per trasformare queste proposte in decisioni concrete.