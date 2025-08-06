Salerno, doppio salvataggio in mare della Polizia di stato durante la processione nautica

di Redazione ZON

Nel pomeriggio del 3 agosto, in occasione della tradizionale processione nautica in onore di “Maria SS. di Costantinopoli – Madonna che viene dal mare”, gli agenti della Squadra Nautica della Questura di Salerno, impiegati in specifici servizi di vigilanza e sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, sono intervenuti in due distinti episodi di soccorso in mare, nelle acque antistanti il litorale cittadino.

Le operazioni si sono svolte in stretta collaborazione con la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, in un clima di efficace sinergia interforze. Gli agenti, a bordo di moto d’acqua in dotazione, sono prontamente intervenuti a seguito della segnalazione, via radio, di un’avaria a bordo di un’unità da diporto. L’intervento, avvenuto intorno alle ore 17:40, ha consentito di trarre in salvo il comandante dell’imbarcazione, in grave pericolo a causa del rapido affondamento del natante. Il naufrago è stato successivamente trasbordato su un’unità della Guardia Costiera, dove ha ricevuto le prime cure.

Circa un’ora più tardi, l’attenzione degli operatori è stata richiamata da un secondo natante da diporto in evidente difficoltà nelle vicinanze dell’ingresso del Porto Turistico “Masuccio Salernitano”. L’imbarcazione, con a bordo quattro persone, stava imbarcando acqua dalla poppa, rischiando il capovolgimento. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo degli agenti ha consentito di mettere in sicurezza tutti i passeggeri, poi condotti a terra e affidati alle cure del personale sanitario del 118.

L’efficacia, la tempestività e la professionalità del personale della Polizia di Stato, unite alla collaborazione con le forze di polizia ordinaria impegnate nei servizi in mare, hanno consentito di assicurare una piena garanzia di svolgimento in sicurezza della manifestazione religiosa, prevenendo ogni emergenza e assicurando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste.