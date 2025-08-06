Mangiaplastica a Battipaglia, installato l’Eco-compattatore

di Redazione ZON



L’Assessore Chiera: «Favorire i cittadini che differenziano al meglio i rifiuti»

È stato installato nella giornata di ieri, martedì cinque agosto, all’angolo tra Viale Kennedy e Via Garigliano a Battipaglia, l’Eco-compattatore (il c.d. “Mangiaplastica”) acquistato da questa amministrazione attraverso un contributo di circa 29.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con lo scopo di incentivare ed incrementare i livelli di raccolta differenziata attraverso il riconoscimento e riduzione del volume delle bottiglie in PET, al fine di favorirne il successivo riciclo.

Semplice il suo utilizzo; gli interessati dovranno dapprima identificarsi attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria dopodiché potranno procedere con l’inserimento del rifiuto, che dovrà riguardare – esclusivamente – bottiglie vuote in plastica in PET, non schiacciate e con l’etichetta visibile.

Terminate le operazioni di inserimento, l’Eco-compattatore rilascerà un coupon che potrà essere utilizzato presso le attività esercenti all’iniziativa per beneficiare dei relativi sconti.

Ai fini del rilascio del suddetto coupon sarà necessario il conferimento di almeno n. 20 bottiglie; viceversa, non sarà rilasciato alcun coupon ma l’apparato registrerà comunque gli inserimenti rilasciando il tagliando al raggiungimento della soglia minima.

Eventuali conferimenti non corretti e/o inconferenti non rilasceranno alcun coupon.

«Per questa prima installazione è stata individuata un’area accessibile e dotata di parcheggio, poco distante da due istituti scolastici e nelle vicinanze del mercato al fine di favorire la massima fruibilità del servizio in favore dei nostri cittadini – dice l’Assessore Vincenzo Chiera –. Entro settembre, sarà inoltre possibile usufruire del Centro di Raccolta Comunale informatizzato per consentire a tutti i cittadini di conferire vetro, Carta e multimateriale e potere ottenere così uno sconto sulla Tari. Entrambe le iniziative hanno l’obiettivo di favorire quei cittadini che differenziano al meglio i rifiuti».

Eventuali richieste di informazioni alla mail dedicata: [email protected]