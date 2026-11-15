Totonomi Sanremo 2027: Alfa, Tananai, Annalisa ed Emma in pole per i Big

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo il totonomi, i favoriti per il Festival di Sanremo 2027 sono Alfa, Tananai, Annalisa ed Emma, mentre Salmo potrebbe debuttare. L’elenco ufficiale dei 23 Big in gara sarà svelato l’11 dicembre 2026 su Rai1 durante Sarà Sanremo; il Festival si svolge al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

I punti chiave Il Festival di Sanremo 2027 si svolge al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

In gara a Sanremo 2027 ci sono 23 Big più il giovane vincitore di Sarà Sanremo.

I nomi dei 23 Big saranno svelati l’11 dicembre 2026 in prima serata su Rai1, durante Sarà Sanremo.

Stefano De Martino è al debutto come direttore artistico del Festival e conduce Sarà Sanremo con Mariasole Pollio.

Il 23 novembre 2026 scade il termine per presentare le candidature a Sanremo 2027.

Il totonomi di Sanremo 2027 vede in pole Alfa, Tananai, Annalisa ed Emma, con Salmo possibile debuttante e Loredana Bertè nel mirino. I 23 Big in gara saranno svelati l’11 dicembre 2026 su Rai1.

Quando saranno svelati i 23 Big in gara a Sanremo 2027

Il Festival di Sanremo 2027 si svolge al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio. In gara ci sono 23 Big più il giovane vincitore di Sarà Sanremo.

I nomi dei cantanti saranno svelati l’11 dicembre 2026 in prima serata su Rai1, durante Sarà Sanremo. La serata è condotta da Stefano De Martino e Mariasole Pollio e incorona il più meritevole tra sei giovani in gara.

Quest’anno non ci sarà l’annuncio-lista al telegiornale, come da consuetudine negli ultimi anni. I titoli dei Big escono dentro lo show di Rai1.

Data Che cosa succede 23 novembre 2026 Scadenza per presentare le candidature 11 dicembre 2026 Sarà Sanremo su Rai1 in prima serata: vincitore tra i giovani e annuncio dei Big Dal 16 al 20 febbraio 2027 Festival di Sanremo all’Ariston

Stefano De Martino, al debutto come direttore artistico, sta raccogliendo le ultime proposte e ha già cominciato a disegnare il suo festival. Ha dichiarato di voler dare alla manifestazione un’impronta più fresca.

Per questo è prevedibile una presenza numerosa di artisti della Gen-Z, quelli che piazzano i dischi ai primi posti delle classifiche e riempiono arene, palazzetti e festival.

Alfa, Tananai, Annalisa ed Emma: i nomi con le quotazioni più alte

Alfa sembra avere voglia e carte in regola per tornare a Sanremo, dopo il debutto del 2024. Da allora sono passati tre anni, che lo hanno consacrato tra i nomi più riconoscibili della musica italiana.

Tananai ha quotazioni alte e vivrebbe il suo terzo Sanremo. Dopo un anno di silenzio, il cantautore è al lavoro sul nuovo album e ha molta musica nel cassetto.

Angelina Mango, vincitrice del Festival 2024, è pronta a tornare sul palco dell’Ariston dopo aver superato un periodo difficile.

Annalisa all’Ariston è di casa: potrebbe arrivare alla settima presenza, magari a caccia di quella vittoria sfiorata che ancora le manca.

Stefano De Martino sembra stia corteggiando con insistenza Emma. I due si conoscono dai tempi dei banchi di Amici e sono legati da un profondo affetto.

Salmo al debutto, il rap e il corteggiamento a Loredana Bertè

Si ipotizza il debutto a Sanremo di Salmo, ma gli mancherebbe ancora il brano giusto. Il rap, in ogni caso, non mancherà nel cast del Festival.

C’è chi spera nel ritorno di Ghali, mentre sembra improbabile la presenza di Rocco Hunt e Clementino, usciti da poco con il loro primo disco in coppia. Ci prova anche Rkomi.

Si lavora poi alla presenza di Loredana Bertè, che di festival ne ha frequentati molti e la cui energia è fuori discussione.

Tra i gruppi, i Modà potrebbero rilanciarsi, ma sembrano avere più chance i piemontesi Tamango e i napoletani Nu Genea. Salgono anche le quotazioni dei The Kolors.

Tra i cantautori circolano i nomi di Nek, Gazzelle e Irama, oggi giudice di X Factor. Achille Lauro, che sedeva al banco dei giudici di X Factor prima di lui, stavolta non ci sarà.

Le altre donne in corsa, Arisa esclusa e i candidati che si sono sfilati

Tra le donne girano anche i nomi di Elodie, Sarah Toscano, Gaia, Emma Nolde e Mille. Settembre, vincitore delle Nuove Proposte nel 2025, potrebbe passare alla categoria Big.

Arisa, già vincitrice del Festival e co-conduttrice, voleva esserci. Da quanto raccontato da lei stessa, Stefano De Martino l’ha chiamata per dirle di non averla scelta.

Hanno dichiarato di aver presentato un brano Jalisse, Paola Turci, Mario Biondi, Pierdavide Carone, Giusy Ferreri, Fast Animals and Slow Kids, Elettra Lamborghini, Cristiano Godano, Cristina D’Avena, Rita Pavone, Jessica Morlacchi e Alberto Fortis.

Si è invece sfilato Willie Peyote, che De Martino avrebbe accolto a braccia aperte. Non ci sarà Tiziano Ferro, impegnato nella lavorazione del suo film, e nemmeno Fabri Fibra, spesso invocato e mai convinto dalle lusinghe della Riviera ligure.

Ospiti, co-conduttori e il Controfestival: le caselle ancora vuote

Per il contorno del Festival sono già annunciati i The Jackal al PrimaFestival e la Gialappa’s Band al Controfestival, che prende il posto del Dopofestival.

Restano da riempire molte caselle tra ospiti e co-conduttori. La Rai vorrebbe il ritorno degli ospiti stranieri e il nome di Dua Lipa è in vetta ai desideri.

Stefano De Martino ha espresso il desiderio di avere Vasco Rossi, assente da Sanremo da più di vent’anni. Chi sembra non potersi tirare indietro è Herbert Ballerina, fedele spalla del direttore artistico ad Affari Tuoi.

Domande frequenti Quando saranno annunciati i Big di Sanremo 2027? I nomi dei 23 Big saranno svelati l’11 dicembre 2026 in prima serata su Rai1, durante Sarà Sanremo. Non ci sarà l’annuncio della lista al telegiornale: i titoli dei Big escono dentro lo show di Rai1. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? Il Festival di Sanremo 2027 si svolge al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. In gara ci sono 23 Big più il giovane vincitore di Sarà Sanremo. Chi sono i favoriti per Sanremo 2027? Nel totonomi hanno le quotazioni più alte Alfa, Tananai, Annalisa ed Emma. Salmo è un possibile debuttante e Loredana Bertè è nel mirino di Stefano De Martino. Tra i gruppi hanno più chance i Tamango e i Nu Genea. Chi è il direttore artistico di Sanremo 2027? Il direttore artistico di Sanremo 2027 è Stefano De Martino, al debutto in questo ruolo. Sta raccogliendo le ultime proposte e ha dichiarato di voler dare al Festival un’impronta più fresca. Arisa sarà a Sanremo 2027? No, Arisa non è tra i nomi scelti. Da quanto raccontato da lei stessa, Stefano De Martino l’ha chiamata per dirle di non averla scelta, anche se lei voleva partecipare.

Fonte: ANSA.it · ANSA.it