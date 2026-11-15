Domenica In 15 novembre 2026: gli ospiti di Mara Venier e Francesca Fialdini

di Redazione ZON

In sintesi. Il 15 novembre 2026 Mara Venier accoglie a Domenica In, su Rai 1 dalle 14.00, i rapper Rocco Hunt e Clementino e gli attori Vanessa Scalera e Marco Bocci. Alle 17.20, sempre su Rai 1, Francesca Fialdini riceve Orietta Berti e Manuela Moreno in Da noi… a ruota libera.

I punti chiave Domenica In, condotta da Mara Venier, va in onda su Rai 1 il 15 novembre 2026 dalle 14.00.

Rocco Hunt e Clementino presentano The Album, il loro primo progetto discografico realizzato insieme.

Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera, esce nelle sale il 19 novembre 2026.

Marco Bocci presenta 177 giorni. Il rapimento di Farouk, produzione Rai in tre puntate da lunedì 16 novembre 2026.

Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, va in onda su Rai 1 il 15 novembre 2026 alle 17.20.

Attenzione: spoiler. Il 15 novembre 2026 Mara Venier accoglie a Domenica In, su Rai 1 dalle 14.00, i rapper campani Rocco Hunt e Clementino, l’attrice Vanessa Scalera e l’attore Marco Bocci.

Rocco Hunt e Clementino aprono la puntata con The Album

Rocco Hunt e Clementino arrivano a Domenica In dopo l’ultima edizione di The Voice Senior, conclusa il 13 novembre 2026. I due artisti campani presentano The Album, il loro primo progetto discografico realizzato insieme.

Vanessa Scalera racconta Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis in uscita nelle sale il 19 novembre 2026. La pellicola nasce dal romanzo di Antonio Franchini, vincitore del Premio Campiello. Alla Mostra del Cinema di Venezia l’attrice ha ricevuto il Pasinetti per la migliore interpretazione femminile.

Marco Bocci presenta 177 giorni. Il rapimento di Farouk, nuova produzione Rai in tre puntate da lunedì 16 novembre 2026. La fiction si ispira al rapimento avvenuto nel 1992.

Sophia Loren, Ballando con le stelle e il caso Barbara D’Urso

Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren, condivide con Mara Venier ricordi e aspetti della storia di famiglia. Il tenore Pasquale Esposito presenta A storia e Sufì, brano da lui scritto e interpretato in omaggio all’attrice.

Nel consueto spazio su Ballando con le stelle sono in studio Monica Guerritore, Andy Díaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi. Gli opinionisti sono Anna Pettinelli, anche concorrente di Tale e quale show 2026, Alba Parietti e Rossella Erra. Enzo Miccio propone la sua classifica Top5, ed è attesa un’incursione di Vincenzo De Lucia, noto per le imitazioni al femminile.

Si parlerà anche di Barbara D’Urso, protagonista di un confronto acceso con il giurato Mariotto nella puntata di Ballando con le stelle del 14 novembre 2026. In diretta la conduttrice ha minacciato di lasciare il programma, dicendo a Milly Carlucci: «Scegli, o lui o io».

Nella stessa puntata del 14 novembre 2026 Andy Díaz ha ottenuto 45 punti con un samba ispirato ad Adriano Celentano. Jimmy Ghione ha chiuso il suo jive con 33 punti, scesi a 13 dopo la sottrazione dei 20 punti della puntata precedente.

La parte di attualità ospita la vicenda di Jessica Scarpa e la sua battaglia per la vita. In studio, con Mara Venier e Tommaso Cerno, ci sono il marito Emanuele Scaranna, il professor Giovanni Butturini e il giornalista Piero Sansonetti. Per Il pranzo della domenica, Savino Zaba raggiunge Perugia per Eurochocolate 2026.

Alle 17.20 Francesca Fialdini riceve Orietta Berti e Manuela Moreno

Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, racconta storie di persone dello spettacolo e di volti comuni che si sono reinventati dopo cambiamenti importanti. Tra gli ospiti c’è Orietta Berti, presenza fissa al Tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio.

Con Orietta Berti ci sono Nina Zilli e il rapper Danti, autori insieme del nuovo singolo Maledetto Settembre. In studio anche Manuela Moreno, giornalista del TG2, in gara a Ballando con le stelle in coppia con il maestro Carlo Aloia.

Paola Minaccioni e Antonio Folletto chiudono il gruppo degli ospiti. I due attori sono i protagonisti di Una finestra vista lago, nuova fiction Rai in partenza il 24 novembre 2026. La serie, tratta dai romanzi di Andrea Vitali, è ambientata negli anni Trenta e segue il giovane maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò.

Gli orari dei due programmi su Rai 1 e dove vederli in streaming

Programma Orario il 15 novembre 2026 Canale Domenica In 14.00 Rai 1 Da noi… a ruota libera 17.20 Rai 1

Domenica In e Da noi… a ruota libera sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Domande frequenti A che ora inizia Domenica In il 15 novembre 2026? Domenica In inizia alle 14.00 su Rai 1 il 15 novembre 2026. Alle 17.20, sempre su Rai 1, va in onda Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Chi sono gli ospiti di Domenica In il 15 novembre 2026? Mara Venier accoglie i rapper Rocco Hunt e Clementino, l’attrice Vanessa Scalera e l’attore Marco Bocci. In studio ci sono anche Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito. Chi sono gli ospiti di Da noi… a ruota libera il 15 novembre 2026? Francesca Fialdini riceve Orietta Berti, Nina Zilli, il rapper Danti e la giornalista del TG2 Manuela Moreno. Chiudono il gruppo degli ospiti gli attori Paola Minaccioni e Antonio Folletto. Dove vedere Domenica In in streaming? Domenica In è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Lo stesso vale per Da noi… a ruota libera, in onda il 15 novembre 2026 su Rai 1. Cosa presentano Rocco Hunt e Clementino a Domenica In? Rocco Hunt e Clementino presentano The Album, il loro primo progetto discografico realizzato insieme. Arrivano a Domenica In dopo l’ultima edizione di The Voice Senior, conclusa il 13 novembre 2026.

Fonte: Bigodino · Super Guida TV · Super Guida TV