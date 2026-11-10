Ornella Muti dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle: La Rocca dice che sta recuperando

di Redazione ZON

In sintesi. Ornella Muti sta recuperando dall’infortunio alla spalla subito durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 7 novembre 2026. Il maestro Pasquale La Rocca ha dichiarato alla Vita in diretta che la coppia prende alcuni giorni di riposo e punta a tornare in pista sabato 14 novembre 2026.

I punti chiave Ornella Muti ha interrotto la sua esibizione a Ballando con le Stelle sabato 7 novembre 2026 per un dolore alla spalla.

Pasquale La Rocca ha detto alla Vita in diretta di Alberto Matano che Ornella Muti sta recuperando e che la coppia si prenderà qualche giorno di riposo.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca puntano a tornare a esibirsi sabato 14 novembre 2026.

Pasquale La Rocca ha spiegato di aver replicato a Barbara d’Urso per l’emotività di vedere Ornella Muti in difficoltà, senza voler polemizzare.

Il 9 novembre 2026 La volta buona ha mandato in onda le parole di Pasquale La Rocca, che dietro le quinte ha detto: «Forse ci sono dei favoritismi».

Ornella Muti sta recuperando dopo l’infortunio alla spalla subito a Ballando con le Stelle: lo ha detto il maestro napoletano Pasquale La Rocca, ospite della Vita in diretta di Alberto Matano.

Pasquale La Rocca ha spiegato che nel giorno dell’intervista la coppia non si è allenata e che si prenderà qualche giorno di riposo. Secondo il ballerino, Ornella Muti è decisa a tornare in pista.

«Ci tengo a dire che Ornella sta recuperando. Oggi non ci siamo allenati, ovviamente prenderemo un po’ di giorni di riposo, ma lei è molto determinata. Ha lo spirito di una vera combattente, quindi è decisa a ritornare», ha dichiarato Pasquale La Rocca.

Nella stessa puntata della Vita in diretta era ospite anche Giulia Salemi, per presentare The Traitors Italia. Alla domanda sul tutore usato in precedenza da Barbara d’Urso, La Rocca ha risposto che a Ornella Muti non serve.

L’infortunio è arrivato durante la puntata di sabato 7 novembre 2026

Sabato 7 novembre 2026 Ornella Muti ha interrotto la sua esibizione a Ballando con le Stelle per un dolore alla spalla. Milly Carlucci ha spiegato in studio che cosa fosse successo.

Dopo lo stop, la giurata Barbara d’Urso ha criticato le precedenti performance dell’attrice. Pasquale La Rocca e Simona Ventura hanno reagito alle sue parole.

Pasquale La Rocca dice di aver replicato a Barbara d’Urso per l’emotività del momento

Alla Vita in diretta Pasquale La Rocca ha spiegato che la sua risposta a Barbara d’Urso è nata dall’emotività di vedere la sua partner in difficoltà, con le lacrime agli occhi. Il ballerino ha detto di aver trovato poco carino che in quel momento si parlasse d’altro.

Pasquale La Rocca ha precisato di non aver voluto polemizzare con Barbara d’Urso. «Non era per polemizzare, ma semplicemente per difendere il programma», ha dichiarato, aggiungendo che avrebbe risposto allo stesso modo a chiunque.

Il 7 novembre 2026 Barbara d’Urso aveva contestato il racconto di Ornella Muti e il giudizio sulle sue esibizioni. La giurata aveva invitato l’attrice a uscire dall’immagine di persona fragile e poco accolta, e aveva criticato i voti ottenuti da Muti. Nella scorsa edizione Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca avevano ballato insieme.

Dietro le quinte La Rocca ha parlato di possibili favoritismi

Il 9 novembre 2026 La volta buona ha mandato in onda le parole di Pasquale La Rocca raccolte dietro le quinte di Ballando con le Stelle dall’inviato di Caterina Balivo. Il maestro ha parlato di ore difficili dopo il confronto tra Ornella Muti e Barbara d’Urso.

«È giusto che lei riposi, sono state 24 ore dure. Sono stanco anch’io, il confronto non mi è piaciuto, sono amareggiato di dover essere entrato nei commenti, io vado in protezione verso Ornella. Adesso non è più divertente, se prima ci ho riso oggi mi dà fastidio. Forse ci sono dei favoritismi», ha detto Pasquale La Rocca.

Il ritorno in gara di Ornella Muti resta possibile

L’obiettivo della coppia è tornare a esibirsi sabato 14 novembre 2026, dopo i giorni di riposo dedicati al recupero della spalla.

In un’intervista al Messaggero, Pasquale La Rocca ha detto di voler aspettare Ornella Muti e di essere il primo a incoraggiarla a tornare.

«No, non è finita qui. Io sono il primo a motivarla e a incoraggiarla a tornare. Se tutto si sistemerà, io voglio continuare e lei vuole continuare. Chissà, magari questo viaggio, dopo questa piccola caduta, ci porterà ancora più avanti di quanto ci aspettavamo. Vedremo», ha affermato Pasquale La Rocca.

Domande frequenti Come sta Ornella Muti dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle? Secondo il maestro Pasquale La Rocca, Ornella Muti sta recuperando dall’infortunio alla spalla. Nel giorno dell’intervista alla Vita in diretta la coppia non si è allenata e si prenderà qualche giorno di riposo. La Rocca la descrive come molto determinata, con «lo spirito di una vera combattente». Quando torna a ballare Ornella Muti a Ballando con le Stelle? L’obiettivo della coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca è tornare a esibirsi sabato 14 novembre 2026, dopo i giorni di riposo dedicati al recupero della spalla. Il ritorno in gara resta possibile, ma Pasquale La Rocca ha detto: «Se tutto si sistemerà». Cosa è successo a Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Sabato 7 novembre 2026 Ornella Muti ha interrotto la sua esibizione a Ballando con le Stelle per un dolore alla spalla. Milly Carlucci ha spiegato in studio che cosa fosse successo. Dopo lo stop, la giurata Barbara d’Urso ha criticato le precedenti performance dell’attrice. Perché Pasquale La Rocca ha risposto a Barbara d’Urso? Pasquale La Rocca ha spiegato alla Vita in diretta che la sua risposta è nata dall’emotività di vedere Ornella Muti in difficoltà, con le lacrime agli occhi. Ha precisato di non aver voluto polemizzare con Barbara d’Urso, ma di aver voluto difendere il programma. Ornella Muti usa il tutore alla spalla? No. Alla domanda sul tutore usato in precedenza da Barbara d’Urso, Pasquale La Rocca ha risposto alla Vita in diretta che a Ornella Muti non serve.