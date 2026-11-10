Ciao Darwin, Bonolis: «Mi sa che la facciamo» e il legame con Luca Laurenti

di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha detto al Festival dello Spettacolo che Ciao Darwin potrebbe avere una nuova edizione: «Mi sa che la facciamo». Non è un annuncio ufficiale. L’ultima edizione andata in onda non ha raccolto gli ascolti sperati. Bonolis ha parlato anche dei 35 anni di lavoro con Luca Laurenti. Pubblicato il 10 novembre 2026.

I punti chiave Paolo Bonolis ha detto al Festival dello Spettacolo che Ciao Darwin potrebbe avere una nuova edizione: «Mi sa che la facciamo».

Il ritorno di Ciao Darwin è un’ipotesi molto probabile, ma non un annuncio ufficiale.

L’ultima edizione di Ciao Darwin andata in onda non ha raccolto gli ascolti sperati.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti lavorano insieme da 35 anni.

Paolo Bonolis descrive Luca Laurenti come una persona «molto molto indipendente, molto chiusa, molto solitaria».

Paolo Bonolis ha anticipato che Ciao Darwin potrebbe avere una nuova edizione: «Mi sa che la facciamo». Il conduttore Mediaset lo ha detto durante il Festival dello Spettacolo, dove ha parlato anche del suo rapporto con Luca Laurenti.

Perché la nuova edizione di Ciao Darwin dovrà essere diversa

L’ultima edizione di Ciao Darwin andata in onda non ha raccolto gli ascolti sperati. Per questo, nel caso in cui il programma torni, dovrà essere una nuova edizione del tutto fresca.

Paolo Bonolis non ha usato una formula definitiva: la sua frase, «mi sa che la facciamo», lascia il ritorno del programma come un’ipotesi molto probabile e non come un annuncio ufficiale.

Come Paolo Bonolis descrive il rapporto con Luca Laurenti

Paolo Bonolis definisce Luca Laurenti un fratello: «Siamo fratelli praticamente, viviamo in combutta professionale da 35 anni». Secondo il conduttore, il loro è un rapporto che ha come punto di riferimento «il rispetto assoluto della nostra differenza e della nostra reciproca indipendenza».

Paolo Bonolis ha aggiunto che con Luca Laurenti intende lavorare «fino a che crepo», con una battuta delle sue. Il motivo, ha spiegato, è che tra i due c’è affetto: «ci vogliamo bene».

Che tipo è Luca Laurenti secondo Paolo Bonolis

Paolo Bonolis racconta che qualche volta lui e Luca Laurenti hanno fatto le vacanze insieme. Descrive il collega come una persona «molto molto indipendente, molto chiusa, molto solitaria».

Ogni tanto Paolo Bonolis prova a invitare Luca Laurenti a mangiare insieme, ma la risposta è no. Il conduttore dice di rispettare questo carattere: per lui è inutile cercare di forzare una chiusura che l’amico ha in modo particolare.

Domande frequenti Ciao Darwin torna con una nuova edizione? Paolo Bonolis ha detto durante il Festival dello Spettacolo: «Mi sa che la facciamo». La frase rende il ritorno di Ciao Darwin un’ipotesi molto probabile, ma non è un annuncio ufficiale. Perché la nuova edizione di Ciao Darwin dovrà essere diversa? L’ultima edizione di Ciao Darwin andata in onda non ha raccolto gli ascolti sperati. Per questo, se il programma tornerà, dovrà essere una nuova edizione del tutto fresca. Da quanti anni lavorano insieme Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Paolo Bonolis e Luca Laurenti lavorano insieme da 35 anni. Bonolis la definisce una «combutta professionale» e dice che i due sono «fratelli praticamente». Che tipo è Luca Laurenti secondo Paolo Bonolis? Secondo Paolo Bonolis, Luca Laurenti è «molto molto indipendente, molto chiuso, molto solitario». Bonolis dice di rispettare questo carattere e di non cercare di forzarlo, anche quando l’amico rifiuta i suoi inviti a mangiare insieme.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv