Ciao Darwin, Bonolis: «Alcune gare oggi non si potrebbero fare»

di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Paolo Bonolis ha detto al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano, che una decima edizione di Ciao Darwin, da lui chiamata «The Last Dance», non è esclusa. Secondo Bonolis, il politicamente corretto renderebbe impossibili alcune sfide del programma di Canale 5, andato in onda dal 1998 al 2024.

I punti chiave Paolo Bonolis non esclude una decima e ultima edizione di Ciao Darwin, che chiama «The Last Dance».

Paolo Bonolis ha parlato al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano.

Ciao Darwin è andato in onda su Canale 5 dal 1998 al 2024.

Secondo Paolo Bonolis, il politicamente corretto renderebbe impossibili alcune gare di Ciao Darwin.

Non esiste un annuncio ufficiale sul ritorno di Ciao Darwin; secondo indiscrezioni, Avanti un Altro tornerà su Canale 5 a gennaio 2027.

Paolo Bonolis ha lasciato aperta la possibilità di una decima e ultima edizione di Ciao Darwin, che definisce «The Last Dance». Lo ha detto al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano.

«Non so se ci sarà un’ultima e decima edizione di Ciao Darwin. Può darsi che la facciamo, sarebbe The Last Dance.»

Il programma di Canale 5 è andato in onda dal 1998 al 2024 e si è congedato più volte in passato.

Perché Bonolis dice che alcune gare oggi non si potrebbero fare

Bonolis ha spiegato che il politicamente corretto renderebbe oggi impossibili alcune sfide del programma. Le sue parole: «Oggi alcune gare non si potrebbero più fare per il politicamente corretto».

Tra le sfide più provocatorie di Ciao Darwin, Paolo Bonolis ha ricordato quella tra attrici drammatiche e pornoattrici. Ha citato poi i confronti tra bianchi e neri e tra gay ed etero.

Secondo Bonolis, l’idea alla base di quei giochi era un’altra. Il conduttore ha detto che piaceva «far capire, attraverso la serenità di un gioco, che le differenze sono la cosa più bella che c’è nella vita».

Bonolis ha aggiunto che lo spirito del programma permetteva ai concorrenti di superare le contrapposizioni. E ha concluso: «Se fosse trasferibile nella vita quotidiana, saremmo tutti più sereni».

Quando potrebbe tornare Ciao Darwin

Per ora non c’è un annuncio ufficiale sul ritorno di Ciao Darwin. Secondo alcune indiscrezioni, il programma di prima serata potrebbe ripartire con un nuovo ciclo di puntate più avanti nel 2027.

Sempre secondo quelle indiscrezioni, a gennaio 2027 tornerà su Canale 5 Avanti un Altro, il game show del preserale condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nel periodo precedente la fascia sarebbe affidata per circa un mese a Ilary Blasi e al revival di Ok, il Prezzo è Giusto.

Il legame tra Bonolis e Luca Laurenti

Nello stesso intervento Paolo Bonolis ha dedicato un pensiero a Luca Laurenti, suo storico compagno di avventure televisive. Lo ha definito «un fratello» e ha detto: «Ci rispettiamo e ci vogliamo bene da sempre. È un legame unico».

Domande frequenti Ci sarà una decima edizione di Ciao Darwin? Paolo Bonolis ha detto che può darsi che la facciano e che sarebbe «The Last Dance». Per ora non c’è un annuncio ufficiale sul ritorno di Ciao Darwin. Perché Bonolis dice che alcune gare di Ciao Darwin non si potrebbero fare? Paolo Bonolis sostiene che il politicamente corretto renderebbe impossibili alcune sfide del programma. Ha spiegato che l’idea dei giochi era far capire, attraverso la serenità di un gioco, che le differenze sono la cosa più bella che c’è nella vita. Quali sono le gare più provocatorie di Ciao Darwin ricordate da Bonolis? Paolo Bonolis ha ricordato la sfida tra attrici drammatiche e pornoattrici. Ha citato poi i confronti tra bianchi e neri e tra gay ed etero. Quando torna Avanti un Altro su Canale 5? Secondo alcune indiscrezioni, Avanti un Altro, il game show del preserale condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, tornerà su Canale 5 a gennaio 2027. Nel periodo precedente la fascia sarebbe affidata per circa un mese a Ilary Blasi e al revival di Ok, il Prezzo è Giusto. Che rapporto c’è tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Paolo Bonolis ha definito Luca Laurenti, suo storico compagno di avventure televisive, «un fratello». Ha aggiunto: «Ci rispettiamo e ci vogliamo bene da sempre. È un legame unico».