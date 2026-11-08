Affari Tuoi, De Martino annuncia un nuovo matrimonio in diretta su Rai 1

di Redazione ZON

In sintesi. Stefano De Martino ha annunciato un nuovo matrimonio in diretta televisiva durante la puntata di Affari Tuoi su Rai 1 andata in onda il 7 novembre 2026. Data e coppia non sono state indicate. L’annuncio fa pensare al ritorno dello speciale Nella buona e nella cattiva sorte, già andato in onda il 13 febbraio 2026.

I punti chiave Stefano De Martino ha annunciato un matrimonio in diretta ad Affari Tuoi, su Rai 1, nella puntata del 7 novembre 2026.

Stefano De Martino non ha indicato né la data della cerimonia né la coppia che si sposerà.

Camilla dal Lazio, concorrente della puntata del 7 novembre 2026, ha cambiato pacco tre volte e ha accettato un’offerta del Dottore da 33000 euro.

Lo speciale Nella buona e nella cattiva sorte del 13 febbraio 2026 ha raccolto oltre 4,2 milioni di spettatori, con il 23,4% di share.

Per la prima edizione dello speciale, i casting di Affari Tuoi per le coppie in attesa di sposarsi erano stati aperti sul portale giocherai.it.

Stefano De Martino ha annunciato ad Affari Tuoi, su Rai 1, un nuovo matrimonio in diretta televisiva. La frase è arrivata nella puntata del 7 novembre 2026, durante la partita di Camilla dal Lazio.

«Presto celebreremo un matrimonio in diretta»

Così ha detto Stefano De Martino al pubblico dello studio e ai telespettatori di Rai 1.

Cosa ha detto De Martino sul matrimonio in diretta

Stefano De Martino non ha fornito altri dettagli sulla cerimonia e non ha indicato quando si terrà. Per data e informazioni bisognerà attendere le prossime puntate di Affari Tuoi.

L’annuncio fa pensare al ritorno di Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale di Affari Tuoi dedicato alle coppie in procinto di sposarsi. In quell’occasione De Martino torna a fare il celebrante.

Camilla dal Lazio, la concorrente di quella sera, lavora nel mondo della moda ed è a sua volta una futura sposa. Ha giocato con il fidanzato accanto a sé, partendo con il pacco numero 16.

Com’è andata la partita di Camilla dal Lazio

Camilla ha cambiato pacco tre volte, un fatto che la fonte definisce mai visto nella storia di Affari Tuoi. Con il primo cambio è passata dal 16 all’11: nel 16 c’erano solo 5 euro.

Con il secondo cambio ha preso il 19 e ha scoperto che nell’11 c’era Tommasino, il cucciolo che quest’anno ha raccolto l’eredità di Gennarino. Il terzo cambio l’ha portata al pacco 17.

Tra le offerte del Dottore, la coppia ha rifiutato 25000 euro e poi 12000 euro. Alla fine ha accettato 33000 euro.

L’annuncio è arrivato dopo l’ingresso del pacco Ballerina, con Martina Miliddi, ex allieva di Amici e presenza fissa dello show, che ha portato in studio la sua coreografia.

Il precedente: le nozze di Giulia e Marco il 13 febbraio 2026

Il 13 febbraio 2026, alla vigilia di San Valentino, Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte è andato in onda in prima serata con due futuri sposi di Torino, Giulia e Marco. Hanno detto sì davanti a De Martino.

Tra gli ospiti che facevano il tifo c’erano Federica Nargi e Alessandro Matri. La serata ha raccolto oltre 4,2 milioni di spettatori, con il 23,4% di share.

Come si poteva partecipare alla prima edizione

Per la prima edizione i casting di Affari Tuoi riservati alle coppie in attesa di sposarsi erano stati aperti sul portale giocherai.it. Chi sogna di partecipare può tenere d’occhio quel sito.

L’annuncio arriva in una stagione che ha già portato il nuovo studio milanese, il debutto di Tommasino e un contropacco ideato da Herbert Ballerina, poi abbandonato.

Domande frequenti Cosa ha annunciato Stefano De Martino ad Affari Tuoi? Nella puntata di Affari Tuoi del 7 novembre 2026, su Rai 1, Stefano De Martino ha annunciato un nuovo matrimonio in diretta televisiva. La frase pronunciata è stata «Presto celebreremo un matrimonio in diretta». Quando ci sarà il matrimonio in diretta ad Affari Tuoi? La data non è stata comunicata: Stefano De Martino non ha indicato quando si terrà la cerimonia. Per data e informazioni bisognerà attendere le prossime puntate di Affari Tuoi. Cos’è Nella buona e nella cattiva sorte di Affari Tuoi? È lo speciale di Affari Tuoi dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, in cui Stefano De Martino fa il celebrante. La prima edizione è andata in onda in prima serata su Rai 1 il 13 febbraio 2026, con i futuri sposi torinesi Giulia e Marco. Come si partecipa ad Affari Tuoi come coppia di futuri sposi? Per la prima edizione, i casting di Affari Tuoi riservati alle coppie in attesa di sposarsi erano stati aperti sul portale giocherai.it. Chi sogna di partecipare può tenere d’occhio quel sito. Quanti spettatori ha avuto lo speciale con le nozze di Giulia e Marco? Lo speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte del 13 febbraio 2026 ha raccolto oltre 4,2 milioni di spettatori. Lo share è stato del 23,4%.