Ballando con le Stelle, Ornella Muti si ferma dopo 38 secondi e Barbara D’Urso la critica

di Redazione ZON

In sintesi. Barbara D’Urso, giurata di Ballando con le Stelle, ha criticato Ornella Muti nella sesta puntata del programma di Rai 1, andata in onda sabato 7 novembre 2026. Ornella Muti si era fermata dopo 38 secondi di ballo con il maestro Pasquale La Rocca per un infortunio alla spalla. Pasquale La Rocca ha difeso Ornella Muti.

I punti chiave Ornella Muti ha ballato con il maestro Pasquale La Rocca per 38 secondi nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 7 novembre 2026 su Rai 1.

Ornella Muti si è fermata per un infortunio alla spalla, aggravato da una caduta durante le prove.

Barbara D’Urso ha detto a Ornella Muti che, a suo giudizio, tante altre concorrenti e ballerine ballano molto meglio di lei.

Pasquale La Rocca ha definito superfluo il riassunto di Barbara D’Urso «in un momento così delicato».

Gli altri giurati di Ballando con le Stelle hanno invitato Ornella Muti a non ritirarsi.

Barbara D’Urso, giurata di Ballando con le Stelle, ha criticato Ornella Muti durante la sesta puntata del programma di Rai 1, andata in onda sabato 7 novembre 2026. L’attrice si era appena fermata in pista per un infortunio alla spalla.

Che cosa è successo in pista nella sesta puntata

Ornella Muti ha ballato con il maestro Pasquale La Rocca per soli 38 secondi. Poi si è fermata, quasi in lacrime, per un infortunio alla spalla aggravato da una caduta durante le prove.

Ornella Muti ha spiegato di essere «imbottita di antidolorifici». Gli altri giurati l’hanno invitata a non ritirarsi e a fare il possibile per tornare presto in pista.

Che cosa ha detto Barbara D’Urso a Ornella Muti

Barbara D’Urso ha preso la parola per chiedere a Ornella Muti di uscire dal racconto della «donna fragile». Ha aggiunto che, quando vuole, l’attrice sa essere «molto tagliente» con le parole. Poi ha criticato il suo modo di ballare:

«Nel ballo sei sempre con questo occhio sperduto […] Rispetto a tante altre concorrenti e ballerine, che ballano secondo me molto meglio di te, finora in cinque puntate ci sono sempre stati 10.»

Barbara D’Urso ha aggiunto di non trovare corretto quel trattamento nei confronti di chi, a suo giudizio, balla molto meglio. Ornella Muti non ha risposto.

La replica di Pasquale La Rocca e la reazione sui social

Pasquale La Rocca è intervenuto in difesa della sua partner. Ha definito superfluo il riassunto di Barbara D’Urso «in un momento così delicato», con Ornella Muti alle prese con l’infortunio. Ha chiuso con una frase rivolta alla giurata: «Se non ti piacciamo, it’s ok!».

Sui social il confronto ha fatto discutere. Un post su Facebook ha ripreso le parole di Pasquale La Rocca, parlando di «stracci» che volano ancora a Ballando tra lui e Barbara D’Urso. Il post chiede alla giurata «un po’ di umanità» verso Ornella Muti, sofferente dopo lo stop.

I precedenti tra le due e il nodo del ritiro

Quello del 7 novembre 2026 non è il primo episodio di tensione tra Barbara D’Urso e Ornella Muti in questa edizione. Ornella Muti aveva già detto di non sentire «accoglienza» da parte della giurata, dopo i complimenti ricevuti per un’esibizione con Pasquale La Rocca.

Nella seconda puntata, andata in onda sabato 10 ottobre 2026 su Rai 1, il conduttore Alberto Matano aveva rivolto più battute a Barbara D’Urso. In quella serata ci fu anche un applauso a sorpresa per Ornella Muti.

Sul fronte sportivo, Ornella Muti è considerata vicina al ritiro a causa dell’infortunio alla spalla. Gli altri giurati, nella sesta puntata, l’hanno incoraggiata a restare in gara.

Domande frequenti Cosa è successo a Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Nella sesta puntata, andata in onda sabato 7 novembre 2026 su Rai 1, Ornella Muti ha ballato con Pasquale La Rocca per 38 secondi. Poi si è fermata, quasi in lacrime, per un infortunio alla spalla aggravato da una caduta durante le prove. Cosa ha detto Barbara D’Urso a Ornella Muti? Barbara D’Urso ha chiesto a Ornella Muti di uscire dal racconto della «donna fragile» e ha detto che, quando vuole, sa essere «molto tagliente» con le parole. Ha anche affermato che, secondo lei, tante altre concorrenti e ballerine ballano molto meglio di Ornella Muti. Ornella Muti non ha risposto. Cosa ha risposto Pasquale La Rocca a Barbara D’Urso? Pasquale La Rocca ha difeso la sua partner Ornella Muti. Ha definito superfluo il riassunto di Barbara D’Urso «in un momento così delicato» e ha chiuso con la frase «Se non ti piacciamo, it’s ok!». Ornella Muti si ritira da Ballando con le Stelle? Ornella Muti è considerata vicina al ritiro a causa dell’infortunio alla spalla. Nella sesta puntata, del 7 novembre 2026, gli altri giurati l’hanno incoraggiata a restare in gara e a tornare presto in pista. Era già successo qualcosa tra Barbara D’Urso e Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Sì, in questa edizione c’erano già state tensioni. Ornella Muti aveva detto di non sentire «accoglienza» da parte di Barbara D’Urso, dopo i complimenti ricevuti per un’esibizione con Pasquale La Rocca.