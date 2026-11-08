Grande Fratello Vip 9, primo bacio tra Alessandro Varsi e Megan Ria

di Redazione ZON

In sintesi. Alessandro Varsi, concorrente del Grande Fratello Vip 9, ha dato il primo bacio a Megan Ria nella Casa del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. La sera del bacio i due hanno dormito nello stesso letto. Varsi e Megan Ria non hanno ufficializzato nulla: la relazione resta, per ora, senza conferma.

I punti chiave Alessandro Varsi ha dato il primo bacio a Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip 9.

Il 24 ottobre 2026 Alessandro Varsi e Megan Ria hanno vinto una prova nella Voliera e si sono aggiudicati una serata in suite.

Alessandro Varsi ha chiesto scusa pubblicamente a Megan Ria dopo aver usato un termine sgradevole in una conversazione con Jonathan Kashanian.

Megan Ria ha accettato le scuse di Alessandro Varsi e i due hanno deciso di voltare pagina.

Alessandro Varsi e Megan Ria non hanno ufficializzato nulla: le anticipazioni sulla coppia sono indiscrezioni, non conferme dei diretti interessati.

Alessandro Varsi ha dato il primo bacio a Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip 9. Quella sera i due concorrenti hanno anche scelto di dormire nello stesso letto.

Il bacio è stato un gesto tenero e riservato, non una scena plateale. Ha riacceso le discussioni online sulla coppia.

Come si è arrivati al bacio tra Varsi e Megan Ria

Il 24 ottobre 2026 Alessandro Varsi e Megan Ria hanno vinto una prova nella Voliera e si sono aggiudicati una serata in suite. Da allora, nella Casa del Grande Fratello Vip 9, i due si sono mostrati sempre più vicini, tra coccole, abbracci e sguardi complici.

Il reality va in onda su Canale 5 ed è condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Dopo la puntata dell’eliminazione di Alex Belli, secondo Angolo delle Notizie, Varsi e Megan Ria si sarebbero scambiati diverse effusioni.

Le scuse di Varsi dopo la frase su Megan Ria

Il percorso tra i due ha avuto una battuta d’arresto. In una conversazione con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi ha usato un termine sgradevole per definire Megan Ria, e la frase ha fatto discutere il pubblico da casa.

Varsi ha poi chiesto scusa pubblicamente, riconoscendo la gravità delle sue parole. Megan Ria ha accettato le scuse, anche se il dispiacere iniziale era ancora visibile, e i due hanno deciso di voltare pagina.

Sono una coppia? Cosa si sa finora

Alessandro Varsi e Megan Ria non hanno ufficializzato nulla. Secondo le ricostruzioni, i due stanno procedendo con cautela e lasciano che i sentimenti si sviluppino con naturalezza.

Sui social gli utenti hanno cominciato a sostenere la coppia, dopo aver apprezzato il modo in cui i due hanno superato la tensione con il dialogo. Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 9 parlano di una coppia in formazione, ma per ora si tratta di indiscrezioni e non di una conferma dei diretti interessati.

Domande frequenti Chi ha dato il primo bacio nella Casa del Grande Fratello Vip 9? Alessandro Varsi ha dato il primo bacio a Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip 9. Il bacio è stato un gesto tenero e riservato, non una scena plateale. La sera del bacio i due concorrenti hanno anche scelto di dormire nello stesso letto. Alessandro Varsi e Megan Ria stanno insieme? Alessandro Varsi e Megan Ria non hanno ufficializzato nulla. Secondo le ricostruzioni stanno procedendo con cautela e lasciano che i sentimenti si sviluppino con naturalezza. Le anticipazioni parlano di una coppia in formazione, ma si tratta di indiscrezioni e non di una conferma dei diretti interessati. Perché Alessandro Varsi ha chiesto scusa a Megan Ria? In una conversazione con Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi ha usato un termine sgradevole per definire Megan Ria, e la frase ha fatto discutere il pubblico da casa. Varsi ha poi chiesto scusa pubblicamente, riconoscendo la gravità delle sue parole. Megan Ria ha accettato le scuse. Quando Alessandro Varsi e Megan Ria hanno vinto la serata in suite? Il 24 ottobre 2026 Alessandro Varsi e Megan Ria hanno vinto una prova nella Voliera del Grande Fratello Vip 9. La vittoria è valsa loro una serata in suite. Da allora i due si sono mostrati sempre più vicini, tra coccole, abbracci e sguardi complici. Chi conduce il Grande Fratello Vip 9? Il Grande Fratello Vip 9 va in onda su Canale 5 ed è condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.