Ascolti tv 6 novembre 2026: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna per un decimo di share
In sintesi. Affari Tuoi ha vinto la prima serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share e 4.210.000 spettatori, secondo i dati Auditel. La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, è arrivata seconda con il 21,7% e 4.184.000 spettatori. Il distacco è di 26.000 spettatori.
I punti chiave
- Affari Tuoi ha ottenuto il 21,8% di share con 4.210.000 spettatori nella serata del 6 novembre 2026.
- La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ha ottenuto il 21,7% di share con 4.184.000 spettatori: 26.000 in meno di Affari Tuoi.
- The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha raccolto 3.024.000 spettatori e il 20,7% di share nella sua quinta puntata.
- Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha ottenuto 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share, 5,1 punti percentuali sotto The Voice Senior.
- Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 ha raccolto 1.214.000 spettatori e il 7,9% di share.
Affari Tuoi ha chiuso la serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share, appena davanti a La Ruota della Fortuna, ferma al 21,7%, secondo i dati Auditel.
Affari Tuoi ha registrato 4.210.000 spettatori. La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ne ha totalizzati 4.184.000. Il divario tra i due programmi è di 26.000 spettatori e di un decimo di punto di share.
The Voice Senior resta davanti al Grande Fratello Vip
Il 6 novembre 2026 The Voice Senior, quinta puntata del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha raccolto 3.024.000 spettatori, pari al 20,7% di share.
Nella stessa serata il Grande Fratello Vip, sedicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha ottenuto 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share. La distanza da The Voice Senior è di 5,1 punti percentuali.
La puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21.35, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste. Le anticipazioni indicavano quattro concorrenti in nomination: Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Era previsto anche un televoto per scegliere il secondo finalista dell’edizione.
Gli ascolti degli altri programmi di prima serata del 6 novembre 2026
Questi sono i dati Auditel degli altri programmi di prima serata del 6 novembre 2026 sui principali canali del digitale terrestre.
|Programma
|Rete
|Spettatori
|Share
|Harry Potter e la pietra filosofale
|Italia 1
|1.214.000
|7,9%
|Quarto Grado
|Rete 4
|984.000
|7,6%
|Propaganda Live
|La7
|813.000
|6,1%
|Fratelli di Crozza
|Nove
|1.031.000
|5,9%
|L’Ispettore Coliandro
|Rai 2
|640.000
|3,8%
|Mi Manda Raitre
|Rai 3
|512.000
|3,5%
|Avvocato Ligas (secondo episodio)
|Tv8
|440.000
|3,3%
|Avvocato Ligas (primo episodio)
|Tv8
|434.000
|2,4%
Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7, è andato in onda venerdì 6 novembre 2026 dalle 21.15. Al centro della puntata c’era il reportage di Bianchi dal Texas sulle elezioni di midterm.
Domande frequenti
Quale programma ha vinto gli ascolti tv del 6 novembre 2026?
Secondo i dati Auditel, Affari Tuoi ha vinto la serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share e 4.210.000 spettatori. La Ruota della Fortuna si è fermata al 21,7% con 4.184.000 spettatori. Il distacco tra i due programmi è di 26.000 spettatori e di un decimo di punto di share.
Quanto share ha fatto The Voice Senior il 6 novembre 2026?
The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha fatto il 20,7% di share il 6 novembre 2026. Nella sua quinta puntata ha raccolto 3.024.000 spettatori. È rimasto davanti al Grande Fratello Vip, che si è fermato al 15,6%.
Quanti spettatori ha avuto il Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026?
Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha avuto 1.827.000 spettatori il 6 novembre 2026. Lo share è stato del 15,6%. La sedicesima puntata del reality è andata in onda alle 21.35.
Che ascolti ha fatto Propaganda Live il 6 novembre 2026?
Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7, ha raccolto 813.000 spettatori e il 6,1% di share il 6 novembre 2026. La puntata è andata in onda dalle 21.15. Al centro c’era il reportage di Bianchi dal Texas sulle elezioni di midterm.
Immagine di repertorio
Fonte: Super Guida TV · Zazoom Social News · Zazoom Social News · Zazoom Social News
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