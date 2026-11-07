Ascolti tv 6 novembre 2026: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna per un decimo di share

di Redazione ZON

In sintesi. Affari Tuoi ha vinto la prima serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share e 4.210.000 spettatori, secondo i dati Auditel. La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, è arrivata seconda con il 21,7% e 4.184.000 spettatori. Il distacco è di 26.000 spettatori.

I punti chiave Affari Tuoi ha ottenuto il 21,8% di share con 4.210.000 spettatori nella serata del 6 novembre 2026.

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ha ottenuto il 21,7% di share con 4.184.000 spettatori: 26.000 in meno di Affari Tuoi.

The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha raccolto 3.024.000 spettatori e il 20,7% di share nella sua quinta puntata.

Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha ottenuto 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share, 5,1 punti percentuali sotto The Voice Senior.

Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1 ha raccolto 1.214.000 spettatori e il 7,9% di share.

Affari Tuoi ha chiuso la serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share, appena davanti a La Ruota della Fortuna, ferma al 21,7%, secondo i dati Auditel.

Affari Tuoi ha registrato 4.210.000 spettatori. La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ne ha totalizzati 4.184.000. Il divario tra i due programmi è di 26.000 spettatori e di un decimo di punto di share.

The Voice Senior resta davanti al Grande Fratello Vip

Il 6 novembre 2026 The Voice Senior, quinta puntata del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha raccolto 3.024.000 spettatori, pari al 20,7% di share.

Nella stessa serata il Grande Fratello Vip, sedicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha ottenuto 1.827.000 spettatori e il 15,6% di share. La distanza da The Voice Senior è di 5,1 punti percentuali.

La puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21.35, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste. Le anticipazioni indicavano quattro concorrenti in nomination: Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Era previsto anche un televoto per scegliere il secondo finalista dell’edizione.

Gli ascolti degli altri programmi di prima serata del 6 novembre 2026

Questi sono i dati Auditel degli altri programmi di prima serata del 6 novembre 2026 sui principali canali del digitale terrestre.

Programma Rete Spettatori Share Harry Potter e la pietra filosofale Italia 1 1.214.000 7,9% Quarto Grado Rete 4 984.000 7,6% Propaganda Live La7 813.000 6,1% Fratelli di Crozza Nove 1.031.000 5,9% L’Ispettore Coliandro Rai 2 640.000 3,8% Mi Manda Raitre Rai 3 512.000 3,5% Avvocato Ligas (secondo episodio) Tv8 440.000 3,3% Avvocato Ligas (primo episodio) Tv8 434.000 2,4%

Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7, è andato in onda venerdì 6 novembre 2026 dalle 21.15. Al centro della puntata c’era il reportage di Bianchi dal Texas sulle elezioni di midterm.

Domande frequenti Quale programma ha vinto gli ascolti tv del 6 novembre 2026? Secondo i dati Auditel, Affari Tuoi ha vinto la serata del 6 novembre 2026 con il 21,8% di share e 4.210.000 spettatori. La Ruota della Fortuna si è fermata al 21,7% con 4.184.000 spettatori. Il distacco tra i due programmi è di 26.000 spettatori e di un decimo di punto di share. Quanto share ha fatto The Voice Senior il 6 novembre 2026? The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha fatto il 20,7% di share il 6 novembre 2026. Nella sua quinta puntata ha raccolto 3.024.000 spettatori. È rimasto davanti al Grande Fratello Vip, che si è fermato al 15,6%. Quanti spettatori ha avuto il Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026? Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha avuto 1.827.000 spettatori il 6 novembre 2026. Lo share è stato del 15,6%. La sedicesima puntata del reality è andata in onda alle 21.35. Che ascolti ha fatto Propaganda Live il 6 novembre 2026? Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7, ha raccolto 813.000 spettatori e il 6,1% di share il 6 novembre 2026. La puntata è andata in onda dalle 21.15. Al centro c’era il reportage di Bianchi dal Texas sulle elezioni di midterm.

Immagine di repertorio

Fonte: Super Guida TV · Zazoom Social News · Zazoom Social News · Zazoom Social News