Mi manda Raitre, anticipazioni del 6 novembre 2026: le 70 mila auto con targa polacca

di Redazione ZON

In sintesi. Mi manda Raitre, il programma di Rai 3 condotto da Federico Ruffo, va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21,20. La puntata si occupa delle circa 70 mila auto con targa polacca in circolazione in Italia, del prosciutto crudo Dop e della panatura. Tra gli ospiti in studio c’è Oscar Farinetti.

I punti chiave Mi manda Raitre va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21,20 su Rai 3, condotto da Federico Ruffo.

In Italia circolano circa 70 mila auto con targa polacca, secondo le anticipazioni della puntata.

La reimmatricolazione di un’auto in Polonia non è illegale in sé: lo diventa quando le società oltreconfine non esistono.

Gli ospiti di Federico Ruffo in studio sono cinque, tra cui Oscar Farinetti e Peter Gomez.

La diretta di Mi manda Raitre è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.it.

Attenzione: spoiler. Venerdì 6 novembre 2026, alle 21,20 su Rai 3, Federico Ruffo conduce una nuova puntata di Mi manda Raitre. Il servizio di punta riguarda le auto con targa polacca in circolazione in Italia, circa 70 mila veicoli.

Perché in Italia girano 70 mila auto con targa polacca

Secondo le anticipazioni della puntata, molte auto con targa polacca non sono mai uscite dall’Italia. Vengono reimmatricolate all’estero per pagare assicurazioni decisamente più basse.

L’operazione non è illegale in sé. Lo diventa quando le società oltreconfine non esistono: in quel caso bollo, multe e assicurazioni non hanno alcuna validità.

La Polonia, intanto, prepara una stretta su controlli tecnici e revisioni per bloccare il fenomeno.

Dal prosciutto crudo Dop alla panatura: le inchieste sul cibo

Gli inviati di Mi manda Raitre hanno ripercorso tutte le fasi di lavorazione del prosciutto crudo Dop, dagli allevamenti alla stagionatura. L’obiettivo è verificare la qualità di un prodotto che segue un disciplinare ben preciso.

Un altro servizio riguarda la panatura dei prodotti pronti a cuocere, usata per carne, pesce e verdure. Spesso contiene aromi, additivi e ingredienti aggiuntivi, in quantità che supera quella del prodotto ricoperto.

Gli inviati hanno anche seguito le ispezioni dei Nas dei Carabinieri nelle cucine che preparano i cibi per il delivery. Il focus è puntato sugli zainetti usati dai rider per il trasporto.

Gli ospiti in studio e dove vedere la puntata

Gli ospiti di Federico Ruffo nella puntata del 6 novembre 2026 sono cinque:

Peter Gomez, direttore Ilfattoquotidiano.it

Alessio Ribaudo, Corriere della Sera

Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice di “Indovina Chi viene a Cena”

Oscar Farinetti, imprenditore

Lorenzo Rizzieri, macellaio ed esperto di carni

Mi manda Raitre va in onda su Rai 3 alle 21,20. La diretta è disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay.it.

Cosa va in onda sugli altri canali la sera del 6 novembre 2026

Programma Canale Orario Conduzione Mi manda Raitre Rai 3 21,20 Federico Ruffo Grande Fratello Vip 2026 Canale 5 21,35 Ilary Blasi Propaganda Live La7 21,15 Diego Bianchi

Il Grande Fratello Vip 2026 propone venerdì 6 novembre la sedicesima puntata. In nomination ci sono Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, e per uno di loro il percorso nella Casa finisce. Le anticipazioni parlano anche di un televoto flash per scegliere il secondo finalista.

Propaganda Live, il talk satirico e politico di Diego Bianchi, è alla decima stagione. La puntata del 6 novembre 2026 ospita un reportage di Bianchi dal Texas sulle elezioni di midterm e sulla vittoria dei Democratici.

Domande frequenti A che ora va in onda Mi manda Raitre il 6 novembre 2026? Mi manda Raitre va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21,20 su Rai 3. La puntata è condotta da Federico Ruffo. La diretta è disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay.it. Perché in Italia ci sono 70 mila auto con targa polacca? Secondo le anticipazioni di Mi manda Raitre, molte auto con targa polacca non sono mai uscite dall’Italia. Vengono reimmatricolate all’estero per pagare assicurazioni decisamente più basse. Le auto coinvolte sono circa 70 mila. Le auto con targa polacca in Italia sono illegali? Secondo le anticipazioni di Mi manda Raitre, la reimmatricolazione all’estero non è illegale in sé. Lo diventa quando le società oltreconfine non esistono: in quel caso bollo, multe e assicurazioni non hanno alcuna validità. Chi sono gli ospiti di Mi manda Raitre del 6 novembre 2026? Gli ospiti di Federico Ruffo sono cinque: Peter Gomez, direttore di Ilfattoquotidiano.it, Alessio Ribaudo del Corriere della Sera, Sabrina Giannini, Oscar Farinetti e Lorenzo Rizzieri. Giannini è giornalista e conduttrice di “Indovina Chi viene a Cena”. Farinetti è imprenditore, Rizzieri macellaio ed esperto di carni. Cosa va in onda in tv venerdì 6 novembre 2026 in prima serata? Alle 21,15 su La7 va in onda Propaganda Live con Diego Bianchi. Alle 21,20 su Rai 3 c’è Mi manda Raitre con Federico Ruffo. Alle 21,35 su Canale 5 c’è il Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi.