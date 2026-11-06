MillionDay, estrazione di venerdì 6 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di venerdì 6 novembre 2026 (ore 20:30) sono 21, 31, 32, 43, 52. Numeri Extra: 08, 23, 26, 28, 47.

I punti chiave Numeri vincenti: 21, 31, 32, 43, 52

Extra: 08, 23, 26, 28, 47

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di venerdì 6 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 06/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 21 31 32 43 52 Extra 08 23 26 28 47

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 7 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it