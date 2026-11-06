10eLotto serale, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di venerdì 6 novembre 2026 sono 07, 08, 15, 16, 17, 21, 27, 29, 34, 40, 41, 43, 52, 60, 65, 67, 73, 80, 81, 87. Numero Oro 17.

I punti chiave Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17, 08

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di venerdì 6 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 06/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 07 08 15 16 17 21 27 29 34 40 41 43 52 60 65 67 73 80 81 87 Numero Oro 17 Doppio Oro 17 08

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 7 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it