Lotto, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri
In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: ruota di Napoli 27, 15, 38, 04, 75; ruota di Roma 67, 21, 48, 12, 87; ruota di Milano 29, 65, 54, 84, 59.
I punti chiave
- Ruota di Napoli: 27, 15, 38, 04, 75
- Ruota di Roma: 67, 21, 48, 12, 87
- Ruota di Milano: 29, 65, 54, 84, 59
Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 6 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.
Estrazione del Lotto di 06/11/2026: i numeri per ogni ruota
|Ruota
|Numeri estratti
|Bari
|17 08 89 77 52
|Cagliari
|80 40 61 58 89
|Firenze
|43 81 29 63 13
|Genova
|52 07 01 28 24
|Milano
|29 65 54 84 59
|Napoli
|27 15 38 04 75
|Palermo
|87 41 64 61 76
|Roma
|67 21 48 12 87
|Torino
|60 73 44 49 83
|Venezia
|16 34 17 89 50
|Nazionale
|48 68 49 46 70
Quando è la prossima estrazione
La prossima estrazione è in programma sabato 7 novembre 2026.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
Fonte: Lotto-Italia.it
ARTICOLO PRECEDENTE
Classifica FIMI: Kid Yugi debutta primo negli album e nei singoli
ARTICOLO SUCCESSIVO
10eLotto serale, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri
Lascia un commento