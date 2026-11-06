Lotto, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: ruota di Napoli 27, 15, 38, 04, 75; ruota di Roma 67, 21, 48, 12, 87; ruota di Milano 29, 65, 54, 84, 59.

I punti chiave Ruota di Napoli: 27, 15, 38, 04, 75

Ruota di Roma: 67, 21, 48, 12, 87

Ruota di Milano: 29, 65, 54, 84, 59

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 6 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 06/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 17 08 89 77 52 Cagliari 80 40 61 58 89 Firenze 43 81 29 63 13 Genova 52 07 01 28 24 Milano 29 65 54 84 59 Napoli 27 15 38 04 75 Palermo 87 41 64 61 76 Roma 67 21 48 12 87 Torino 60 73 44 49 83 Venezia 16 34 17 89 50 Nazionale 48 68 49 46 70

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 7 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it