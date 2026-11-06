6 Novembre 2026 - 20:13

Classifica FIMI: Kid Yugi debutta primo negli album e nei singoli

In sintesi. Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album e dei singoli, secondo le rilevazioni Fimi/Niq del 6 novembre 2026. Il rapper debutta in vetta agli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe del suo disco, e guida i singoli con Sentire la Musica. Negli album Geolier è secondo e Max Pezzali terzo.

I punti chiave

  • Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album del 6 novembre 2026 con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe con nuove tracce inedite.
  • Kid Yugi guida anche la classifica FIMI dei singoli con Sentire la Musica, primo brano anche su Spotify Italia e Apple Music.
  • L’album Anche gli Eroi Muoiono di Kid Yugi è certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.
  • Max Pezzali entra direttamente al terzo posto con Max Forever Vol.2, un progetto di 17 tracce uscito a due anni dal primo volume.
  • Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera, che aggiunge sei nuovi brani a Magia Bianca.

Kid Yugi conquista il primo posto nella classifica FIMI degli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem e guida anche i singoli con Sentire la Musica, secondo le rilevazioni Fimi/Niq diffuse il 6 novembre 2026.

Kid Yugi guida album, formati fisici e singoli

Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem è la versione deluxe dell’album di Kid Yugi uscito nel 2026, con nuove tracce inedite. Debutta al primo posto sia tra gli album più venduti sia tra i formati fisici: cd, vinili e musicassette.

L’album originale Anche gli Eroi Muoiono è già certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.

Sentire la Musica, di Kid Yugi, è prima nella classifica dei singoli FIMI. Il brano guida anche la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e quella di Apple Music.

Geolier resta secondo, Max Pezzali entra al terzo posto

Geolier si conferma al secondo posto con Tutto è possibile – Atto II, secondo capitolo del suo precedente disco da record.

Max Pezzali entra direttamente in terza posizione con Max Forever Vol.2. Il progetto arriva a due anni dal primo volume e contiene 17 tracce: versioni speciali e inedite dei brani più iconici del suo repertorio, rielaborazioni e registrazioni live.

Gli altri album della top ten tra rap, pop e ripubblicazioni

Olly resta quarto con Tutta Vita (sempre). Shiva sale di due gradini e arriva quinto con Vangelo.

22simba scende di una posizione e si piazza sesto con Miria, album di 18 tracce con featuring di Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K.

Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera. È il secondo capitolo del progetto partito a giugno 2026 con Magia Bianca, e aggiunge sei nuovi brani alle tracce già pubblicate.

Bresh è ottavo, stabile, con Mediterraneo (dopo il mare). La top ten si chiude con due ripubblicazioni: Thriller di Michael Jackson e Gli Anni degli 883.

PosizioneArtistaAlbumNovità rispetto alla settimana precedente
1Kid YugiAnche gli Eroi Muoiono Post MortemDebutto
2GeolierTutto è possibile – Atto IIConfermato
3Max PezzaliMax Forever Vol.2Debutto
4OllyTutta Vita (sempre)Stabile
5ShivaVangeloIn salita di due posizioni
622simbaMiriaIn discesa di una posizione
7Francesca MichielinMagia Bianca, Magia NeraDebutto
8BreshMediterraneo (dopo il mare)Stabile
9-10Michael JacksonThrillerRipubblicazione
9-10883Gli AnniRipubblicazione

Domande frequenti

Chi è primo nella classifica FIMI degli album?

Nella classifica FIMI del 6 novembre 2026 il primo posto degli album è di Kid Yugi con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe del suo album. Il disco debutta in vetta anche tra i formati fisici: cd, vinili e musicassette.

Qual è il singolo più venduto nella classifica FIMI?

Nella classifica FIMI dei singoli diffusa il 6 novembre 2026 il primo posto è di Sentire la Musica di Kid Yugi. Il brano guida anche la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e quella di Apple Music.

Chi è terzo nella classifica FIMI album?

Al terzo posto della classifica FIMI album del 6 novembre 2026 entra direttamente Max Pezzali con Max Forever Vol.2. Il progetto contiene 17 tracce, tra versioni speciali e inedite dei brani più iconici del suo repertorio, rielaborazioni e registrazioni live.

Che cos’è Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem di Kid Yugi?

Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem è la versione deluxe dell’album Anche gli Eroi Muoiono di Kid Yugi, uscito nel 2026, e include nuove tracce inedite. L’album originale è certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.

Quali album debuttano nella top ten FIMI del 6 novembre 2026?

Nella top ten FIMI degli album del 6 novembre 2026 debuttano tre titoli. Sono Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem di Kid Yugi al primo posto, Max Forever Vol.2 di Max Pezzali al terzo e Magia Bianca, Magia Nera di Francesca Michielin al settimo.

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