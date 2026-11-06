Classifica FIMI: Kid Yugi debutta primo negli album e nei singoli

di Redazione ZON

In sintesi. Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album e dei singoli, secondo le rilevazioni Fimi/Niq del 6 novembre 2026. Il rapper debutta in vetta agli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe del suo disco, e guida i singoli con Sentire la Musica. Negli album Geolier è secondo e Max Pezzali terzo.

I punti chiave Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album del 6 novembre 2026 con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe con nuove tracce inedite.

Kid Yugi guida anche la classifica FIMI dei singoli con Sentire la Musica, primo brano anche su Spotify Italia e Apple Music.

L’album Anche gli Eroi Muoiono di Kid Yugi è certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.

Max Pezzali entra direttamente al terzo posto con Max Forever Vol.2, un progetto di 17 tracce uscito a due anni dal primo volume.

Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera, che aggiunge sei nuovi brani a Magia Bianca.

Kid Yugi conquista il primo posto nella classifica FIMI degli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem e guida anche i singoli con Sentire la Musica, secondo le rilevazioni Fimi/Niq diffuse il 6 novembre 2026.

Kid Yugi guida album, formati fisici e singoli

Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem è la versione deluxe dell’album di Kid Yugi uscito nel 2026, con nuove tracce inedite. Debutta al primo posto sia tra gli album più venduti sia tra i formati fisici: cd, vinili e musicassette.

L’album originale Anche gli Eroi Muoiono è già certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.

Sentire la Musica, di Kid Yugi, è prima nella classifica dei singoli FIMI. Il brano guida anche la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e quella di Apple Music.

Geolier resta secondo, Max Pezzali entra al terzo posto

Geolier si conferma al secondo posto con Tutto è possibile – Atto II, secondo capitolo del suo precedente disco da record.

Max Pezzali entra direttamente in terza posizione con Max Forever Vol.2. Il progetto arriva a due anni dal primo volume e contiene 17 tracce: versioni speciali e inedite dei brani più iconici del suo repertorio, rielaborazioni e registrazioni live.

Gli altri album della top ten tra rap, pop e ripubblicazioni

Olly resta quarto con Tutta Vita (sempre). Shiva sale di due gradini e arriva quinto con Vangelo.

22simba scende di una posizione e si piazza sesto con Miria, album di 18 tracce con featuring di Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K.

Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera. È il secondo capitolo del progetto partito a giugno 2026 con Magia Bianca, e aggiunge sei nuovi brani alle tracce già pubblicate.

Bresh è ottavo, stabile, con Mediterraneo (dopo il mare). La top ten si chiude con due ripubblicazioni: Thriller di Michael Jackson e Gli Anni degli 883.

Posizione Artista Album Novità rispetto alla settimana precedente 1 Kid Yugi Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem Debutto 2 Geolier Tutto è possibile – Atto II Confermato 3 Max Pezzali Max Forever Vol.2 Debutto 4 Olly Tutta Vita (sempre) Stabile 5 Shiva Vangelo In salita di due posizioni 6 22simba Miria In discesa di una posizione 7 Francesca Michielin Magia Bianca, Magia Nera Debutto 8 Bresh Mediterraneo (dopo il mare) Stabile 9-10 Michael Jackson Thriller Ripubblicazione 9-10 883 Gli Anni Ripubblicazione