Classifica FIMI: Kid Yugi debutta primo negli album e nei singoli
In sintesi. Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album e dei singoli, secondo le rilevazioni Fimi/Niq del 6 novembre 2026. Il rapper debutta in vetta agli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe del suo disco, e guida i singoli con Sentire la Musica. Negli album Geolier è secondo e Max Pezzali terzo.
I punti chiave
- Kid Yugi è primo nella classifica FIMI degli album del 6 novembre 2026 con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe con nuove tracce inedite.
- Kid Yugi guida anche la classifica FIMI dei singoli con Sentire la Musica, primo brano anche su Spotify Italia e Apple Music.
- L’album Anche gli Eroi Muoiono di Kid Yugi è certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.
- Max Pezzali entra direttamente al terzo posto con Max Forever Vol.2, un progetto di 17 tracce uscito a due anni dal primo volume.
- Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera, che aggiunge sei nuovi brani a Magia Bianca.
Kid Yugi conquista il primo posto nella classifica FIMI degli album con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem e guida anche i singoli con Sentire la Musica, secondo le rilevazioni Fimi/Niq diffuse il 6 novembre 2026.
Kid Yugi guida album, formati fisici e singoli
Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem è la versione deluxe dell’album di Kid Yugi uscito nel 2026, con nuove tracce inedite. Debutta al primo posto sia tra gli album più venduti sia tra i formati fisici: cd, vinili e musicassette.
L’album originale Anche gli Eroi Muoiono è già certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.
Sentire la Musica, di Kid Yugi, è prima nella classifica dei singoli FIMI. Il brano guida anche la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e quella di Apple Music.
Geolier resta secondo, Max Pezzali entra al terzo posto
Geolier si conferma al secondo posto con Tutto è possibile – Atto II, secondo capitolo del suo precedente disco da record.
Max Pezzali entra direttamente in terza posizione con Max Forever Vol.2. Il progetto arriva a due anni dal primo volume e contiene 17 tracce: versioni speciali e inedite dei brani più iconici del suo repertorio, rielaborazioni e registrazioni live.
Gli altri album della top ten tra rap, pop e ripubblicazioni
Olly resta quarto con Tutta Vita (sempre). Shiva sale di due gradini e arriva quinto con Vangelo.
22simba scende di una posizione e si piazza sesto con Miria, album di 18 tracce con featuring di Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K.
Francesca Michielin debutta al settimo posto con Magia Bianca, Magia Nera. È il secondo capitolo del progetto partito a giugno 2026 con Magia Bianca, e aggiunge sei nuovi brani alle tracce già pubblicate.
Bresh è ottavo, stabile, con Mediterraneo (dopo il mare). La top ten si chiude con due ripubblicazioni: Thriller di Michael Jackson e Gli Anni degli 883.
|Posizione
|Artista
|Album
|Novità rispetto alla settimana precedente
|1
|Kid Yugi
|Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem
|Debutto
|2
|Geolier
|Tutto è possibile – Atto II
|Confermato
|3
|Max Pezzali
|Max Forever Vol.2
|Debutto
|4
|Olly
|Tutta Vita (sempre)
|Stabile
|5
|Shiva
|Vangelo
|In salita di due posizioni
|6
|22simba
|Miria
|In discesa di una posizione
|7
|Francesca Michielin
|Magia Bianca, Magia Nera
|Debutto
|8
|Bresh
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Stabile
|9-10
|Michael Jackson
|Thriller
|Ripubblicazione
|9-10
|883
|Gli Anni
|Ripubblicazione
Domande frequenti
Chi è primo nella classifica FIMI degli album?
Nella classifica FIMI del 6 novembre 2026 il primo posto degli album è di Kid Yugi con Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem, versione deluxe del suo album. Il disco debutta in vetta anche tra i formati fisici: cd, vinili e musicassette.
Qual è il singolo più venduto nella classifica FIMI?
Nella classifica FIMI dei singoli diffusa il 6 novembre 2026 il primo posto è di Sentire la Musica di Kid Yugi. Il brano guida anche la classifica dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e quella di Apple Music.
Chi è terzo nella classifica FIMI album?
Al terzo posto della classifica FIMI album del 6 novembre 2026 entra direttamente Max Pezzali con Max Forever Vol.2. Il progetto contiene 17 tracce, tra versioni speciali e inedite dei brani più iconici del suo repertorio, rielaborazioni e registrazioni live.
Che cos’è Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem di Kid Yugi?
Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem è la versione deluxe dell’album Anche gli Eroi Muoiono di Kid Yugi, uscito nel 2026, e include nuove tracce inedite. L’album originale è certificato 3 volte Platino e ha superato le 150mila copie vendute.
Quali album debuttano nella top ten FIMI del 6 novembre 2026?
Nella top ten FIMI degli album del 6 novembre 2026 debuttano tre titoli. Sono Anche gli Eroi Muoiono Post Mortem di Kid Yugi al primo posto, Max Forever Vol.2 di Max Pezzali al terzo e Magia Bianca, Magia Nera di Francesca Michielin al settimo.
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