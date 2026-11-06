Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi: significato e storia della canzone

di Redazione ZON

In sintesi. «Napoleone Buonanotte» è il singolo di Lucio Corsi uscito il 30 ottobre 2026 per Sugar Music. Racconta un uomo pigro che una ragazza scuote e porta in giro per il mondo, fino al ritorno a casa a storia finita. Corsi lo definisce «una canzone d’amore per la solitudine».

I punti chiave «Napoleone Buonanotte» di Lucio Corsi è uscito il 30 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio, per Sugar Music.

Lucio Corsi e Tommaso Ottomano hanno scritto e prodotto il brano, il primo registrato nello studio di Corsi.

Lucio Corsi definisce «Napoleone Buonanotte» «una canzone narrativa, con un arco» e «una canzone d’amore per la solitudine».

Il singolo anticipa il tour «Lucio Corsi – Palasport 2026», con tre date: Firenze il 27 novembre, Roma il 5 dicembre e Milano l’11 dicembre 2026.

Al 6 novembre 2026 «Napoleone Buonanotte» non ha classifiche ufficiali né certificazioni.

«Napoleone Buonanotte» di Lucio Corsi racconta un uomo pigro che una ragazza scuote e porta in giro per il mondo, fino al ritorno a casa a storia finita. Per Corsi è «una canzone d’amore per la solitudine». Napoleone è la metafora di un percorso fatto di imprese, ritirate ed esili.

Di cosa parla «Napoleone Buonanotte» in breve?

Il comunicato ufficiale riassume la trama così: un protagonista insofferente alla quotidianità cerca di sottrarsi agli impegni. L’incontro con una ragazza interrompe la sua apatia e gli apre un mondo nuovo.

Corsi completa il quadro nelle interviste. Dopo la fuga da casa e l’innamoramento arrivano un ritorno, una sconfitta, un rientro «all’ovile» e la consapevolezza della propria disillusione. Non è quindi una storia a lieto fine, ma un racconto che chiude sulla solitudine.

Come è nata la canzone e chi l’ha scritta?

Il brano è uscito venerdì 30 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio, per Sugar Music, con videoclip ufficiale. Lo hanno scritto e prodotto Lucio Corsi e Tommaso Ottomano.

Secondo le interviste è il primo pezzo registrato nello studio di Corsi, con Ottomano. È stato presentato in anteprima a sorpresa durante «Prove aperte», un appuntamento dal vivo organizzato dal cantautore, e anticipa il tour nei palasport.

Il sodalizio tra i due è consolidato. Ottomano ha accompagnato con le sue opere visionarie l’album «Cosa faremo da grandi?» (2020) ed è al fianco di Corsi dal terzo disco, «La Gente Che Sogna» (2023).

Elemento Dato Uscita 30 ottobre 2026 Etichetta Sugar Music Autori e produttori Lucio Corsi, Tommaso Ottomano Videoclip Prodotto da Borotalco.tv, regia di Tommaso Ottomano Album Sarà nel prossimo disco, ancora in lavorazione; titolo e data non resi noti Tour «Lucio Corsi – Palasport 2026» Firenze 27 novembre, Roma 5 dicembre, Milano 11 dicembre 2026

Perché c’è Napoleone nel titolo?

Corsi spiega che la figura gli sembrava perfetta per una vita di grandi vittorie e sconfitte disarmanti, e definisce la canzone «un po’ una Waterloo». La storia di Napoleone, fatta di imprese, disfatte, fughe ed esili, si legava bene a quella del protagonista.

Non pensava all’imperatore in senso storico: ha detto di aver guardato soprattutto al Napoleone uomo e alle sue sconfitte. Per lui è un generale che deve gestire le vittorie ma anche le ritirate.

Il riferimento ha anche radici personali. Corsi racconta il passaggio dai «Galli», intesi come francesi, al parallelismo con Napoleone, e inserisce Waterloo nell’immaginario della sua formazione in provincia. Napoleone, dice, è «una figura bella, romantica».

Come si sviluppa la storia, parte per parte?

La ricostruzione segue le tre parti raccontate da Corsi e dalla critica, non un’analisi verso per verso.

L’inizio: la casa come zona di sicurezza

Si parte da un uomo che evita gli impegni e le giornate. Corsi lo descrive come un personaggio «decadente», glam rock ma anche folk. La casa è la zona di sicurezza da cui comincia l’arco narrativo.

La svolta: la ragazza e il viaggio

L’incontro con una ragazza lo spinge a cambiare: si toglie la pigrizia di dosso, butta la tv e parte. Sullo sfondo c’è la Francia. È il momento della gioia dell’innamoramento e della scoperta del mondo.

Il finale: il ritorno alla solitudine

La storia finisce e lui torna a casa, nella sua «cuccia». Tra le immagini del brano un’intervista ricorda i pinoli da schiacciare con i sassi e un amore svanito. Secondo Corsi, la vicenda è ricondotta a «una banale storia d’amore».

Cosa ha detto l’artista e cosa è una lettura critica?

Corsi definisce il pezzo «una canzone narrativa, con un arco». Dice di non rivedersi nel personaggio, ma di aver messo nel brano tutto se stesso. Sono dichiarazioni dell’autore.

Tutto il resto sono letture. Una testata giornalistica parla di scrittura ironica e surreale, con scene quotidiane e situazioni paradossali accanto a riferimenti culturali: una «piccola favola contemporanea» tra malinconia, umorismo e nostalgia.

Un’altra rivista vi vede una «piccola opera rock», ispirata alle melodie del musical rock degli anni Settanta. La sua lettura è una storia di libertà, in cui scegliere ogni giorno chi si è. Non è una dichiarazione di Corsi.

Una recensione del 29 ottobre 2026 propone un protagonista che può essere il ragazzo pigro, l’innamorato che cambia vita o un Napoleone immaginario. La fine della relazione non sarebbe una catastrofe: la solitudine può essere anche il ritorno a uno spazio in cui ci si riconosce.

Com’è il videoclip?

Il video è prodotto da Borotalco.tv e diretto da Ottomano. Corsi è sdraiato sul divano e guarda in tv la trasformazione di Ottomano in «Topo Nero Rock». Il gesto celebra l’amicizia e il legame artistico tra i due.

Come è stata accolta, e cosa non si sa ancora?

Al 6 novembre 2026 non risultano classifiche ufficiali né certificazioni per il brano. Il disco di platino citato in molti comunicati si riferisce a «Volevo essere un duro», non a questo singolo.

I dati sulle visualizzazioni circolati nei giorni dell’uscita non sono ufficiali né verificati, e riguardano momenti diversi: non vanno letti come record. Il brano arriva dopo il secondo posto di Corsi a Sanremo 2025 con «Volevo essere un duro», Premio della Critica «Mia Martini», e il quinto posto all’Eurovision 2025 a Basilea.

Dopo l’uscita Corsi ha scritto su Facebook che la canzone è «libera di scorrazzare» e che probabilmente è già tornata in campagna.

Dove si può sentire dal vivo?

«Napoleone Buonanotte» anticipa il tour «Lucio Corsi – Palasport 2026», il debutto dell’artista nei palazzetti italiani: Firenze 27 novembre, Roma 5 dicembre e Milano 11 dicembre 2026. Per luoghi, orari e biglietti conviene consultare i canali ufficiali dell’artista e dell’etichetta.

Domande frequenti Di cosa parla Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi? «Napoleone Buonanotte» racconta un uomo pigro e insofferente alla quotidianità, che una ragazza scuote e porta in giro per il mondo. La storia finisce e lui torna a casa, nella sua «cuccia». Non è un lieto fine: il racconto chiude sulla solitudine. Quando è uscito Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi? «Napoleone Buonanotte» è uscito venerdì 30 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio, per Sugar Music. Il singolo ha un videoclip ufficiale prodotto da Borotalco.tv e diretto da Tommaso Ottomano. Perché Lucio Corsi ha messo Napoleone nel titolo? Lucio Corsi spiega che Napoleone gli sembrava la figura perfetta per una vita di grandi vittorie e sconfitte disarmanti, e definisce la canzone «un po’ una Waterloo». Corsi dice di non aver pensato all’imperatore in senso storico, ma al Napoleone uomo e alle sue sconfitte. Chi ha scritto Napoleone Buonanotte? Lucio Corsi e Tommaso Ottomano hanno scritto e prodotto «Napoleone Buonanotte». Secondo le interviste è il primo brano registrato nello studio di Corsi insieme a Ottomano, che è al fianco dell’artista dal disco «La Gente Che Sogna» (2023). Quando sono i concerti del tour Lucio Corsi Palasport 2026? Il tour «Lucio Corsi – Palasport 2026» ha tre date: Firenze il 27 novembre, Roma il 5 dicembre e Milano l’11 dicembre 2026. È il debutto di Lucio Corsi nei palazzetti italiani. Per luoghi, orari e biglietti conviene consultare i canali ufficiali dell’artista e dell’etichetta.

Fonte: EarOne (scheda del singolo, dal comunicato Sugar Music) · Sky TG24 · Tgcom24 · Libero Quotidiano (dichiarazioni di Corsi) · Revenews (intervista) · Il Fatto Quotidiano (intervista) · Il Giornale (intervista) · Lucio Corsi racconta Napoleone Buonanotte: “Una canzone d’amore per la solitudine. E’ già tornata in campagna” – Corriere di Maremma · Lucio Corsi: “Napoleone Buonanotte”, il nuovo singolo – Rock Nation · Lucio Corsi canta ‘Napoleone’ tra (grandi) vittorie e sconfitte · Lucio Corsi, fuori “Napoleone Buonanotte”: il nuovo singolo anticipa il tour nei palasport – Inside Music · Lucio Corsi, “Napoleone buonanotte”: quando l’amore apre una porta e lascia liberi di rientrare – RECENSIONE · «La fantasia resta rivoluzionaria». Lucio Corsi presenta il suo nuovo singolo Napoleone Buonanotte · Lucio Corsi: “Voglio prendermi il tempo necessario per scrivere il prossimo disco” – INTERVISTA · “Napoleone buonanotte” di Lucio Corsi: un brano, un’opera rock · Lucio Corsi discography · Lucio Corsi, arriva “Napoleone Buonanotte”: una storia tra ironia, malinconia e voglia di evasione – Radio Taormina · Lucio Corsi, il nuovo singolo parte forte: oltre 45mila visualizzazioni su YouTube per «Napoleone Buonanotte» – Il Giunco