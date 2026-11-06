Eugenio Finardi in tour nel 2027: cinque concerti in teatro da Genova ad Asti

di Redazione ZON

In sintesi. Eugenio Finardi suona in cinque teatri tra il 22 gennaio 2027 e il 14 marzo 2027: Genova, Torino, Mestre, Monza e Asti. Un concerto di Finardi dura circa un’ora e 40 minuti. I biglietti di tutte le date del tour 2027 di Eugenio Finardi sono in vendita su VivaTicket.

I punti chiave Eugenio Finardi tiene cinque concerti in teatro nel 2027, tra il 22 gennaio e il 14 marzo.

La prima data del tour di Eugenio Finardi è il 22 gennaio 2027 al Teatro Verdi di Genova.

L’ultima data in calendario è il 14 marzo 2027 al Teatro Alfieri di Asti.

Un concerto di Eugenio Finardi dura circa un’ora e 40 minuti.

I biglietti di tutte le date del tour 2027 di Eugenio Finardi sono in vendita su VivaTicket.

Eugenio Finardi torna dal vivo nel 2027 con cinque concerti in teatro: la prima data è il 22 gennaio 2027 al Teatro Verdi di Genova, l’ultima in calendario il 14 marzo 2027 al Teatro Alfieri di Asti.

Il cantautore milanese continua a esibirsi due anni dopo il tour celebrativo dei suoi cinquant’anni di carriera. La sua tournée si declina anche nella prosa, con lo spettacolo Voce Umana.

Dove e quando suona Eugenio Finardi nel 2027

Il calendario dei concerti di Eugenio Finardi comprende cinque teatri tra Liguria, Piemonte, Veneto e Lombardia.

Data Città Teatro 22 gennaio 2027 Genova Teatro Verdi 26 gennaio 2027 Torino Teatro Colosseo 30 gennaio 2027 Mestre Teatro Corso 26 febbraio 2027 Monza Teatro Manzoni 14 marzo 2027 Asti Teatro Alfieri

Quanto dura il concerto e dove si comprano i biglietti

Un concerto di Eugenio Finardi dura circa un’ora e 40 minuti. Se l’inizio fosse fissato alle 21, la serata si concluderebbe intorno alle 22.40.

I biglietti del tour 2027 di Eugenio Finardi sono in vendita su VivaTicket, il circuito indicato per l’acquisto dei tagliandi di tutte le date.

Cosa ha cantato Eugenio Finardi nei concerti del 2025

La scaletta di riferimento è quella dei concerti del 2025 e comprende dodici brani. Eugenio Finardi vi alterna titoli come Musica ribelle, Extraterrestre e La forza dell’amore.

La forza dell’amore

Mio cucciolo d’uomo

Oggi ho imparato a volare

Le ragazze di Osaka

Dolce Italia

Hold On

Un uomo

Non è nel cuore

Notte

Cinquecento Sogni

Musica ribelle

Extraterrestre

Domande frequenti Quando inizia il tour 2027 di Eugenio Finardi? Il tour 2027 di Eugenio Finardi inizia il 22 gennaio 2027 al Teatro Verdi di Genova. L’ultima data in calendario è il 14 marzo 2027 al Teatro Alfieri di Asti. In totale i concerti in teatro sono cinque. Dove suona Eugenio Finardi nel 2027? Eugenio Finardi suona a Genova (Teatro Verdi, 22 gennaio 2027), Torino (Teatro Colosseo, 26 gennaio 2027) e Mestre (Teatro Corso, 30 gennaio 2027). Seguono Monza (Teatro Manzoni, 26 febbraio 2027) e Asti (Teatro Alfieri, 14 marzo 2027). Quanto dura un concerto di Eugenio Finardi? Un concerto di Eugenio Finardi dura circa un’ora e 40 minuti. Dove si comprano i biglietti dei concerti di Eugenio Finardi? I biglietti del tour 2027 di Eugenio Finardi sono in vendita su VivaTicket. Il circuito è indicato per l’acquisto dei tagliandi di tutte e cinque le date. Quali canzoni canta Eugenio Finardi in concerto? La scaletta di riferimento è quella dei concerti del 2025 e comprende dodici brani. Tra questi ci sono Musica ribelle, Extraterrestre, La forza dell’amore, Le ragazze di Osaka e Dolce Italia.

Fonte: Radiomusik