SuperEnalotto, estrazione di venerdì 6 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di venerdì 6 novembre 2026 è 05, 20, 28, 47, 50, 67, Numero Jolly 87, SuperStar 14.

I punti chiave Combinazione vincente: 05, 20, 28, 47, 50, 67

Numero Jolly: 87

SuperStar: 14

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 6 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 06/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 05 20 28 47 50 67 Numero Jolly 87 SuperStar 14

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 7 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia