Grande Fratello Vip, i nominati del 6 novembre 2026: chi rischia l’eliminazione

di Redazione ZON

In sintesi. Il 6 novembre 2026 va in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity la 16ª puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi. I nominati sono Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Valeria Marini è la più nominata, con quattro voti, e un concorrente lascia la Casa.

I punti chiave La 16ª puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda il 6 novembre 2026 su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Valeria Marini è la concorrente più nominata, con 4 nomination ricevute da Guendalina Tavassi, Federica Morello, Andreas Müller e Giulia Provvedi.

Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller hanno ricevuto 2 nomination ciascuno.

Nel sondaggio ForumFree Andreas Müller è primo con il 30,23%, davanti ad Alex Belli con il 29,37%.

Ilary Blasi conduce la puntata insieme alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Attenzione: spoiler. Il 6 novembre 2026, in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity, va in onda la 16ª puntata del Grande Fratello Vip 2026. Un concorrente lascia la Casa, e i quattro nominati sono Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller.

Chi rischia l’eliminazione nella puntata del 6 novembre 2026

I quattro nominati escono dalla puntata di lunedì 2 novembre 2026. Valeria Marini è la più nominata, con quattro voti.

Concorrente Nomination Nominato da Valeria Marini 4 Guendalina Tavassi, Federica Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi Alex Belli 2 Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia Giulia Provvedi 2 Alex Belli, Valeria Marini Andreas Müller 2 Piera Meloni, Megan Ria

Il pubblico vota il proprio concorrente preferito via sms o con l’app Mediaset Infinity. Il Grande Fratello Vip 2026 elimina il concorrente meno votato.

Cosa dicono i sondaggi sui quattro nominati

Il sondaggio di ForumFree, che chiedeva chi salvare, mette in testa Andreas Müller. Alex Belli lo segue a poco meno di un punto di distanza.

Concorrente Sondaggio ForumFree Andreas Müller 30,23% Alex Belli 29,37% Valeria Marini 21,37% Giulia Provvedi 19,03%

Giulia Provvedi chiude la classifica del sondaggio con il 19,03%. Il risultato del televoto ufficiale, come sempre, può riservare sorprese.

Chi sarà in studio con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

La conduttrice Ilary Blasi è affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. In studio ci sono i quattro eliminati: Michelle Masullo, Moreno Morello, Giacomo Gallani e Jonathan Kashanian, che ha lasciato il gioco lunedì 2 novembre 2026.

Le tensioni nella Casa ruotano attorno a Marina La Rosa

Marina La Rosa, prima finalista del Grande Fratello Vip 2026, è al centro dei discorsi dei concorrenti. Valeria Marini ha detto ad Alex Belli di non voler cadere nelle sue provocazioni, e lui le ha consigliato di ignorarla. Federica Morello ha osservato che Marina La Rosa protegge chi sta dalla sua parte e colpisce i punti deboli degli altri: una stratega al 100%.

Valeria Marini non ha ancora superato la nomination di Andreas Müller, che l’ha definita ipocrita. Secondo lei Müller è manipolato da Marina La Rosa. «Tutto mi si può dire tranne che sono ipocrita», ha ribadito, aggiungendo: «Io sono la persona più sincera del mondo». Alex Belli l’ha invitata a chiarire con Müller, ma lei non vuole cercare lo scontro.

Alex Belli ha provato a ricucire con Giulia Provvedi, che si era sentita sminuita da lui. Si è scusato dicendo di aver sbagliato tempi e modi in alcune occasioni, senza mai volerla ferire, e le ha detto: «Ti voglio bene, io ci sono per te».

Con Alessandro Roncaccia, dopo un confronto molto acceso nelle scorse settimane, Alex Belli ha spiegato di non aver mai avuto nulla contro di lui. Roncaccia non gli ha creduto: per lui è solo un riavvicinamento strategico. Il tema arriva davanti al pubblico nella puntata del 6 novembre 2026.

Il pacco misterioso e il robot Robocchio nella Casa

Con il budget della spesa decurtato, nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 ogni alimento ha un valore speciale. Dal Confessionale è arrivato un pacco per Alex Belli con pasta, passata di pomodoro, basilico e farina. Nel biglietto si leggeva: «Umani, avete bisogno di benzina per i vostri organismi affamati? Buon Appetito!».

Il mittente era Robocchio, un robot umanoide annunciato da una musica robotica. Durante la sua permanenza nella Casa è diventato l’assistente personale di Valeria Marini.

Domande frequenti Quando va in onda la 16ª puntata del Grande Fratello Vip 2026? La 16ª puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda il 6 novembre 2026 in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity. La conduce Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip il 6 novembre 2026? I quattro nominati sono Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Valeria Marini è la più nominata, con 4 voti, mentre gli altri tre ne hanno ricevuti 2 ciascuno. Chi è in testa nel sondaggio ForumFree sul Grande Fratello Vip? Nel sondaggio ForumFree, che chiedeva chi salvare, Andreas Müller è primo con il 30,23%. Seguono Alex Belli con il 29,37%, Valeria Marini con il 21,37% e Giulia Provvedi con il 19,03%. Come si vota al Grande Fratello Vip 2026? Il pubblico vota il proprio concorrente preferito via sms o con l’app Mediaset Infinity. Il Grande Fratello Vip 2026 elimina il concorrente meno votato.

Immagine di repertorio

Fonte: Corriere Style