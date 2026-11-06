Report riparte l’8 novembre su Rai 3: Di Pasquale e Piervincenzi alla conduzione, arriva il red team

di Redazione ZON

In sintesi. Report, il programma di inchieste di Rai 3, riparte domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione al posto di Sigfrido Ranucci. La prima puntata si apre con un servizio su Valter Lavitola, i cantieri Vittoria e il tentativo di depistaggio a lui attribuito sul movente dell’attentato contro Ranucci.

I punti chiave Report riparte domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3.

Claudia Di Pasquale, a Report da 15 anni, e Daniele Piervincenzi conducono Report al posto di Sigfrido Ranucci.

La prima puntata di Report si apre con un servizio su Valter Lavitola e sui cantieri Vittoria.

Report introduce un red team, un gruppo che fa un ulteriore controllo sulle inchieste per renderle a prova di contestazione.

Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini fa il controllo finale e oggi deve supervisionare 53 programmi.

Report compie 30 anni nel 2026.

Attenzione: spoiler. Report riparte domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3 con un servizio su Valter Lavitola, dedicato ai cantieri Vittoria e al tentativo di depistaggio sul movente dell’attentato contro Sigfrido Ranucci.

Cosa vedremo nella prima puntata dell’8 novembre 2026

Il servizio d’apertura riguarda Valter Lavitola, ex direttore dell’Avanti. L’inchiesta si concentra sui cantieri Vittoria e sul tentativo di depistaggio che gli viene attribuito sul movente dell’attentato contro Ranucci.

Daniele Piervincenzi spiega la scelta così: “Report è trasparenza, quindi era giusto riportare gli ultimi sviluppi”. Nella stagione ci saranno anche servizi sugli influencer vicini a una certa destra, sulle microplastiche nei piatti e sui presunti tartufi bianchi d’Alba che le Langhe non le hanno mai viste.

Chi conduce Report dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci

La Rai ha deciso di togliere Ranucci dalla conduzione dopo un’estate che la redazione definisce tormentata. Al suo posto ci sono Claudia Di Pasquale, a Report da 15 anni, e Daniele Piervincenzi. I due conduttori saranno insieme in onda in alcuni momenti della puntata e da soli in altri.

Di Pasquale, emozionata e accolta dagli applausi della sala, ha parlato di “un’estate orribile” con attacchi quotidiani e di una campagna mediatica “spesso pretestuosa”. Ha aggiunto: “Il nostro desiderio è quello di dimostrare al pubblico di essere sempre noi: indipendenti, autonomi e rigorosi”.

Piervincenzi ha promesso che Report si occuperà di politica “come in passato, se non di più”.

Red team e sigla: cosa cambia nel programma

Report introduce un red team, un gruppo che fa un ulteriore controllo sulle inchieste per renderle a prova di contestazione. Cambia anche la sigla, con alcune modifiche.

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, esclude cambi radicali: il red team farà una verifica preliminare e lui il controllo finale. Corsini dice di non voler fare riunioni preventive né interventi pesanti e spera in un processo “leggermente più disteso”, perché oggi i programmi da supervisionare sono 53.

Lavitola, Ranucci e le accuse alla redazione

Sui rapporti tra Lavitola e Ranucci il programma non prepara per ora alcun approfondimento. Di Pasquale ha dichiarato: “Lo faremo quando ci saranno novità su questo aspetto”.

Sull’amicizia tra i due, la conduttrice ha affermato: “Non eravamo a conoscenza di questo legame così forte”. Ha aggiunto che la redazione non si è mai sentita condizionata da Lavitola.

In conferenza stampa Danilo Procaccianti ha risposto alle accuse della stampa di destra sul “metodo Report”: “È semplicemente il metodo di una squadra assolutamente indipendente. Forse siete invidiosi della nostra libertà”.

Il programma compie 30 anni quest’anno ed è atteso alla prova dell’audience. Sui social circola un’onda che annuncia la diserzione dopo l’uscita di Ranucci.

Domande frequenti Quando riparte Report su Rai 3? Report riparte domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3. La prima puntata si apre con un servizio su Valter Lavitola. Chi conduce Report dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci? Report è condotto da Claudia Di Pasquale, che lavora nel programma da 15 anni, e da Daniele Piervincenzi. I due conduttori saranno insieme in onda in alcuni momenti della puntata e da soli in altri. Cos’è il red team di Report? Il red team è un gruppo che fa un ulteriore controllo sulle inchieste di Report per renderle a prova di contestazione. Secondo il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, il red team farà una verifica preliminare e lui il controllo finale, senza riunioni preventive né interventi pesanti. Di cosa parla la prima puntata di Report dell’8 novembre 2026? Il servizio d’apertura riguarda Valter Lavitola, ex direttore dell’Avanti. L’inchiesta si concentra sui cantieri Vittoria e sul tentativo di depistaggio che gli viene attribuito sul movente dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Report farà un approfondimento sui rapporti tra Lavitola e Ranucci? Per ora no: il programma non prepara alcun approfondimento sul tema. Claudia Di Pasquale ha dichiarato: “Lo faremo quando ci saranno novità su questo aspetto”.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA