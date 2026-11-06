Ascolti tv del 5 novembre 2026: Doc 4 vince con il 23,8%, Canale 5 si ferma al 10,8%

di Redazione ZON

In sintesi. Doc – Nelle tue mani 4, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero, ha vinto la prima serata di giovedì 5 novembre 2026 con 3.935.000 spettatori e il 23,8% di share, secondo i dati Auditel. Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia si è fermato a 1.650.000 spettatori e al 10,8%.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani 4 su Rai 1 ha ottenuto 3.935.000 spettatori e il 23,8% di share nella prima serata del 5 novembre 2026.

Tutto per la mia famiglia su Canale 5 ha ottenuto 1.650.000 spettatori e il 10,8% di share in prima serata, 13 punti sotto Doc – Nelle tue mani 4.

Ore 14 sera di Salvo Sottile su Rai 2 ha registrato 901.000 spettatori e il 6,5% di share il 5 novembre 2026, in leggera crescita rispetto al 29 ottobre 2026.

Piazzapulita su La7 ha ottenuto il 6,5% con 888.000 spettatori, mentre Splendida cornice su Rai 3 ha avuto il 5,7% con 892.000 spettatori.

Affari Tuoi di Stefano De Martino ha avuto 4.646.000 spettatori e il 22,6% di share, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti 4.094.000 spettatori e il 19,9%.

Doc – Nelle tue mani 4, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero, ha vinto la prima serata di giovedì 5 novembre 2026 con 3.935.000 spettatori e il 23,8% di share.

Su Canale 5 il serial turco Tutto per la mia famiglia si è fermato a 1.650.000 spettatori e al 10,8%, secondo i dati Auditel. Tra le due reti ci sono 13 punti di share.

Due puntate inedite per la quarta stagione di Doc

Doc – Nelle tue mani 4 va in onda ogni giovedì su Rai 1. Il 5 novembre 2026 sono andate in onda due puntate inedite della quarta stagione, che hanno ottenuto una media di 3.935.000 spettatori.

La serie ha confermato anche in questa serata il gradimento del pubblico. Rispetto a Tutto per la mia famiglia, la fiction ha avuto 2.285.000 spettatori in più.

Tutto per la mia famiglia vale il 22,8% nel pomeriggio, il 10,8% in prima serata

Nel pomeriggio del 5 novembre 2026 Tutto per la mia famiglia aveva raccolto su Canale 5 1.881.000 spettatori e il 22,8% di share. In prima serata lo stesso serial turco è sceso a 1.650.000 spettatori e al 10,8%.

Come sono andati gli altri programmi della serata del 5 novembre 2026

Questi sono i dati Auditel della prima serata del 5 novembre 2026 sulle principali reti.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 3.935.000 23,8% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.650.000 10,8% Italia 1 Le Iene 959.000 7,3% Rai 2 Ore 14 sera 901.000 6,5% Rai 3 Splendida cornice 892.000 5,7% La7 Piazzapulita 888.000 6,5% Rete 4 Dritto e rovescio 727.000 5,7% Tv8 Milan-Ferencvaros (Europa League) 487.000 2,5% Nove Comedy Match 483.000 2,8%

Ore 14 sera, il programma di cronaca nera di Salvo Sottile su Rai 2, ha raggiunto 901.000 spettatori con il 6,5% di share. Rispetto al 29 ottobre 2026 il programma è cresciuto leggermente sia negli spettatori sia nello share.

Le Iene su Italia 1, con l’intervista in esclusiva di Pierluigi Diaco, ha registrato il 7,3% con 959.000 spettatori.

Piazzapulita batte Splendida cornice e Dritto e rovescio nello share

Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 ha ottenuto il 6,5% di share con 888.000 spettatori. Splendida cornice di Geppi Cucciari su Rai 3 si è fermata al 5,7%, ma con 892.000 spettatori, quattromila in più.

Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 ha avuto lo stesso 5,7% con 727.000 spettatori. Su Tv8 la partita di Europa League Milan-Ferencvaros, trasmessa in differita, ha raccolto 487.000 spettatori e il 2,5%.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nello stesso giorno

Nella sfida tra i due game show, Affari Tuoi di Stefano De Martino ha avuto 4.646.000 spettatori con il 22,6% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha ottenuto 4.094.000 spettatori con il 19,9%.

Domande frequenti Quanti spettatori ha fatto Doc 4 il 5 novembre 2026? Doc – Nelle tue mani 4 ha fatto 3.935.000 spettatori e il 23,8% di share su Rai 1 nella prima serata del 5 novembre 2026. Quel giorno sono andate in onda due puntate inedite della quarta stagione, con questa media. Il dato è Auditel. Quanto ha fatto Tutto per la mia famiglia su Canale 5 il 5 novembre 2026? In prima serata Tutto per la mia famiglia ha avuto 1.650.000 spettatori e il 10,8% di share su Canale 5. Nel pomeriggio dello stesso 5 novembre 2026 il serial turco aveva raccolto 1.881.000 spettatori e il 22,8%. Quanti ascolti ha fatto Ore 14 sera di Salvo Sottile? Ore 14 sera, il programma di cronaca nera di Salvo Sottile su Rai 2, ha raggiunto 901.000 spettatori con il 6,5% di share il 5 novembre 2026. Rispetto al 29 ottobre 2026 è cresciuto leggermente sia negli spettatori sia nello share. Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 5 novembre 2026? Affari Tuoi di Stefano De Martino ha vinto la sfida tra i due game show con 4.646.000 spettatori e il 22,6% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha ottenuto 4.094.000 spettatori e il 19,9%.