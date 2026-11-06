The Voice Senior 2026: Knock Out il 6 novembre, in 12 verso la finale

di Redazione ZON

In sintesi. Venerdì 6 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 The Voice Senior, il talent per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici, porta in onda i Knock Out della semifinale. I concorrenti scendono da 24 a 12, con tre promossi per ognuna delle quattro squadre. La finale del talent è venerdì 13 novembre 2026, con vincitore deciso dal televoto.

I punti chiave The Voice Senior 2026 porta in onda i Knock Out della semifinale venerdì 6 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1.

Antonella Clerici conduce The Voice Senior, il talent per cantanti over 60 arrivato alla quinta puntata della settima edizione.

I concorrenti in gara scendono da 24 a 12: ognuna delle quattro squadre porta in finale tre cantanti su sei.

La finale di The Voice Senior 2026 è venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Rai 1.

Nella finale di The Voice Senior il vincitore viene scelto dal pubblico da casa con il televoto, non dai coach.

Attenzione: spoiler. Venerdì 6 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 The Voice Senior porta in onda la semifinale con i Knock Out: ogni coach sceglie tre talenti su sei per la finale.

Come funzionano i Knock Out della semifinale del 6 novembre

The Voice Senior, il talent per cantanti over 60, arriva alla quinta puntata della settima edizione. Alla conduzione c’è Antonella Clerici.

Le squadre in gara sono quattro e ciascuna ha sei talenti, per un totale di 24 concorrenti. Ogni coach assegna un brano ai propri cantanti e, dopo averli ascoltati, decide chi prosegue.

Per ogni squadra passano in tre. Al termine della serata i concorrenti in gara scendono da 24 a 12.

Chi sono i coach che scelgono i finalisti

I coach di The Voice Senior 2026 sono quattro poltrone, occupate da cinque artisti:

Fiorella Mannoia;

Arisa;

Nek;

Clementino e Rocco Hunt, che condividono la stessa poltrona.

La novità principale dell’edizione è l’arrivo di Fiorella Mannoia al posto di Loredana Bertè. Gli altri coach sono confermati.

Gli ultimi ingressi nelle squadre arrivati il 30 ottobre

Venerdì 30 ottobre si è chiusa la fase delle Blind Auditions, con gli ultimi ingressi che hanno completato le squadre e formato il gruppo dei 24 semifinalisti.

Nek ha scelto Silvia Grassi, che ha cantato Domani è un altro giorno, e Federico. Arisa ha accolto Giovanni Scribano, protagonista di un’interpretazione di Più su.

Clementino e Rocco Hunt hanno completato il proprio team con Giosuè Tortorelli, che ha cantato Il rock del capitano uncino. Fiorella Mannoia ha scelto Fabiana Fraioli, interprete di Sei nell’anima.

Quando va in onda la finale e chi sceglie il vincitore

La finale di The Voice Senior 2026 è in programma venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Rai 1. Ci arrivano dodici cantanti, tre per squadra.

Nella serata conclusiva il vincitore non lo scelgono i coach: a decretarlo è il pubblico da casa con il televoto.

Puntata Data Canale Cosa succede Semifinale (Knock Out) Venerdì 6 novembre 2026 Rai 1, ore 21.30 Da 24 a 12 concorrenti: tre per squadra Finale Venerdì 13 novembre 2026 Rai 1, prima serata Il televoto sceglie il vincitore

L’edizione 2026 di The Voice Senior comprende sei puntate: quattro di audizioni al buio, una di Knock Out e una di finale. La puntata è disponibile anche su RaiPlay al termine della messa in onda.

Domande frequenti A che ora c’è The Voice Senior il 6 novembre 2026? The Voice Senior va in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1. La puntata è la semifinale con i Knock Out ed è condotta da Antonella Clerici. Al termine della messa in onda è disponibile anche su RaiPlay. Quando è la finale di The Voice Senior 2026? La finale di The Voice Senior 2026 è in programma venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Rai 1. Ci arrivano dodici cantanti, tre per ciascuna squadra. Chi sono i coach di The Voice Senior 2026? I coach di The Voice Senior 2026 sono Fiorella Mannoia, Arisa, Nek e il duo formato da Clementino e Rocco Hunt, che condividono la stessa poltrona. La novità dell’edizione è l’arrivo di Fiorella Mannoia al posto di Loredana Bertè. Come funzionano i Knock Out di The Voice Senior? Nei Knock Out ogni coach assegna un brano ai propri cantanti e, dopo averli ascoltati, decide chi prosegue. Le squadre in gara sono quattro e ciascuna ha sei talenti: per ogni squadra passano in tre. I concorrenti scendono così da 24 a 12. Chi decide il vincitore di The Voice Senior 2026? Il vincitore di The Voice Senior 2026 lo decide il pubblico da casa con il televoto, nella finale di venerdì 13 novembre 2026 su Rai 1. In quella serata i coach non scelgono il vincitore.