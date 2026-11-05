L’Eredità Summer, Liorni spiega perché non ha funzionato dopo il Tg1

di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Marco Liorni ha spiegato in un’intervista al settimanale Chi, uscita il 5 novembre 2026, perché L’Eredità Summer, il quiz collocato da Rai1 dopo il Tg1 nell’estate 2026, non ha dato i risultati sperati. Secondo Liorni, dopo il telegiornale il pubblico ha un’altra abitudine davanti alla televisione.

I punti chiave Marco Liorni ha spiegato i motivi del mancato successo de L’Eredità Summer in un’intervista al settimanale Chi uscita il 5 novembre 2026.

Secondo Marco Liorni, il problema de L’Eredità Summer è stata la fascia oraria: dopo il Tg1 il pubblico ha una fruizione diversa della televisione.

Rai1 ha collocato L’Eredità Summer nell’access prime time dell’estate 2026, al posto di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

L’Eredità Summer ha sofferto la concorrenza de La ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

La Rai ha proposto a Marco Liorni due format, uno per la prima serata e uno per il preserale, secondo quanto da lui dichiarato a Chi.

Marco Liorni ha spiegato perché L’Eredità Summer, il quiz che nell’estate 2026 Rai1 ha collocato dopo il Tg1, non ha dato i risultati sperati. Lo ha detto in un’intervista al settimanale Chi, uscita il 5 novembre 2026.

Perché L’Eredità non ha funzionato dopo il Tg1

Secondo Marco Liorni, il problema è la fascia oraria. Il conduttore ha dichiarato: «Se ti sposti un’ora in avanti cambia tutto». Ha aggiunto che dopo il telegiornale «c’è un’altra abitudine del pubblico davanti alla televisione, perché c’è una fruizione diversa».

Per Liorni, dopo il Tg1 il pubblico ha esigenze diverse da quelle del preserale. Il conduttore de L’Eredità ha spiegato che in quel momento lo spettatore «vuole farsi portare altrove».

La sfida con La ruota della fortuna su Canale 5

Nell’estate 2026 Rai1 ha sostituito Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, con una versione rinnovata de L’Eredità, affidata ancora a Marco Liorni. Il quiz è stato proposto nell’access prime time, la fascia che segue il Tg1.

In quella collocazione L’Eredità Summer Edition non è riuscita a imporsi. Ha sofferto la concorrenza de La ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Nel preserale, invece, L’Eredità è da anni un punto fermo di Rai1, con ascolti alti e un pubblico fedele anche contro la concorrenza.

Due nuovi format proposti a Marco Liorni dalla Rai

Nella stessa intervista a Chi, Marco Liorni ha detto di avere ricevuto una proposta dalla Rai. Le sue parole: «Mi hanno proposto due format interessanti, uno per la prima serata e uno per il preserale».

Il conduttore ha descritto così il momento che sta vivendo: «Sono molto felice, molto fortunato di poter entrare ogni sera nelle case delle persone».

Liorni ha raccontato anche un aneddoto. Simona Izzo gli ha detto: «Ma lo sai che io e Ricky (Tognazzi, suo marito) ceniamo con te?». Per il conduttore, ha spiegato, «è la cosa più bella».

Domande frequenti Perché L’Eredità Summer non ha funzionato? Secondo il conduttore Marco Liorni, il problema è stata la fascia oraria. Dopo il Tg1 il pubblico ha un’altra abitudine davanti alla televisione e, ha detto, «vuole farsi portare altrove». Nella nuova collocazione il quiz ha inoltre sofferto la concorrenza de La ruota della fortuna su Canale 5. Su quale rete e in quale fascia andava in onda L’Eredità Summer? L’Eredità Summer è stata trasmessa da Rai1 nell’estate 2026, nell’access prime time, la fascia che segue il Tg1. Ha preso il posto di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ed è stata affidata ancora a Marco Liorni. Contro quale programma se la vedeva L’Eredità Summer? L’Eredità Summer ha affrontato La ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nella fascia dopo il Tg1 il programma di Rai1 non è riuscito a imporsi. Quali nuovi programmi ha proposto la Rai a Marco Liorni? Nell’intervista a Chi, uscita il 5 novembre 2026, Marco Liorni ha detto che la Rai gli ha proposto due format interessanti, uno per la prima serata e uno per il preserale. Nell’intervista non vengono indicati i titoli dei due programmi.