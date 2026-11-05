Oroscopo Paolo Fox 5 novembre 2026: le previsioni segno per segno, dall’Ariete ai Pesci

di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 5 novembre 2026 l’astrologo Paolo Fox, nelle previsioni diffuse da Radio Lattemiele, indica una giornata vincente per il Sagittario e favorevole per la Bilancia, energica per l’Ariete. Il Cancro vive invece una giornata sotto pressione tra piccoli ritardi e imprevisti. ZON.it riporta in sintesi le previsioni dei dodici segni.

I punti chiave L’astrologo Paolo Fox ha diffuso tramite Radio Lattemiele le previsioni per i 12 segni zodiacali per giovedì 5 novembre 2026.

Il Sagittario ha una giornata vincente secondo Paolo Fox, con il periodo dal 22 in poi ancora migliore.

La Bilancia ha una giornata favorevole per amore e lavoro, con Venere a sostegno delle passioni.

Il Cancro ha una giornata sotto pressione per piccoli ritardi e imprevisti, ma le tensioni sono passeggere.

Il Leone, per il lavoro, vedrà il meglio dopo il 22 novembre, mentre Venere sostiene i sentimenti.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 5 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni che seguono sono dell’astrologo Paolo Fox e sono state diffuse da Radio Lattemiele nella sua rubrica dedicata all’oroscopo. ZON.it le riferisce segno per segno, in sintesi e con parole proprie. Si tratta di un contenuto di intrattenimento, senza valore di indicazione per le scelte concrete.

♈ Ariete

Giornata energica e positiva, con Saturno che rallenta ma invita a ragionare su strategie più solide. In amore serve pazienza; prudenza con Bilancia e Capricorno.

♉ Toro

Luna favorevole: l’impegno può dare risultati, ma restano pensieri su lavoro ed economia, tra un merito che potrebbe non essere riconosciuto e un progetto da rivedere. In amore quiete, forse eccessiva.

♊ Gemelli

Possibile qualche momento di stanchezza e distrazione, con una Luna nervosa che però non dovrebbe creare grandi difficoltà. Si tratta di rispondere con decisione ad alcune persone e di ritrovare un po’ di serenità in famiglia.

♋ Cancro

Giornata sotto pressione tra piccoli ritardi e imprevisti, ma le tensioni sono passeggere. In amore occhio alle discussioni.

♌ Leone

Tempo di ricaricarsi. Venere sostiene i sentimenti e venerdì e sabato si annunciano buoni; per il lavoro il meglio è atteso dopo il 22 novembre, intanto si può avanzare qualche richiesta.

♍ Vergine

Buone capacità organizzative e voglia di agire. Per chi è in attesa sul lavoro, in serata possibili novità da verificare. Attenzione ai pensieri che appesantiscono la mente.

♎ Bilancia

Favorevole per amore e lavoro: Venere sostiene le passioni, anche con ritorni dal passato. Si può emergere, ma con soci e collaborazioni serve attenzione.

♏ Scorpione

Le preoccupazioni economiche e professionali continuano a pesare, ma i sentimenti non vanno trascurati: domenica 8 si preannuncia molto interessante per l’amore, tanto da meritare un’organizzazione fin d’ora.

♐ Sagittario

Giornata vincente, con il periodo dal 22 in poi ancora migliore. Possibili buone idee e superamento di contrasti; cresce la voglia di cambiamento, tra viaggi e nuovi progetti. Amore bene, soprattutto nel pomeriggio.

♑ Capricorno

Si avverte stanchezza e gli impegni sono molti, come spesso accade. Cresce però l’esigenza di programmare il futuro, cosa in cui il segno è portato: non si muove alla giornata e ragiona in anticipo sulle mosse delle prossime settimane, anche dei prossimi mesi. In amore prudenza, perché venerdì e sabato possono portare qualche tensione.

♒ Acquario

Buona energia e determinazione per guardare avanti, anche se sul fronte economico serve attenzione. Venerdì e sabato favorevoli all’amore, da riscoprire; per i single possibili nuove passioni.

♓ Pesci

Pomeriggio in miglioramento. Novembre favorisce emozioni e nuovi incontri; chi vive una storia di lunga data potrebbe voler ufficializzarla, soprattutto se finora è rimasta nell’ombra. Bene anche i contatti professionali.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per il 5 novembre 2026? Per giovedì 5 novembre 2026 Paolo Fox prevede giornate diverse a seconda del segno: vincente per il Sagittario, favorevole per la Bilancia, energica e positiva per l’Ariete, sotto pressione per il Cancro. Le previsioni sono state diffuse da Radio Lattemiele e ZON.it le riporta in sintesi, segno per segno. Quali segni sono favoriti dall’oroscopo di Paolo Fox del 5 novembre 2026? Secondo Paolo Fox il Sagittario ha una giornata vincente e la Bilancia una giornata favorevole per amore e lavoro. L’Ariete ha una giornata energica e positiva, mentre l’Acquario ha buona energia e determinazione per guardare avanti. Cosa dice Paolo Fox del Cancro il 5 novembre 2026? Per il Cancro Paolo Fox prevede una giornata sotto pressione, tra piccoli ritardi e imprevisti. Le tensioni sono però passeggere e in amore bisogna fare attenzione alle discussioni. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci il 5 novembre 2026? Per i Pesci Paolo Fox prevede un pomeriggio in miglioramento. Il mese di novembre favorisce emozioni e nuovi incontri, e chi vive una storia di lunga data potrebbe voler ufficializzarla. Vanno bene anche i contatti professionali. Chi diffonde l’oroscopo di Paolo Fox che ZON.it pubblica? Le previsioni dell’astrologo Paolo Fox pubblicate da ZON.it sono state diffuse da Radio Lattemiele nella sua rubrica dedicata all’oroscopo. ZON.it le riferisce segno per segno, in sintesi e con parole proprie. È un contenuto di intrattenimento, senza valore di indicazione per le scelte concrete.

Fonte: Radio Lattemiele