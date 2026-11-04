MillionDay, i numeri estratti mercoledì 4 novembre 2026 alle 20:30

di Redazione ZON

In sintesi. All’estrazione del MillionDay delle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre 2026 sono usciti i numeri 20, 40, 44, 52 e 53. Gli Extra MillionDay estratti sono 37, 47, 1, 45 e 9. I numeri sono quelli pubblicati dal sito di Lotto Italia, in totale dieci numeri comunicati per questa estrazione.

I punti chiave L’estrazione del MillionDay si è svolta alle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre 2026.

I cinque numeri MillionDay estratti sono 20, 40, 44, 52 e 53.

I cinque Extra MillionDay estratti sono 37, 47, 1, 45 e 9.

I dati sono quelli pubblicati sulla pagina dedicata al MillionDay del sito di Lotto Italia.

Il sito di Lotto Italia non risulta aver reso noti, nel materiale a disposizione di ZON.it, vincitori o importi dei premi per l’estrazione del 4 novembre 2026.

L’estrazione del MillionDay delle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre ha assegnato i numeri 20, 40, 44, 52 e 53. Gli Extra MillionDay estratti sono 37, 47, 1, 45 e 9.

La combinazione estratta alle 20:30 del 4 novembre

I dati sono quelli pubblicati sulla pagina dedicata al MillionDay del sito Lotto Italia per l’estrazione di mercoledì 4 novembre, ore 20:30.

Categoria Numeri estratti Numeri MillionDay 20, 40, 44, 52, 53 Extra MillionDay 37, 47, 1, 45, 9

I numeri principali sono cinque e gli Extra MillionDay sono altrettanti, per un totale di dieci numeri comunicati per questa estrazione.

Cosa non risulta dal materiale disponibile sulle vincite

Il materiale a disposizione della redazione non indica se qualche giocatore abbia indovinato la combinazione del 4 novembre alle 20:30. Non è stato reso noto nemmeno l’importo di eventuali premi.

Non sono disponibili neppure informazioni sul luogo di gioco di eventuali vincitori. Per questo non risulta alcun collegamento con Salerno e la sua provincia o con il resto della Campania.

La pagina del sito di Lotto Italia mostra inoltre un riquadro con le statistiche del MillionDay, dedicato ai numeri estratti con maggiore frequenza e a quelli che non escono da più tempo. I dati del riquadro non sono riportati nel materiale e non sono qui commentati.

Come verificare i numeri e quando aggiorneremo il pezzo

Chi ha giocato una schedina per l’estrazione delle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre può confrontare la propria combinazione con i numeri indicati nella tabella.

Il pezzo sarà aggiornato se verranno rese note vincite in provincia di Salerno o in Campania.

Domande frequenti Quali sono i numeri estratti dal MillionDay il 4 novembre 2026? Nell’estrazione delle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre 2026 il MillionDay ha assegnato i numeri 20, 40, 44, 52 e 53. I numeri principali sono cinque. Quali sono gli Extra MillionDay del 4 novembre 2026? Gli Extra MillionDay dell’estrazione delle ore 20:30 del 4 novembre 2026 sono 37, 47, 1, 45 e 9. Sono cinque, come i numeri principali, per un totale di dieci numeri comunicati. A che ora è l’estrazione del MillionDay del 4 novembre 2026? L’estrazione del MillionDay di mercoledì 4 novembre 2026 è quella delle ore 20:30. I suoi numeri sono pubblicati sulla pagina dedicata al MillionDay del sito di Lotto Italia. Ha vinto qualcuno al MillionDay il 4 novembre 2026 a Salerno? Il materiale a disposizione di ZON.it non indica se qualcuno abbia indovinato la combinazione del 4 novembre 2026, né l’importo di eventuali premi. Non risulta alcun collegamento con Salerno, la sua provincia o la Campania.