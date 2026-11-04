Gideon Kadiri presenta ‘Come la cucina comanda’ a Falconara Marittima: dalla Nigeria ai fornelli social

di Redazione ZON

In sintesi. Gideon Kadiri, cuoco e influencer con oltre 700mila follower, presenta il libro ‘Come la cucina comanda’, pubblicato da Mondadori, domenica 8 novembre 2026 al Centro Pergoli di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Il volume di 224 pagine costa 24,90 euro e unisce ricette e racconto autobiografico, dall’infanzia in Nigeria all’arrivo a Falconara Marittima.

I punti chiave Gideon Kadiri presenta ‘Come la cucina comanda’ domenica 8 novembre 2026 al Centro Pergoli di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

‘Come la cucina comanda’, edito da Mondadori, ha 224 pagine e costa 24,90 euro.

Il libro di Gideon Kadiri racconta sei tappe: l’infanzia in Nigeria, la morte del padre, la fuga in Libia, la guerra, il viaggio verso Lampedusa e l’arrivo a Falconara Marittima.

Gideon Kadiri si iscrive all’istituto alberghiero Panzini di Senigallia e fa esperienza nei ristoranti Andreina di Loreto e Uliassi di Senigallia.

Gideon Kadiri è il volto di ‘Cucinagideon’, progetto social che conta oltre 700mila follower.

Gideon Kadiri, cuoco e influencer con oltre 700mila follower, presenta il libro ‘Come la cucina comanda’ domenica 8 novembre 2026 al Centro Pergoli di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

Cosa racconta il libro di Gideon Kadiri

‘Come la cucina comanda’ ripercorre la vita di Gideon Kadiri dall’infanzia in Nigeria fino all’affermazione ai fornelli. Il libro non è un semplice ricettario: mette insieme ricette e racconto autobiografico.

Le tappe del racconto sono sei: l’infanzia in Nigeria, la morte del padre, la fuga in Libia, lo scoppio della guerra, il viaggio verso Lampedusa e l’arrivo a Falconara Marittima.

Quali ricette siano contenute nel volume non è stato reso noto.

Titolo Autore Editore Pagine Prezzo Come la cucina comanda Gideon Kadiri Mondadori 224 24,90 euro

Perché Falconara Marittima è una tappa decisiva

Gideon Kadiri arriva a Falconara Marittima attraverso una comunità di accoglienza. Quando la struttura chiude, il cuoco si trova in difficoltà.

Una famiglia di ristoratori di Falconara Marittima accoglie Gideon Kadiri come un figlio. Con il loro sostegno lui si iscrive all’istituto alberghiero Panzini di Senigallia.

Durante la formazione Gideon Kadiri fa esperienza in due cucine di rilievo: il ristorante Andreina a Loreto e il ristorante Uliassi a Senigallia. Il percorso unisce così scuola e lavoro in locali professionali.

Come nasce Cucinagideon sui social

Da questo percorso nasce ‘Cucinagideon’, il progetto con cui Gideon Kadiri è diventato una star dei social. È una comunità online dove si parla di cucina, quotidianità e speranza.

Il libro presenta il cuoco come un simbolo di riscatto, condivisione e gioia di vivere. Il racconto di Gideon Kadiri insiste anche sugli incontri che possono cambiare il destino di una persona.

Cosa succede adesso

La presentazione di ‘Come la cucina comanda’ si tiene domenica 8 novembre 2026 al Centro Pergoli di Falconara Marittima. L’orario e le modalità di partecipazione non sono stati comunicati.

Non risultano, nel materiale disponibile, altre date del tour di presentazioni di Gideon Kadiri, né tappe in Campania o a Salerno.

Domande frequenti Quando presenta il libro Gideon Kadiri a Falconara Marittima? Gideon Kadiri presenta ‘Come la cucina comanda’ domenica 8 novembre 2026 al Centro Pergoli di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. L’orario e le modalità di partecipazione non sono stati comunicati. Di cosa parla ‘Come la cucina comanda’ di Gideon Kadiri? ‘Come la cucina comanda’ ripercorre la vita di Gideon Kadiri dall’infanzia in Nigeria fino all’affermazione ai fornelli. Non è un semplice ricettario: mette insieme ricette e racconto autobiografico in sei tappe, dalla morte del padre alla fuga in Libia, fino al viaggio verso Lampedusa e all’arrivo a Falconara Marittima. Quanto costa ‘Come la cucina comanda’ di Gideon Kadiri? ‘Come la cucina comanda’ di Gideon Kadiri costa 24,90 euro. Il libro è pubblicato da Mondadori e ha 224 pagine. Chi è Gideon Kadiri, il cuoco di Cucinagideon? Gideon Kadiri è un cuoco e influencer con oltre 700mila follower. Dal suo percorso, che parte dalla Nigeria e arriva a Falconara Marittima, nasce ‘Cucinagideon’, una comunità online dove si parla di cucina, quotidianità e speranza. Dove ha studiato e lavorato Gideon Kadiri? Gideon Kadiri si è iscritto all’istituto alberghiero Panzini di Senigallia con il sostegno di una famiglia di ristoratori di Falconara Marittima. Durante la formazione ha fatto esperienza nel ristorante Andreina a Loreto e nel ristorante Uliassi a Senigallia.