Andrea Bocelli alle Nitto Atp Finals: il 22 novembre il Pre-Final Show a Torino

di Redazione ZON

In sintesi. Andrea Bocelli sarà il protagonista del Pre-Final Show delle Nitto Atp Finals domenica 22 novembre 2026 sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena di Torino, prima della finale di singolare. Il Grand Opening Show con Achille Lauro inaugura le Nitto Atp Finals giovedì 12 novembre 2026 alle 21 all’Inalpi Arena di Torino.

I punti chiave Andrea Bocelli è il protagonista del Pre-Final Show delle Nitto Atp Finals domenica 22 novembre 2026 sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena di Torino.

Achille Lauro apre le Nitto Atp Finals con il Grand Opening Show di giovedì 12 novembre 2026 alle 21 all’Inalpi Arena di Torino.

Le Nitto Atp Finals vedono al via solo gli otto migliori giocatori del mondo e le otto migliori coppie.

I tesserati FITP Atleta e Gold hanno uno sconto del 20% sui biglietti, che sale al 30% con un conto SportPay.

Flavio Cobolli è matematicamente qualificato alle Nitto Atp Finals per la prima volta in carriera.

Andrea Bocelli sarà il protagonista del Pre-Final Show delle Nitto Atp Finals domenica 22 novembre 2026 sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena di Torino, prima della finale di singolare.

Il Maestro toscano sarà l’ultimo ospite del programma di intrattenimento del torneo. Le Nitto Atp Finals chiudono la stagione maschile e vedono al via solo i migliori otto giocatori del mondo e le migliori otto coppie.

Gli show musicali delle Nitto Atp Finals 2026 sono due

Il programma musicale delle Nitto Atp Finals 2026 si apre con Achille Lauro e si chiude con Andrea Bocelli. Lauro è il protagonista del Grand Opening Show, che inaugura la manifestazione.

Evento Data Artista Luogo Grand Opening Show giovedì 12 novembre 2026, ore 21 Achille Lauro Inalpi Arena, Torino Pre-Final Show domenica 22 novembre 2026 Andrea Bocelli Campo Centrale, Inalpi Arena, Torino

I biglietti si comprano online, con sconti per i tesserati FITP

I biglietti per le Nitto Atp Finals e per il Grand Opening Show si acquistano sul sito tickets.nittoatpfinals.com.

I tesserati FITP hanno condizioni riservate. Chi ha un conto SportPay ottiene una riduzione maggiore, come mostra la tabella.

Tesserati FITP Sconto Sconto con conto SportPay Atleta e Gold (agonisti e non agonisti) 20% 30% eSports 5% 10%

Nella fase promozionale in corso ogni avente diritto può comprare un solo biglietto.

Torino si veste di blu e punta su Cobolli

Durante il torneo Torino si colora di blu, come il campo su cui giocano gli otto tennisti. Il progetto è promosso dal Governo e realizzato da Sport e Salute insieme a FITP e Atp, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e appassionati oltre i confini del campo.

Tra gli otto qualificati c’è l’italiano Flavio Cobolli, matematicamente qualificato per la prima volta in carriera.

Domande frequenti Quando si esibisce Andrea Bocelli alle Nitto Atp Finals 2026? Andrea Bocelli è il protagonista del Pre-Final Show di domenica 22 novembre 2026. Lo show si tiene sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena di Torino, prima della finale di singolare. Bocelli è l’ultimo ospite del programma di intrattenimento delle Nitto Atp Finals. Chi apre le Nitto Atp Finals 2026 a Torino? Le Nitto Atp Finals 2026 si aprono con Achille Lauro, protagonista del Grand Opening Show. Lo show è in programma giovedì 12 novembre 2026 alle 21 all’Inalpi Arena di Torino. Dove si comprano i biglietti delle Nitto Atp Finals di Torino? I biglietti per le Nitto Atp Finals e per il Grand Opening Show si acquistano online sul sito tickets.nittoatpfinals.com. Nella fase promozionale ogni avente diritto a uno sconto può comprare un solo biglietto. Quanto è lo sconto sui biglietti delle Nitto Atp Finals per i tesserati FITP? I tesserati FITP Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, hanno uno sconto del 20%, che diventa 30% con un conto SportPay. I tesserati eSports hanno il 5%, che diventa 10% con un conto SportPay. Chi gioca alle Nitto Atp Finals 2026? Alle Nitto Atp Finals partecipano solo gli otto migliori giocatori del mondo e le otto migliori coppie. Tra gli otto qualificati c’è l’italiano Flavio Cobolli, matematicamente qualificato per la prima volta in carriera.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · iMusicFun · Sportmediaset · Corriere dello Sport