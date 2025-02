La storia di Edoardo Bove, dai primi calci a un pallone a un futuro ancora incerto

di Redazione ZON

Il primo dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove crolla improvvisamente al 17° minuto. La scena è drammatica perché dopo essersi allacciato le scarpe il giovane calciatore inizia a barcollare e si accascia a terra.

Calhanoglu e Dumfries sono stati i primi a rendersi conto della situazione. Il compagno Danilo Cataldi è invece intervenuto immediatamente spostando la lingua per evitare che ostruisse le vie respiratorie. Dopo il primo intervento in campo Edoardo è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Careggi, dove con tempestività è stato sottoposto a cure intensive.

La partita è stata subito sospesa, aprendo così un capitolo di incertezza nel calendario della Serie A. Ad oggi, infatti, ancora non è stata comunicata una data ufficiale per il recupero del match, con le due società e la Lega Calcio che mantengono un rigoroso silenzio sulla questione.

Una sospensione ancora indefinita che sottolinea come l’evento abbia superato la normale dimensione sportiva, diventando una vicenda umana di importanza ben maggiore.

La diagnosi e il futuro professionale

Conclusi i primi accertamenti si è scoperto un picco negativo di potassio che ha provocato un aritmia cardiaca. Dopo giorni di preoccupazione, Bove ha ripreso a respirare autonomamente e gli esami successivi, fortunatamente, hanno escluso la possibilità di danni cerebrali e cardiaci permanenti.

Tuttavia, i medici hanno dovuto necessariamente impiantare un defibrillatore sottocutaneo, che complica il futuro sportivo del giovane calciatore. In Italia, infatti, le normative sono chiare ed inflessibili, un giocatore con un dispositivo simile non può scendere in campo.

Bove dunque, si trova di fronte a tre strade: ritirarsi dal calcio giocato, rimuovere il defibrillatore o trasferirsi all’estero. La vicenda richiama quella di Christian Eriksen, il giocatore danese che dopo un analogo problema cardiaco ha ripreso a giocare fuori dall’Italia.

La scelta per Edoardo non sarà comunque semplice e coinvolgerà aspetti medici, personali e professionali che dovranno essere valutati con grande attenzione.

Chi è Edoardo Bove: oltre il calcio

Nato a Roma nel 2002, Bove è uno dei rappresentanti della nuova generazione di calciatori. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, è riuscito a conquistare facilmente il favore di Mourinho grazie alla sua maturità. Il passaggio alla Fiorentina nell’Agosto del 2024 sembrava aver segnato l’inizio di una nuova avventura che non si è conclusa, però nel migliore dei modi.

Ragazzo colto, parla tre lingue e studioso alla facoltà di Economia alla Luiss. Figlio di una madre italo-tedesca e di padre originario di Napoli, è appassionato anche di tennis, sport che ha praticato in età più giovane.

E’ infatti, un grande tifoso di uno dei suoi più cari amici Flavio Cobolli, talentuoso tennista, con cui ha condiviso i campi delle giovanili romane. Mentre il mondo del calcio attende, Bove è tornato a casa il 13 dicembre, circondato dall’affetto di famiglia, compagni e tifosi.

Il recupero della partita rimane un mistero, così come il suo futuro agonistico. Un racconto che continua a scriversi, pagina dopo pagina, tra l’apprensione dei tifosi e l’incertezza del mondo sportivo.