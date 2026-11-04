La storia infinita torna al cinema il 16, 17 e 18 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Il film fantasy La storia infinita di Wolfgang Petersen, uscito nel 1984, è in programma al cinema in versione rimasterizzata lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026. L’evento speciale dura tre giorni e arriva a 42 anni dall’uscita del film. La nuova versione è distribuita da Adler Entertainment e ha già un trailer ufficiale.

I punti chiave La storia infinita, film fantasy di Wolfgang Petersen uscito nel 1984, torna al cinema in versione rimasterizzata.

La riedizione resta in sala per 3 giorni: il 16, il 17 e il 18 novembre 2026.

Adler Entertainment distribuisce la nuova versione de La storia infinita, che ha già un trailer ufficiale.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende, pubblicato nel 1979.

Le creature di Fantàsia sono state realizzate con pupazzi animatronici, modellini e scenografie, senza CGI.

La storia infinita, il film fantasy di Wolfgang Petersen uscito nel 1984, torna al cinema in versione rimasterizzata lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre 2026.

L’evento speciale arriva a 42 anni dall’uscita del film. La nuova versione è distribuita da Adler Entertainment ed è accompagnata da un trailer ufficiale già disponibile.

Quando si vede La storia infinita al cinema

La riedizione de La storia infinita resta in sala per tre giorni soltanto, come evento speciale.

Giorno Data Lunedì 16 novembre 2026 Martedì 17 novembre 2026 Mercoledì 18 novembre 2026

Di cosa parla il film con Bastian, Atreyu e Falkor

Il protagonista de La storia infinita è Bastian, interpretato da Barret Oliver: un bambino timido e solitario, preso di mira dai compagni di scuola e segnato dalla perdita della madre.

Per sfuggire ai bulli, Bastian si rifugia in una libreria antiquaria e trova un misterioso libro. Leggendolo, arriva a Fantàsia, un regno immaginario minacciato dal Nulla, una forza che avanza e cancella tutto ciò che incontra.

A salvare Fantàsia può essere solo Atreyu, giovane guerriero interpretato da Noah Hathaway. Il suo compito è trovare il modo di curare l’Imperatrice Bambina, a cui dà il volto Tami Stronach.

Nel viaggio di Atreyu compaiono tre creature rimaste nella memoria del pubblico: il drago della fortuna Falkor, il cavallo Artax e il lupo Gmork. Intanto Bastian si accorge di essere sempre più coinvolto in ciò che legge.

Perché effetti speciali e colonna sonora hanno reso il film un cult

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende, pubblicato nel 1979. Negli anni Ottanta è diventato uno dei fantasy più amati e ha attraversato diverse generazioni di spettatori.

Le creature di Fantàsia sono state realizzate prima dell’avvento della CGI. Per crearle sono serviti pupazzi animatronici, modellini e scenografie costruiti appositamente per il film.

La colonna sonora comprende il brano Never Ending Story, interpretato da Limahl e composto da Giorgio Moroder insieme a Keith Forsey. La canzone è diventata uno dei simboli musicali degli anni Ottanta.

Negli ultimi anni il brano è tornato al centro dell’attenzione grazie a una celebre scena di Stranger Things.