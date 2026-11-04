«La portalettere» è il libro più prestato nelle biblioteche di Milano nel 2025
In sintesi. «La portalettere» di Francesca Giannone, edito da Nord, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano. Lo indica la classifica dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per BookCity, presentata il 4 novembre 2026. Al secondo posto c’è «Cambiare l’acqua ai fiori» di Valerie Perrin, al terzo «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia.
I punti chiave
- «La portalettere» di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio 2023, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano.
- Francesca Giannone ha due titoli nella Top Ten: «La portalettere» al primo posto e «Domani, domani» al decimo.
- Valerie Perrin ha due titoli nella Top Ten, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto.
- Einaudi ha tre titoli nella Top Ten: «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, «Grande meraviglia» di Viola Ardone e «Volver» di Maurizio de Giovanni.
- I dieci titoli della classifica AIE sono usciti tra il 2019 e il 2024.
«La portalettere» di Francesca Giannone è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano, secondo la classifica dell’Osservatorio AIE per BookCity presentata il 4 novembre 2026.
L’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) ha stilato la graduatoria dei dieci titoli più richiesti in prestito nelle biblioteche milanesi nel corso del 2025. Il romanzo della Giannone è pubblicato da Nord e uscì nel gennaio 2023.
La Top Ten dei libri più prestati nelle biblioteche di Milano nel 2025
|Posizione
|Titolo
|Autore
|Editore
|Uscita
|1
|La portalettere
|Francesca Giannone
|Nord
|Gennaio 2023
|2
|Cambiare l’acqua ai fiori
|Valerie Perrin
|E/O
|Luglio 2019
|3
|Il castagno dei cento cavalli
|Cristina Cassar Scalia
|Einaudi
|Giugno 2024
|4
|Tatà
|Valerie Perrin
|E/O
|Novembre 2024
|5
|Grande meraviglia
|Viola Ardone
|Einaudi
|Settembre 2023
|6
|Un animale selvaggio
|Joël Dicker
|La nave di Teseo
|Marzo 2024
|7
|Cuore nero
|Silvia Avallone
|Rizzoli
|Gennaio 2024
|8
|Volver
|Maurizio de Giovanni
|Einaudi
|Novembre 2024
|9
|Il ladro di foglie
|Alice Hemming
|Emme Edizioni
|Settembre 2021
|10
|Domani, domani
|Francesca Giannone
|Nord
|Giugno 2024
Francesca Giannone e Valerie Perrin occupano due posti a testa
Francesca Giannone chiude la Top Ten della classifica AIE con «Domani, domani», pubblicato da Nord nel giugno 2024. L’autrice compare quindi in prima e in decima posizione.
Anche Valerie Perrin ha due titoli in classifica, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto. Dal primo romanzo è stato tratto un film diretto da Jean-Pierre Jeunet.
Il podio si chiude con «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, edito da Einaudi nel giugno 2024. Einaudi ha tre titoli in Top Ten: oltre a Cassar Scalia, Viola Ardone al quinto posto e Maurizio de Giovanni all’ottavo.
Perché il prestito racconta qualcosa di diverso dalle vendite
Una classifica dei prestiti misura i libri che i lettori scelgono davvero di leggere attraverso il servizio pubblico. Una classifica di vendita, invece, conta solo i volumi acquistati.
I dieci titoli della graduatoria sono usciti in anni diversi, dal 2019 al 2024. Questo indica che i lettori delle biblioteche milanesi non chiedono solo le novità, ma anche libri che hanno superato il picco del lancio.
«La portalettere» è uscito nel gennaio 2023 ed è comunque il titolo più richiesto di tutto il 2025. «Cambiare l’acqua ai fiori», pubblicato nel luglio 2019, resta al secondo posto a distanza di oltre cinque anni.
Cosa non è stato reso noto sui prestiti
I materiali sulla classifica non indicano quanti prestiti abbia totalizzato ciascun titolo. Non precisano nemmeno quante biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano abbiano fornito i dati.
La graduatoria riguarda soltanto Milano. Non risultano dati sui prestiti nelle biblioteche di Salerno e della Campania, e non è stata annunciata la data di un prossimo aggiornamento della classifica.
Domande frequenti
Qual è il libro più prestato nelle biblioteche di Milano nel 2025?
Il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano è «La portalettere» di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio 2023. Lo indica la classifica dell’Osservatorio AIE per BookCity, presentata il 4 novembre 2026.
Quali sono i 10 libri più prestati a Milano nel 2025?
In ordine: «La portalettere», «Cambiare l’acqua ai fiori», «Il castagno dei cento cavalli», «Tatà», «Grande meraviglia», «Un animale selvaggio», «Cuore nero», «Volver», «Il ladro di foglie» e «Domani, domani». La classifica è dell’Osservatorio AIE per BookCity.
Quali autori hanno due libri nella classifica dei più prestati a Milano?
Sono due: Francesca Giannone e Valerie Perrin. Giannone è prima con «La portalettere» e decima con «Domani, domani»; Perrin è seconda con «Cambiare l’acqua ai fiori» e quarta con «Tatà».
Quanti prestiti ha totalizzato «La portalettere» nelle biblioteche di Milano?
Il numero non è noto. I materiali sulla classifica AIE non indicano quanti prestiti abbia totalizzato ciascun titolo, né quante biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano abbiano fornito i dati.
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