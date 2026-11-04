«La portalettere» è il libro più prestato nelle biblioteche di Milano nel 2025

di Redazione ZON

In sintesi. «La portalettere» di Francesca Giannone, edito da Nord, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano. Lo indica la classifica dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per BookCity, presentata il 4 novembre 2026. Al secondo posto c’è «Cambiare l’acqua ai fiori» di Valerie Perrin, al terzo «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia.

I punti chiave «La portalettere» di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio 2023, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano.

Francesca Giannone ha due titoli nella Top Ten: «La portalettere» al primo posto e «Domani, domani» al decimo.

Valerie Perrin ha due titoli nella Top Ten, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto.

Einaudi ha tre titoli nella Top Ten: «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, «Grande meraviglia» di Viola Ardone e «Volver» di Maurizio de Giovanni.

I dieci titoli della classifica AIE sono usciti tra il 2019 e il 2024.

«La portalettere» di Francesca Giannone è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano, secondo la classifica dell’Osservatorio AIE per BookCity presentata il 4 novembre 2026.

L’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) ha stilato la graduatoria dei dieci titoli più richiesti in prestito nelle biblioteche milanesi nel corso del 2025. Il romanzo della Giannone è pubblicato da Nord e uscì nel gennaio 2023.

La Top Ten dei libri più prestati nelle biblioteche di Milano nel 2025

Posizione Titolo Autore Editore Uscita 1 La portalettere Francesca Giannone Nord Gennaio 2023 2 Cambiare l’acqua ai fiori Valerie Perrin E/O Luglio 2019 3 Il castagno dei cento cavalli Cristina Cassar Scalia Einaudi Giugno 2024 4 Tatà Valerie Perrin E/O Novembre 2024 5 Grande meraviglia Viola Ardone Einaudi Settembre 2023 6 Un animale selvaggio Joël Dicker La nave di Teseo Marzo 2024 7 Cuore nero Silvia Avallone Rizzoli Gennaio 2024 8 Volver Maurizio de Giovanni Einaudi Novembre 2024 9 Il ladro di foglie Alice Hemming Emme Edizioni Settembre 2021 10 Domani, domani Francesca Giannone Nord Giugno 2024

Francesca Giannone e Valerie Perrin occupano due posti a testa

Francesca Giannone chiude la Top Ten della classifica AIE con «Domani, domani», pubblicato da Nord nel giugno 2024. L’autrice compare quindi in prima e in decima posizione.

Anche Valerie Perrin ha due titoli in classifica, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto. Dal primo romanzo è stato tratto un film diretto da Jean-Pierre Jeunet.

Il podio si chiude con «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, edito da Einaudi nel giugno 2024. Einaudi ha tre titoli in Top Ten: oltre a Cassar Scalia, Viola Ardone al quinto posto e Maurizio de Giovanni all’ottavo.

Perché il prestito racconta qualcosa di diverso dalle vendite

Una classifica dei prestiti misura i libri che i lettori scelgono davvero di leggere attraverso il servizio pubblico. Una classifica di vendita, invece, conta solo i volumi acquistati.

I dieci titoli della graduatoria sono usciti in anni diversi, dal 2019 al 2024. Questo indica che i lettori delle biblioteche milanesi non chiedono solo le novità, ma anche libri che hanno superato il picco del lancio.

«La portalettere» è uscito nel gennaio 2023 ed è comunque il titolo più richiesto di tutto il 2025. «Cambiare l’acqua ai fiori», pubblicato nel luglio 2019, resta al secondo posto a distanza di oltre cinque anni.

Cosa non è stato reso noto sui prestiti

I materiali sulla classifica non indicano quanti prestiti abbia totalizzato ciascun titolo. Non precisano nemmeno quante biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano abbiano fornito i dati.

La graduatoria riguarda soltanto Milano. Non risultano dati sui prestiti nelle biblioteche di Salerno e della Campania, e non è stata annunciata la data di un prossimo aggiornamento della classifica.