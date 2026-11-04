4 Novembre 2026 - 22:46

«La portalettere» è il libro più prestato nelle biblioteche di Milano nel 2025

In sintesi. «La portalettere» di Francesca Giannone, edito da Nord, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano. Lo indica la classifica dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per BookCity, presentata il 4 novembre 2026. Al secondo posto c’è «Cambiare l’acqua ai fiori» di Valerie Perrin, al terzo «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia.

I punti chiave

  • «La portalettere» di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio 2023, è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano.
  • Francesca Giannone ha due titoli nella Top Ten: «La portalettere» al primo posto e «Domani, domani» al decimo.
  • Valerie Perrin ha due titoli nella Top Ten, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto.
  • Einaudi ha tre titoli nella Top Ten: «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, «Grande meraviglia» di Viola Ardone e «Volver» di Maurizio de Giovanni.
  • I dieci titoli della classifica AIE sono usciti tra il 2019 e il 2024.

«La portalettere» di Francesca Giannone è il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano, secondo la classifica dell’Osservatorio AIE per BookCity presentata il 4 novembre 2026.

L’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) ha stilato la graduatoria dei dieci titoli più richiesti in prestito nelle biblioteche milanesi nel corso del 2025. Il romanzo della Giannone è pubblicato da Nord e uscì nel gennaio 2023.

La Top Ten dei libri più prestati nelle biblioteche di Milano nel 2025

PosizioneTitoloAutoreEditoreUscita
1La portalettereFrancesca GiannoneNordGennaio 2023
2Cambiare l’acqua ai fioriValerie PerrinE/OLuglio 2019
3Il castagno dei cento cavalliCristina Cassar ScaliaEinaudiGiugno 2024
4TatàValerie PerrinE/ONovembre 2024
5Grande meravigliaViola ArdoneEinaudiSettembre 2023
6Un animale selvaggioJoël DickerLa nave di TeseoMarzo 2024
7Cuore neroSilvia AvalloneRizzoliGennaio 2024
8VolverMaurizio de GiovanniEinaudiNovembre 2024
9Il ladro di foglieAlice HemmingEmme EdizioniSettembre 2021
10Domani, domaniFrancesca GiannoneNordGiugno 2024

Francesca Giannone e Valerie Perrin occupano due posti a testa

Francesca Giannone chiude la Top Ten della classifica AIE con «Domani, domani», pubblicato da Nord nel giugno 2024. L’autrice compare quindi in prima e in decima posizione.

Anche Valerie Perrin ha due titoli in classifica, entrambi pubblicati da E/O: «Cambiare l’acqua ai fiori» al secondo posto e «Tatà» al quarto. Dal primo romanzo è stato tratto un film diretto da Jean-Pierre Jeunet.

Il podio si chiude con «Il castagno dei cento cavalli» di Cristina Cassar Scalia, edito da Einaudi nel giugno 2024. Einaudi ha tre titoli in Top Ten: oltre a Cassar Scalia, Viola Ardone al quinto posto e Maurizio de Giovanni all’ottavo.

Perché il prestito racconta qualcosa di diverso dalle vendite

Una classifica dei prestiti misura i libri che i lettori scelgono davvero di leggere attraverso il servizio pubblico. Una classifica di vendita, invece, conta solo i volumi acquistati.

I dieci titoli della graduatoria sono usciti in anni diversi, dal 2019 al 2024. Questo indica che i lettori delle biblioteche milanesi non chiedono solo le novità, ma anche libri che hanno superato il picco del lancio.

«La portalettere» è uscito nel gennaio 2023 ed è comunque il titolo più richiesto di tutto il 2025. «Cambiare l’acqua ai fiori», pubblicato nel luglio 2019, resta al secondo posto a distanza di oltre cinque anni.

Cosa non è stato reso noto sui prestiti

I materiali sulla classifica non indicano quanti prestiti abbia totalizzato ciascun titolo. Non precisano nemmeno quante biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano abbiano fornito i dati.

La graduatoria riguarda soltanto Milano. Non risultano dati sui prestiti nelle biblioteche di Salerno e della Campania, e non è stata annunciata la data di un prossimo aggiornamento della classifica.

Domande frequenti

Qual è il libro più prestato nelle biblioteche di Milano nel 2025?

Il libro più prestato nel 2025 dal Sistema Bibliotecario di Milano è «La portalettere» di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio 2023. Lo indica la classifica dell’Osservatorio AIE per BookCity, presentata il 4 novembre 2026.

Quali sono i 10 libri più prestati a Milano nel 2025?

In ordine: «La portalettere», «Cambiare l’acqua ai fiori», «Il castagno dei cento cavalli», «Tatà», «Grande meraviglia», «Un animale selvaggio», «Cuore nero», «Volver», «Il ladro di foglie» e «Domani, domani». La classifica è dell’Osservatorio AIE per BookCity.

Quali autori hanno due libri nella classifica dei più prestati a Milano?

Sono due: Francesca Giannone e Valerie Perrin. Giannone è prima con «La portalettere» e decima con «Domani, domani»; Perrin è seconda con «Cambiare l’acqua ai fiori» e quarta con «Tatà».

Quanti prestiti ha totalizzato «La portalettere» nelle biblioteche di Milano?

Il numero non è noto. I materiali sulla classifica AIE non indicano quanti prestiti abbia totalizzato ciascun titolo, né quante biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano abbiano fornito i dati.

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