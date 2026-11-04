«’O sang», il film di Troilo su San Gennaro, nelle sale italiane il 25, 26 e 27 gennaio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Il documentario «’O sang. Il miracolo di San Gennaro», diretto da Giovanni Troilo e prodotto da Nexo Studios e Officina della Comunicazione, uscirà nelle sale italiane il 25, 26 e 27 gennaio 2027, per tre giorni di programmazione. L’anteprima è a Napoli, al cinema Metropolitan. Il documentario racconta il patto tra Napoli e San Gennaro.

I punti chiave Il documentario «’O sang. Il miracolo di San Gennaro», diretto da Giovanni Troilo, esce nelle sale italiane il 25, 26 e 27 gennaio 2027, per tre giorni.

Nexo Studios e Officina della Comunicazione producono il film, la cui anteprima è a Napoli, al cinema Metropolitan.

Il film racconta il rapporto tra Napoli e San Gennaro attraverso tre mondi: la Chiesa, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e il popolo napoletano.

Il «contratto» tra San Gennaro e la città di Napoli fu stipulato circa 500 anni fa, sull’altare del Duomo, da un gruppo di notai.

Elenco delle sale, orari, prezzo del biglietto e distributore del documentario non sono ancora stati comunicati.

Il documentario «’O sang. Il miracolo di San Gennaro», diretto da Giovanni Troilo, uscirà nelle sale italiane il 25, 26 e 27 gennaio 2027, per soli tre giorni di programmazione.

Il film è prodotto da Nexo Studios e da Officina della Comunicazione. L’anteprima è a Napoli, al cinema Metropolitan.

Che cosa racconta il film di Giovanni Troilo su San Gennaro

Il documentario intreccia fede, tradizione e identità popolare. Racconta il rapporto tra Napoli e il suo patrono attraverso tre mondi che convivono sullo stesso territorio, fisico e simbolico: la Chiesa, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e il popolo napoletano.

Il regista Giovanni Troilo dice di aver scelto di stare «dieci passi indietro», affidandosi al racconto dei protagonisti. Troilo aveva già sfiorato la figura del santo in un altro progetto su Napoli, intitolato «Vesuvius».

Nel film compaiono monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella di San Gennaro, e il duca Riccardo Carafa d’Andria, vicepresidente della Deputazione. Secondo Troilo, il duca ha reso possibile l’accesso alla vita quotidiana della Deputazione.

Il documentario fa parte del ciclo tematico «I Misteri della Fede». Al centro della narrazione ci sono il mistero dell’ampolla e il tema del sangue.

Perché il contratto tra il santo e Napoli è al centro della storia

Il film ricostruisce il «contratto» tra San Gennaro e la città di Napoli. Fu stipulato circa 500 anni fa, sull’altare del Duomo, da un gruppo di notai.

Giovanni Troilo dice di essere rimasto «folgorato» da questa vicenda. Secondo il regista, l’avvicinarsi dei 500 anni dell’accordo è stata l’occasione per raccontare il patto tra la città e il santo.

Troilo definisce il documentario «quasi una commedia, nel senso più alto del termine». La ragione, spiega, è che il film incontra la quotidianità delle persone che provengono dalle tre realtà coinvolte.

Il regista osserva anche che Chiesa e nobiltà napoletana condividono lo stesso spazio, in «una sorta di condominio».

Perché San Gennaro è tornato così popolare, secondo antropologo e artista

L’antropologo Marino Niola, autore del libro «La capitale dell’anima. Perché Napoli è un’eccezione» (Raffaello Cortina), vede nel santo il simbolo della città. Per Niola, oggi che Napoli è diventata un brand planetario, San Gennaro ne incarna «il logo perfetto».

Niola accosta il patrono a Diego Armando Maradona, definendoli i due eroi tutelari della città. Secondo l’antropologo, i gol di Maradona ricomponevano l’unità del popolo come fa il sangue del santo.

Anche l’artista Jorit ha dedicato un’opera al patrono: nel 2015 ha dipinto un murale a via Duomo, a Napoli. Jorit racconta di aver dato al santo il volto di un carrozziere di Quarto, suo amico, per «innalzare la gente comune alla santità».

Che cosa non è ancora stato comunicato sull’uscita

Nel materiale disponibile non è indicato l’elenco delle sale che proietteranno il film. Mancano anche gli orari, il prezzo del biglietto e il nome del distributore.

Non risulta inoltre se il documentario sarà proiettato a Salerno o in provincia. Gli aggiornamenti sulla programmazione dovrebbero arrivare con l’avvicinarsi del 25 gennaio 2027.

Domande frequenti Quando esce al cinema il film su San Gennaro «’O sang»? Il documentario «’O sang. Il miracolo di San Gennaro», diretto da Giovanni Troilo, uscirà nelle sale italiane il 25, 26 e 27 gennaio 2027. La programmazione dura soltanto tre giorni. L’anteprima è a Napoli, al cinema Metropolitan. Di cosa parla il film «’O sang» di Giovanni Troilo? Il documentario racconta il rapporto tra Napoli e San Gennaro, il suo patrono, e ricostruisce il «contratto» stipulato circa 500 anni fa sull’altare del Duomo da un gruppo di notai. Il racconto intreccia tre mondi: la Chiesa, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e il popolo napoletano. Al centro ci sono il mistero dell’ampolla e il tema del sangue. Chi sono i protagonisti del documentario su San Gennaro? Nel film compaiono monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella di San Gennaro, e il duca Riccardo Carafa d’Andria, vicepresidente della Deputazione. Il regista Giovanni Troilo ha scelto di stare «dieci passi indietro», affidandosi al racconto dei protagonisti. In quali cinema si vede il film «’O sang» su San Gennaro? L’elenco delle sale non è ancora stato comunicato. Non sono noti nemmeno gli orari, il prezzo del biglietto e il nome del distributore. L’anteprima è a Napoli, al cinema Metropolitan. Il film su San Gennaro sarà proiettato a Salerno? Al momento non risulta che il documentario «’O sang» sarà proiettato a Salerno o in provincia. Gli aggiornamenti sulla programmazione dovrebbero arrivare con l’avvicinarsi del 25 gennaio 2027.