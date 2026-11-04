Spice Girls, 30 anni dall’album Spice: i record e la raccolta con un inedito

di Redazione ZON

In sintesi. L’album Spice delle Spice Girls è uscito nei negozi britannici il 4 novembre 1996 e il 4 novembre 2026 compie 30 anni. L’album ha venduto più di 23 milioni di copie nel mondo ed è il disco più venduto di sempre per una girl band. Il 6 novembre 2026 le Spice Girls pubblicano The Singles Collection.

I punti chiave Spice, album d’esordio delle Spice Girls, è uscito nei negozi britannici il 4 novembre 1996.

Spice ha passato 15 settimane complessive al primo posto della classifica britannica ed è arrivato in vetta anche alla Billboard 200 negli Stati Uniti.

Spice ha venduto più di 23 milioni di copie nel mondo ed è il disco più venduto di sempre per una girl band.

Tutti e quattro i singoli del primo album delle Spice Girls hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito.

The Singles Collection, il primo cofanetto con tutti i singoli delle Spice Girls, esce il 6 novembre 2026 e include l’inedito Do You Think About Me.

L’album d’esordio delle Spice Girls, Spice, è uscito nei negozi britannici il 4 novembre 1996. Il 4 novembre 2026 sono trascorsi esattamente 30 anni.

Il disco è arrivato pochi mesi dopo Wannabe, il singolo con la risata in apertura, che nel Regno Unito era già al numero uno. Oltre a quel brano, l’album offriva altre nove tracce per scoprire che cosa sapevano fare insieme Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria.

Perché Spice è ancora un record dopo 30 anni

Spice ha passato 15 settimane complessive al primo posto della classifica britannica. Ha raggiunto la vetta anche negli Stati Uniti, nella Billboard 200.

Nel mondo l’album ha venduto più di 23 milioni di copie. Resta il disco più venduto di sempre per una girl band.

Parte del successo stava nell’equilibrio del gruppo. Le cinque cantavano insieme ma restavano riconoscibili una per una, così ognuno poteva avere la sua Spice preferita e finire comunque a cantare tutti i ritornelli.

I quattro singoli del debutto sono arrivati tutti al numero uno

Dopo Wannabe sono usciti Say You’ll Be There, 2 Become 1 e il doppio singolo Mama / Who Do You Think You Are. Tutti e quattro i singoli del primo album hanno raggiunto il primo posto nel Regno Unito.

Il secondo album, Spiceworld, è uscito a un anno esatto da Spice ed è entrato subito in vetta alla classifica britannica. Ha portato nel repertorio Spice Up Your Life, Stop e Viva Forever.

Nel 2000 le Spice Girls hanno ottenuto un’altra numero uno britannica con Holler / Let Love Lead the Way, singolo tratto dal terzo album, Forever.

Che cosa contiene la raccolta in uscita il 6 novembre 2026

Per festeggiare i 30 anni dal debutto, le Spice Girls pubblicano il 6 novembre 2026 The Singles Collection. È il primo cofanetto che riunisce tutti i loro singoli.

La raccolta include anche Do You Think About Me, uno dei primi demo del gruppo, rimasto finora inedito.