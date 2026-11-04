John Travolta al Torino Film Festival con il film sull’omicidio Kennedy

di Redazione ZON

In sintesi. Il 44° Torino Film Festival, dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, si apre con l’anteprima internazionale di «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» al Teatro Regio di Torino. Alla serata inaugurale saranno presenti l’attore John Travolta e il regista Roland Joffé. Il film esce nelle sale italiane il 3 dicembre 2026.

I punti chiave Il 44° Torino Film Festival si svolge dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 e si apre con l’anteprima internazionale di «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy».

Alla serata inaugurale al Teatro Regio di Torino saranno presenti l’attore John Travolta e il regista Roland Joffé.

John Travolta interpreta il mafioso Johnny Roselli nel film «Novembre 1963» di Roland Joffé.

Il film «Novembre 1963» ricostruisce l’omicidio del presidente americano J. F. Kennedy, avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963, dal punto di vista della criminalità organizzata, con al centro la mafia di Chicago guidata da Sam Giancana.

«Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» esce nei cinema italiani il 3 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures.

John Travolta sarà al Teatro Regio di Torino per l’anteprima internazionale di «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy», il film di Roland Joffé che aprirà il 44° Torino Film Festival.

Il festival si svolge dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Alla serata inaugurale saranno presenti sia l’attore sia il regista.

Di cosa parla il film su Kennedy e la criminalità organizzata

«Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» ricostruisce l’omicidio del presidente americano, avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963, dal punto di vista della criminalità organizzata statunitense.

Il film mette al centro in particolare la mafia di Chicago, guidata dal boss Sam Giancana. A oltre sessant’anni di distanza, la vicenda continua a sollevare dubbi e domande.

Il ruolo di John Travolta e chi è Roland Joffé

John Travolta interpreta il mafioso Johnny Roselli, descritto dal direttore artistico del festival come «l’uomo nell’ombra che tiene nelle proprie mani il destino di Kennedy». L’attore è due volte candidato all’Oscar, vincitore di un Golden Globe e di un Emmy Award, e ha ricevuto la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes.

Roland Joffé è due volte candidato agli Oscar e ai Golden Globe. Tra i suoi film più noti ci sono «Mission» e «Urla del silenzio».

Le parole del direttore artistico Giulio Base

Il direttore artistico del Torino Film Festival, Giulio Base, ha definito il film un’opera di «dirompente forza narrativa». Ha aggiunto che Joffé «getta nuova luce sull’assassinio di Kennedy».

«L’anteprima internazionale di Novembre 1963 è un’apertura da sogno per qualunque festival. Condividere questa inaugurazione con due giganti del cinema e con il nostro pubblico è un privilegio per il Torino Film Festival. Ci attende una serata di cinema memorabile.» (Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival)

Quando il film arriva nelle sale italiane

«Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» uscirà nei cinema italiani il 3 dicembre 2026. A distribuirlo sarà Eagle Pictures.

L’anteprima internazionale al Teatro Regio precede l’uscita in sala di circa nove giorni rispetto alla chiusura del festival, fissata al 2 dicembre 2026.

Domande frequenti Quando si svolge il Torino Film Festival 2026? Il 44° Torino Film Festival si svolge dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Si apre con l’anteprima internazionale del film «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» al Teatro Regio di Torino. Quando esce al cinema Novembre 1963 di Roland Joffé? Il film «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy» esce nei cinema italiani il 3 dicembre 2026. Lo distribuisce Eagle Pictures. Che ruolo ha John Travolta in Novembre 1963? John Travolta interpreta il mafioso Johnny Roselli. Il direttore artistico del Torino Film Festival, Giulio Base, lo descrive come «l’uomo nell’ombra che tiene nelle proprie mani il destino di Kennedy». Di cosa parla il film Novembre 1963 sull’omicidio Kennedy? Il film di Roland Joffé ricostruisce l’omicidio del presidente americano J. F. Kennedy, avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963. La vicenda è raccontata dal punto di vista della criminalità organizzata statunitense, con al centro la mafia di Chicago guidata dal boss Sam Giancana. Dove sarà John Travolta a Torino per il festival? John Travolta sarà al Teatro Regio di Torino per l’anteprima internazionale di «Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy». All’inaugurazione del 44° Torino Film Festival sarà presente anche il regista Roland Joffé.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · The HotCorn · La Stampa · Cinecittà News