Tutto per la mia famiglia, anticipazioni del 4 novembre 2026: Akif scopre che la chiavetta USB è di Kaan

di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 4 novembre 2026, alle 16 su Canale 5, la puntata di Tutto per la mia famiglia vede Akif scoprire che la chiavetta USB con il video sulla morte di Veli appartiene a Kaan. Akif affronta Kaan, che confessa di aver ricevuto il video da Omer.

I punti chiave Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 mercoledì 4 novembre 2026 alle 16.

Akif scopre che la chiavetta USB con il video sulla morte di Veli appartiene a Kaan.

Resul muore dopo aver sbattuto la testa durante uno scontro con il suo socio Akif.

La Polizia considera Suzan la principale sospettata dell’omicidio di Resul.

Kaan confessa ad Akif di aver ricevuto da Omer il video sulla morte di Veli.

Attenzione: spoiler. Mercoledì 4 novembre 2026, alle 16 su Canale 5, in Tutto per la mia famiglia Akif scopre che la chiavetta USB con il video sulla morte di Veli appartiene a Kaan e lo affronta.

Che cosa succede dopo la morte di Resul

Secondo le anticipazioni, Resul perde la vita durante un violento scontro con il suo socio Akif. Poco prima Nebahat lo aveva aggredito, perché temeva che l’ex marito Akif finisse in carcere.

Nella lite con Akif, Resul sbatte la testa e muore.

Suzan viene trovata con le mani piene di sangue accanto al cadavere di Resul. La Polizia la considera la principale sospettata dell’omicidio. Akif cerca di rassicurarla e le dice che la farà difendere dal suo avvocato.

Come Akif arriva alla chiavetta USB e a Kaan

Akif viene a sapere che Resul era riuscito a ottenere il video che mostra come sono andate davvero le cose quando Veli ha perso la vita. Il video si trova su una chiavetta USB che era stata consegnata a Resul.

Grazie a Nebahat, sua ex moglie, Akif scopre che la chiavetta appartiene a Kaan.

Akif affronta Kaan. Il ragazzo confessa di aver ricevuto il video da Omer.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia il 4 novembre 2026? Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 di mercoledì 4 novembre 2026. In quella puntata Akif scopre a chi appartiene la chiavetta USB con il video sulla morte di Veli. Come muore Resul in Tutto per la mia famiglia? Secondo le anticipazioni, Resul muore durante un violento scontro con il suo socio Akif. Nella lite sbatte la testa. Poco prima Nebahat lo aveva aggredito, perché temeva che l’ex marito Akif finisse in carcere. Di chi è la chiavetta USB con il video sulla morte di Veli? La chiavetta USB appartiene a Kaan. Akif lo scopre grazie a Nebahat, la sua ex moglie. Quando Akif lo affronta, Kaan confessa di aver ricevuto il video da Omer. Chi è la principale sospettata dell’omicidio di Resul in Tutto per la mia famiglia? La principale sospettata è Suzan, trovata con le mani piene di sangue accanto al cadavere di Resul. La Polizia la considera responsabile dell’omicidio. Akif cerca di rassicurarla e le dice che la farà difendere dal suo avvocato.