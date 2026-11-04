Beautiful, la puntata del 4 novembre 2026: la trama e dove rivederla in streaming
In sintesi. La puntata di Beautiful del 4 novembre 2026 è un episodio inedito, in onda su Canale 5. Nella trama Carter offre a Brooke la guida operativa della Forrester. Chi perde l’episodio di Beautiful può rivederlo gratis in replica streaming con il video Mediaset.
I punti chiave
- La puntata di Beautiful del 4 novembre 2026 è un episodio inedito in onda su Canale 5.
- Carter offre a Brooke la guida operativa della Forrester.
- Hope, la figlia di Brooke, teme per il rapporto che Brooke ha con Ridge.
- Ridge, Steffy ed Eric restano fuori dalla Forrester e ci rientreranno solo quando avranno riavuto l’azienda.
- La replica in streaming della puntata di Beautiful è gratuita con il video Mediaset.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful del 4 novembre 2026, in onda su Canale 5, Carter offre a Brooke la guida operativa della Forrester.
Che cosa succede tra Carter, Brooke e Hope
Carter mette sul tavolo la proposta a Brooke: la guida operativa della Forrester.
Hope, la figlia di Brooke, teme per il rapporto che la madre ha con Ridge.
Perché Ridge, Steffy ed Eric restano fuori dall’azienda
Ridge, Steffy ed Eric restano fuori dalla Forrester. Ci rientreranno solo quando avranno riavuto l’azienda.
Dove rivedere la puntata di Beautiful in streaming
L’episodio del 4 novembre 2026 è inedito e va in onda su Canale 5. Chi se lo perde può rivederlo gratis in replica streaming con il video Mediaset.
Le puntate precedenti si trovano nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful, il titolo originale di Beautiful.
Domande frequenti
Dove rivedere la puntata di Beautiful del 4 novembre 2026?
La puntata di Beautiful del 4 novembre 2026 si può rivedere gratis in replica streaming con il video Mediaset. L’episodio è inedito e va in onda su Canale 5.
La puntata di Beautiful del 4 novembre 2026 è inedita?
Sì, l’episodio di Beautiful del 4 novembre 2026 è inedito. Va in onda su Canale 5.
Che cosa offre Carter a Brooke in Beautiful?
Nella puntata di Beautiful del 4 novembre 2026 Carter offre a Brooke la guida operativa della Forrester. Hope, la figlia di Brooke, teme per il rapporto che la madre ha con Ridge.
Quando rientrano Ridge, Steffy ed Eric alla Forrester?
Ridge, Steffy ed Eric restano fuori dalla Forrester. Ci rientreranno solo quando avranno riavuto l’azienda.
Dove trovare le puntate precedenti di Beautiful?
Le puntate precedenti di Beautiful si trovano nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. The Bold and the Beautiful è il titolo originale di Beautiful.
Immagine di repertorio
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