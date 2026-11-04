Caterina Varzi, chi è la moglie di Tinto Brass morto a Roma a 93 anni

di Redazione ZON

In sintesi. La moglie di Tinto Brass è Caterina Varzi, nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, nel 1961, laureata in Giurisprudenza, attrice e sceneggiatrice. Varzi ha conosciuto Tinto Brass nel 2007 per lavoro e lo ha sposato il 3 agosto 2017. Il regista è morto a Roma il 4 novembre 2026, a 93 anni.

I punti chiave Caterina Varzi è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, nel 1961.

Caterina Varzi è laureata in Giurisprudenza e ha conseguito un master in psicologia giuridica.

Caterina Varzi e Tinto Brass si sono conosciuti nel 2007 a Roma, all’hotel Parco dei Principi, per motivi di lavoro.

Caterina Varzi e Tinto Brass si sono sposati il 3 agosto 2017, con 28 anni di differenza di età.

Tinto Brass è morto a Roma il 4 novembre 2026 a 93 anni e i suoi funerali si terranno in forma privata.

Caterina Varzi è la moglie di Tinto Brass, il regista morto a Roma il 4 novembre 2026 a 93 anni. I due si sono sposati il 3 agosto 2017 e tra loro c’erano 28 anni di differenza.

Chi è Caterina Varzi, la moglie di Tinto Brass

Caterina Varzi è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, nel 1961. È laureata in Giurisprudenza e ha conseguito un master in psicologia giuridica.

Varzi è anche attrice e sceneggiatrice. Ha partecipato a Hotel Courbet (2009), L’amore in piazza (2017) e The Dickens Christmas Carol – First TV socioplay (2006).

Come si sono conosciuti Caterina Varzi e Tinto Brass

Caterina Varzi e Tinto Brass si sono incontrati nel 2007 per motivi di lavoro. Varzi esercitava come avvocata per una società di produzione cinematografica interessata a un documentario sulla vita del regista. L’appuntamento era all’hotel Parco dei Principi, nel quartiere Parioli di Roma.

Dopo quella riunione Brass ha corteggiato Varzi con insistenza. Lei, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato di aver cercato di tenerlo a distanza: «Io erigevo muri, tentavo fughe e difese».

A farle cambiare idea è stata soprattutto la personalità del regista. Varzi ha raccontato di essere rimasta colpita dalle memorie difensive scritte da Brass per il processo legato al film Caligola, che intrecciavano potere, utopia e follia.

Il matrimonio e gli anni a Isola Farnese

Il rapporto tra Caterina Varzi e Tinto Brass, nato nel 2007, è stato sia sentimentale sia professionale. Si è trasformato in matrimonio il 3 agosto 2017.

Tinto Brass viveva con la moglie nella sua abitazione di Isola Farnese, a Roma. Una frana che ha colpito il borgo ha reso più difficile la quotidianità della coppia, limitando gli spostamenti e impedendo al regista di raggiungere con facilità gli appuntamenti medici.

Negli ultimi anni Brass aveva affrontato diversi problemi di salute e conduceva una vita sempre più riservata. Caterina Varzi aveva spesso parlato in pubblico delle condizioni del marito e delle difficoltà legate all’età avanzata.

Cosa ha detto la moglie dopo la morte del regista

Dopo la morte di Tinto Brass, Caterina Varzi ha confermato la notizia all’Adnkronos: «È un momento difficile, di profonda tristezza e dispiacere».

La scomparsa del regista è stata annunciata da Varzi e dai figli Beatrice e Bonifacio. I due figli sono nati dal matrimonio di Brass con la prima moglie, Carla Cipriani, morta nel 2006.

La famiglia non ha reso note le cause ufficiali del decesso. I funerali di Tinto Brass si terranno in forma privata.

Chi era Tinto Brass

Tinto Brass, all’anagrafe Giovanni Brass, era nato a Milano il 26 marzo 1933. Ha firmato film come Paprika, Monella, Così fan tutte, Senso ’45 e Salon Kitty, che hanno fatto di lui uno dei registi più noti del cinema erotico italiano.