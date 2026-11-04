Falcon di Bellocchio, la prima foto di Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne

di Redazione ZON

In sintesi. Il 4 novembre 2026 è stata diffusa la prima foto di Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne in Falcon, il film di Marco Bellocchio. L’immagine, scattata da Riccardo Ghilardi, è stata realizzata nello stabilimento Mirafiori di Torino. Nel cast ci sono anche Louis Garrel, nel ruolo di John Elkann, Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi.

I punti chiave Pierfrancesco Favino interpreta Sergio Marchionne in Falcon, il film diretto da Marco Bellocchio.

La prima immagine di Favino nel ruolo di Marchionne è stata diffusa il 4 novembre 2026 ed è opera del fotografo Riccardo Ghilardi.

La produzione di Falcon lavora nello stabilimento Mirafiori di Torino, in una palazzina in ristrutturazione, in collaborazione con STLA Europe.

Louis Garrel interpreta John Elkann; nel cast di Falcon ci sono anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e Valeria Bruni Tedeschi.

01 Distribution distribuirà Falcon in Italia, mentre Rai Cinema International Distribution cura le vendite internazionali.

Il 4 novembre 2026 è stata diffusa la prima immagine di Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne, sul set di Falcon, il film diretto da Marco Bellocchio. Le riprese di Falcon proseguono in Italia.

La fotografia è di Riccardo Ghilardi ed è stata scattata nello storico stabilimento Mirafiori di Torino. La produzione di Falcon lavora in una palazzina del complesso in fase di ristrutturazione, grazie alla collaborazione con STLA Europe.

Di cosa parla Falcon: l’ascesa di Marchionne alla Fiat

Falcon parte dal 2004, quando la Fiat era sull’orlo del collasso e Sergio Marchionne ne assunse la guida. Il manager licenzia i vertici aziendali e conquista il mercato americano, sfidando General Motors e Chrysler. Così salva l’azienda dal fallimento.

Nella storia Marchionne insegna l’arte del comando a John Elkann, giovane erede improvvisamente gravato dall’eredità di famiglia. A interpretare Elkann è Louis Garrel.

La sinossi ufficiale definisce Marchionne spietato e visionario. Il successo lo rese molto noto anche all’estero, ma il miracolo ebbe un prezzo devastante.

Falcon unisce la tensione del thriller finanziario a un’indagine psicologica. Racconta le vette del capitalismo e l’isolamento di un uomo inghiottito dalla macchina industriale che aveva salvato.

Il cast: Louis Garrel è John Elkann, con Valeria Bruni Tedeschi

Oltre a Pierfrancesco Favino e Louis Garrel, il cast di Falcon comprende Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi. Valeria Bruni Tedeschi partecipa al film.

La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli. Ha partecipato alla scrittura anche Oliviero Del Papa.

Chi lavora con Bellocchio e chi distribuirà il film

Per Falcon Marco Bellocchio ritrova tre collaboratori di lunga data: lo scenografo Andrea Castorina, la costumista Daria Calvelli e la montatrice Francesca Calvelli. Con lui hanno già lavorato a Il traditore, Esterno notte e Rapito.

La fotografia di Falcon è affidata a Matteo Cocco, alla prima collaborazione con Bellocchio. Tra i suoi lavori ci sono The Weight e Volevo nascondermi.

In Italia Falcon sarà distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono affidate a Rai Cinema International Distribution.

Domande frequenti Chi interpreta Sergio Marchionne nel film Falcon? Sergio Marchionne è interpretato da Pierfrancesco Favino nel film Falcon, diretto da Marco Bellocchio. La prima immagine di Favino nel ruolo è stata diffusa il 4 novembre 2026 e porta la firma di Riccardo Ghilardi. Dove si girano le riprese di Falcon? Le riprese di Falcon si svolgono nello storico stabilimento Mirafiori di Torino. La produzione lavora in una palazzina del complesso in fase di ristrutturazione, grazie alla collaborazione con STLA Europe. Di cosa parla Falcon di Marco Bellocchio? Falcon parte dal 2004, quando la Fiat era sull’orlo del collasso e Sergio Marchionne ne assunse la guida. Il film unisce la tensione del thriller finanziario a un’indagine psicologica sull’isolamento di un uomo inghiottito dalla macchina industriale che aveva salvato. Chi sono gli attori del film Falcon? Il cast di Falcon comprende Pierfrancesco Favino, Louis Garrel nel ruolo di John Elkann, Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi. Al film partecipa anche Valeria Bruni Tedeschi. Chi distribuisce Falcon in Italia? In Italia Falcon sarà distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali del film di Marco Bellocchio sono affidate a Rai Cinema International Distribution.

Immagine di repertorio

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