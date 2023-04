Festival di Cannes 2023: i 5 film in concorso più attesi

di Tiara Operno

Pochi giorni fa è stata resa nota la line-up di uno dei festival cinematografici più importanti a livello mondiale. Stiamo parlando del Festival di Cannes, che quest’anno avrà inizio il 16 maggio per concludersi il 27. La scelta dei titoli in concorso si è rivelata estremamente ricca e variegata, e saltano subito all’occhio una serie di grandi autori, il cui ritorno è stato a lungo atteso. Diamo quindi uno sguardo ai film più attesi da Zon.it che verranno presentati a Cannes 2023.

May December di Todd Haynes

Il regista di “Lontano dal Paradiso”, “Mildred Pierce” e “Io non sono qui” Todd Haynes ritorna al Festival di Cannes con “May December”, che vede protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Sebbene non sia stato ancora rilasciato il trailer ufficiale, abbiamo delle prime informazioni riguardanti la trama che fanno ben sperare per la riuscita di un dramma intenso.

Il film sarà incentrato sulle vicende di una coppia sposata, la storia d’amore aveva due decenni prima sconvolto la stampa e l’opinione pubblica. La loro tranquillità verrà però scossa quando un’attrice è intenzionata a fare ricerche per un film sul loro passato.

Kubi di Takeishi Kitano

Già prima di essere annunciato come pellicola in concorso a Cannes, il nuovo film di Takeshi Kitano ha fatto parecchio discutere, visto che questo potrebbe essere l’ultimo della carriera del cineasta giapponese. La pellicola è basata proprio su un romanzo pubblicato dallo stesso Kitano nel 2019 che non è altro che una delle tante immaginarie versioni riguardanti l’incidente di Honno-ji.

Honnō-ji è un tempo di Kyoto, è proprio lì nel giungo del 1582 si dice che il militare Oda Nobunaga stato costretto dal generale Akechi Mitsuhide un suicidio forzato.

La Chimera di Alice Rohrwacher

Altro giro, altro grande ritorno: in questo caso stiamo parlando di Alice Rohrwacher , il cui cinema è diventato motivo di orgoglio italiano ( non a caso, rappresenterà la nazione insieme a Nanni Moretti “Il Sol dell’avvenire” e Marco Bellocchio “Rapito”) e che sarà presente a Cannes con “La Chimera”, racconto incentrato u un archeologo inglese, coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Il cast vede la presenza di Josh O’Connor, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

The Old Oak di Ken Loach

Ken Loach ha uno stretto rapporto con il Festival di Cannes. Non c’è da stupirsene visto che il regista nel 2006 ha vinto la Palma d’Oro per il film “Il vento che accarezza l’erba”. Prosegue quindi la volontà di Loach di mettere al centro del suo cinema le classi sociali più povere e disagiate, e questa volta lo fa con “The Old Oak”.

Nella pellicola The Old Oak è il nome dell’ ultimo pub rimasto in un villaggio del nord-est dell’Inghilterra, che la gente abbandona in massa dopo la chiusura delle miniere. Il paesino però diventa il luogo ideale per i rifugiati siriani.

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Già inserito nella nostra classifica dei film più attesi dell’anno, Killers of The Flower Moon è uno dei titoli di punta del Festival di Cannes 2023. Martin Scorsese torna a lavorare con i suoi due pupilli, riuniti dopo 17 anni dal loro primo film insieme (Voglia di ricominciare): Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Killers of the Flower Moon andrà a narrare dell’assassinio, avvenuto in circostanze misteriose negli anni ’20, di alcuni membri della tribù Osage negli Stati Uniti. Avrà quindi inizio una grossa indagine dell’FBI che coinvolgerà anche J. Edgar Hoover.