Dogfight, Jason Statham e Guy Ritchie insieme per la settima volta su Netflix

di Redazione ZON

In sintesi. Il 4 novembre 2026 Netflix ha annunciato Dogfight, un film d’azione e vendetta ambientato nella Londra criminale. Guy Ritchie scrive, dirige e produce; Jason Statham è il protagonista. È la settima collaborazione tra regista e attore dal 1998. Le riprese inizieranno all’inizio del 2027 nel Regno Unito; la data d’uscita su Netflix non è stata comunicata.

I punti chiave Netflix ha annunciato Dogfight il 4 novembre 2026: è un thriller d’azione e vendetta diretto da Guy Ritchie.

Dogfight è la settima collaborazione tra Jason Statham e Guy Ritchie, che hanno iniziato a lavorare insieme nel 1998 con Lock & Stock – Pazzi scatenati.

Le riprese di Dogfight inizieranno all’inizio del 2027 nel Regno Unito.

Guy Ritchie scrive, dirige e produce Dogfight; Jason Statham, Ivan Atkinson e John Friedberg producono insieme a lui.

Netflix non ha ancora rivelato la data d’uscita né la trama di Dogfight, e oltre a Jason Statham non ha annunciato altri attori.

Il 4 novembre 2026 Netflix ha annunciato Dogfight, thriller d’azione e vendetta diretto da Guy Ritchie con protagonista Jason Statham: è la settima collaborazione tra regista e attore.

Netflix descrive Dogfight come «un elegante action movie di vendetta ambientato nel sottobosco criminale di Londra». Le riprese inizieranno all’inizio del 2027 nel Regno Unito.

Chi scrive, dirige e produce il nuovo film

Guy Ritchie scrive, dirige e produce Dogfight, mentre Jason Statham guida il cast da protagonista.

Il film è sostenuto dalle società Black Bear, Toff Guy Films, che fa capo a Ritchie, e Punch Palace, che fa capo a Statham. Ritchie e Statham producono insieme a Ivan Atkinson e John Friedberg.

Le sette collaborazioni tra Statham e Ritchie, dal 1998 a oggi

Jason Statham e Guy Ritchie hanno iniziato a lavorare insieme nel 1998 con Lock & Stock – Pazzi scatenati. Dogfight è il settimo titolo del loro sodalizio, a quasi trent’anni dal debutto.

Film Anno Lock & Stock – Pazzi scatenati 1998 Snatch – Lo strappo 2000 Revolver 2005 La furia di un uomo – Wrath of Man 2021 Operation Fortune: Ruse de Guerre 2023 Viva La Madness ancora inedito Dogfight riprese previste all’inizio del 2027

Viva La Madness, l’altro film in arrivo per il duo

L’annuncio di Dogfight arriva mentre Jason Statham e Guy Ritchie si preparano al lancio di Viva La Madness, già ultimato ma ancora inedito.

Viva La Madness è l’adattamento di un romanzo di J.J. Connolly ed è il sequel di Layer Cake. Lo stesso Connolly ha co-sceneggiato il film insieme a Ritchie.

Il cast include Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster e Jonny Lee Miller. Il musicista Raúl Alejandro debutta al cinema. Black Bear distribuisce il film sul mercato interno, Amazon MGM Studios a livello internazionale.

Cosa si sa di Dogfight e cosa resta da scoprire

Dogfight è la seconda collaborazione di Guy Ritchie con Netflix dopo The Gentlemen. Per Jason Statham è il debutto sulla piattaforma.

Oltre a Statham non sono stati annunciati altri attori del cast. La trama non è stata dettagliata e la data d’uscita su Netflix non è stata ancora rivelata.