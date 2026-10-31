Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 31 ottobre al 6 novembre 2026: Asiye fuori pericolo, Suzan in centrale

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di «Tutto per la mia famiglia» in onda su Canale 5 dal 31 ottobre al 6 novembre 2026, Asiye sopravvive al proiettile destinato a Omer. Suzan viene portata in centrale per la morte di Resul. Akif scopre che la chiavetta con il video sulla morte di Veli era di Kaan, che l’aveva ricevuta da Omer.

Aggiornamenti Aggiornamento del 31/10/2026 alle 14:35 Aggiornamento del 31 ottobre 2026. Secondo le anticipazioni pubblicate da Davide Maggio il 31 ottobre 2026, tra lunedì 2 e giovedì 5 novembre Akif scopre che il video compromettente sulla morte di Veli è stato copiato su una chiavetta finita nelle mani di Resul. Grazie a Nebahat, Akif capisce che la chiavetta appartiene a Kaan. Messo alle strette, il ragazzo ammette di averla ricevuta da Omer. Nella stessa settimana la professoressa Filiz chiede agli alunni dell’Istituto Ataman di scrivere in forma anonima un segreto mai confessato. Kaan teme allora che Süsen riveli al fidanzato Omer la verità su Kadir Eren: a investirlo è stata Melisa, e lui e Akif hanno coperto tutto.

I punti chiave Nella soap «Tutto per la mia famiglia» Asiye viene colpita da un proiettile destinato al fratello Omer, e il medico la dichiara fuori pericolo.

Dopo il ferimento di Asiye, Doruk accusa Omer di aver messo in pericolo tutta la famiglia, e tra Omer e Doruk scoppia un nuovo litigio.

La Polizia trova Suzan accanto al corpo senza vita di Resul e la porta in centrale come principale sospettata dell’omicidio.

Asiye apre per sbaglio il microfono della sala radio della scuola, e il suo sfogo contro Omer viene sentito da tutto l’istituto.

«Tutto per la mia famiglia» va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.05, il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata alle 21.20.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di «Tutto per la mia famiglia» in onda su Canale 5 dal 31 ottobre al 6 novembre 2026, Asiye sopravvive al proiettile destinato al fratello Omer. La sua rabbia contro di lui però diventa pubblica.

Asiye è fuori pericolo, ma tra Omer e Doruk scoppia un nuovo litigio

Nella soap «Tutto per la mia famiglia», Asiye viene colpita da un proiettile che era destinato a Omer. La famiglia Eren attende in ospedale ore di grande tensione. Alla fine il medico annuncia che la ragazza è fuori pericolo.

Dopo il ferimento di Asiye, Omer si sente responsabile dell’accaduto. Doruk lo accusa di aver messo in pericolo tutta la famiglia. Tra i due esplode un nuovo litigio.

Suzan finisce in centrale dopo la morte di Resul

Nella soap di Canale 5, la Polizia trova Suzan a casa di Resul, accanto al corpo senza vita dell’uomo e con le mani sporche di sangue. Gli agenti la portano in centrale come principale sospettata dell’omicidio.

Akif raggiunge Suzan in centrale e cerca di tranquillizzarla. Le promette di far intervenire il proprio avvocato. Una settimana dopo, nella trama, Suzan viene scagionata.

La morte di Resul sconvolge Ayla e Berk, che affrontano il lutto. Berk reagisce chiudendosi in se stesso. Il ragazzo è completamente apatico e passa le giornate chiuso nella sua camera.

Perché Omer si sente umiliato davanti a tutta la scuola

Nelle anticipazioni della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2026, Asiye si rappacifica con Doruk. Nella sala radio della scuola, la ragazza si sfoga con Aybike e scarica tutta la sua rabbia contro il fratello Omer.

Durante lo sfogo, Asiye apre per sbaglio il microfono della sala radio. Le sue parole risuonano in tutta la scuola e arrivano anche a Omer. Il ragazzo si sente umiliato e deriso, e si allontana sconvolto.

Le trame disponibili non spiegano dove vada Omer dopo l’episodio della radio. Non è stato reso noto nemmeno se Asiye proverà a chiarire con lui.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia

«Tutto per la mia famiglia» va in onda su Canale 5 in tre fasce orarie diverse durante la settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2026.

Giorno Orario Canale Da lunedì a venerdì 16.05 Canale 5 Sabato 14.30 Canale 5 Giovedì (prima serata) 21.20 Canale 5

Le trame della settimana successiva, dal 7 novembre in poi, non sono ancora disponibili.

Domande frequenti Asiye muore in Tutto per la mia famiglia? No. Nelle puntate di «Tutto per la mia famiglia» in onda su Canale 5 dal 31 ottobre al 6 novembre 2026, Asiye viene colpita da un proiettile destinato al fratello Omer. Dopo ore di attesa in ospedale, il medico annuncia che Asiye è fuori pericolo. Chi viene accusato della morte di Resul in Tutto per la mia famiglia? Nella soap di Canale 5 «Tutto per la mia famiglia», la Polizia trova Suzan a casa di Resul, accanto al corpo dell’uomo e con le mani sporche di sangue. Gli agenti portano Suzan in centrale come principale sospettata dell’omicidio. Akif promette a Suzan di far intervenire il proprio avvocato. Cosa succede tra Asiye e Omer alla radio della scuola? In «Tutto per la mia famiglia», Asiye si sfoga con Aybike contro il fratello Omer nella sala radio della scuola e apre per sbaglio il microfono. Le parole di Asiye risuonano in tutta la scuola e arrivano anche a Omer, che si sente umiliato e si allontana sconvolto. A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2026, «Tutto per la mia famiglia» va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.05 e il sabato alle 14.30. Il giovedì la soap va in onda anche in prima serata alle 21.20.