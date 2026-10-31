Nuovi Lea in Campania dal 30 ottobre 2026: radioterapia e apparecchi acustici

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 30 ottobre 2026 in Campania i Livelli essenziali di assistenza (Lea) comprendono nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui nuovi pacchetti di radioterapia, e di assistenza protesica, tra cui gli apparecchi acustici. La Giunta regionale della Campania ha recepito l’aggiornamento nazionale il 29 ottobre 2026: le novità valgono in tutta la regione, provincia di Salerno compresa.

I punti chiave La Giunta regionale della Campania ha recepito l’aggiornamento nazionale dei Lea nella seduta del 29 ottobre 2026.

Dal 30 ottobre 2026 medici e strutture sanitarie della Campania possono prescrivere ed erogare le nuove prestazioni Lea.

I nuovi Lea in Campania includono nuovi pacchetti di radioterapia nella specialistica ambulatoriale e gli apparecchi acustici nell’assistenza protesica.

Secondo la Regione Campania, le nuove tariffe dei nomenclatori regionali sono pari ai massimi nazionali indicati dal Ministero della Salute e sono coperte dal fondo sanitario.

La Regione Campania non ha ancora chiarito tre punti: l’elenco completo delle prestazioni, l’eventuale ticket e i criteri di accesso agli apparecchi acustici.

Dal 30 ottobre 2026 in Campania entrano nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. Tra le novità ci sono nuovi pacchetti di radioterapia e gli apparecchi acustici.

La Giunta regionale della Campania ha recepito l’aggiornamento nazionale dei Lea nella seduta del 29 ottobre 2026. L’aggiornamento vale per tutto il territorio regionale, quindi anche per i cittadini di Salerno e della sua provincia.

Quali prestazioni entrano nei Lea in Campania

L’aggiornamento nazionale dei Lea recepito dalla Regione Campania riguarda due aree principali:

Specialistica ambulatoriale : nuove prestazioni, compresi nuovi pacchetti di radioterapia.

: nuove prestazioni, compresi nuovi pacchetti di radioterapia. Assistenza protesica: nuovi dispositivi, compresi gli apparecchi acustici.

La Regione Campania non ha diffuso l’elenco completo delle singole prestazioni introdotte. Non sono state indicate le singole voci di radioterapia né i modelli di apparecchi acustici inclusi.

Le nuove prestazioni Lea sono gratuite?

Inserire una prestazione nei Lea significa che il Servizio sanitario deve garantirla. Le delibere della Giunta regionale della Campania non chiariscono però se le nuove prestazioni siano del tutto gratuite o prevedano il pagamento di un ticket.

Non è stato reso noto nemmeno quali requisiti servano per accedere agli apparecchi acustici a carico del Servizio sanitario. Per esempio, non si sa se valgano limiti di età, soglie di invalidità o percorsi di prescrizione specifici.

Cosa cambia per medici e strutture sanitarie campane

Le delibere approvate dalla Giunta regionale della Campania aggiornano i nomenclatori tariffari regionali. Sono gli elenchi che fissano quanto la Regione riconosce alle strutture per ogni prestazione.

Secondo la Regione Campania, le nuove tariffe sono pari ai massimi nazionali indicati dal Ministero della Salute. I costi sono coperti dalle risorse del fondo sanitario.

Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, spiega che l’approvazione del 29 ottobre 2026

“consente così a medici e strutture di prescrivere ed erogare le nuove prestazioni dal primo giorno utile, garantendo ai cittadini campani l’accesso immediato ai nuovi livelli essenziali di assistenza”.

Cosa fare adesso se si ha bisogno di una nuova prestazione

Dal 30 ottobre 2026 i pazienti campani possono chiedere al proprio medico la prescrizione delle nuove prestazioni Lea. Chi è interessato ai nuovi pacchetti di radioterapia o agli apparecchi acustici può rivolgersi al medico di famiglia o allo specialista che lo segue.

Restano da chiarire tre punti: l’elenco dettagliato delle prestazioni, l’eventuale ticket e i criteri di accesso ai dispositivi protesici. ZON.it aggiornerà il servizio quando la Regione Campania o le aziende sanitarie pubblicheranno indicazioni operative.

Domande frequenti Da quando valgono i nuovi Lea in Campania? I nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) valgono in Campania dal 30 ottobre 2026. La Giunta regionale della Campania ha recepito l’aggiornamento nazionale nella seduta del 29 ottobre 2026. Quali nuove prestazioni entrano nei Lea in Campania? In Campania i nuovi Lea riguardano la specialistica ambulatoriale, con nuovi pacchetti di radioterapia, e l’assistenza protesica, con gli apparecchi acustici. La Regione Campania non ha diffuso l’elenco completo delle singole prestazioni introdotte. Gli apparecchi acustici dei nuovi Lea in Campania sono gratuiti? Le delibere della Giunta regionale della Campania non chiariscono se le nuove prestazioni Lea siano del tutto gratuite o prevedano un ticket. Non sono stati resi noti nemmeno i requisiti per ottenere gli apparecchi acustici a carico del Servizio sanitario, come limiti di età o soglie di invalidità. Come si chiede una nuova prestazione Lea in Campania? Dal 30 ottobre 2026 i pazienti campani possono chiedere la prescrizione delle nuove prestazioni Lea al medico di famiglia o allo specialista che li segue. La possibilità vale anche per i nuovi pacchetti di radioterapia e per gli apparecchi acustici. I nuovi Lea valgono anche in provincia di Salerno? Sì, l’aggiornamento dei Lea recepito dalla Giunta regionale della Campania il 29 ottobre 2026 vale per tutto il territorio regionale. Anche i cittadini di Salerno e della provincia di Salerno possono accedere alle nuove prestazioni dal 30 ottobre 2026.