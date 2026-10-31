Punti patente: come vedere il saldo online, con le app e al telefono

di Redazione ZON

In sintesi. Il saldo dei punti della patente si controlla gratis online sul Portale dell’Automobilista, con l’app iPatente o con l’app IO, nel servizio «Motorizzazione Civile: le mie patenti». Ai maggiorenni servono SPID di livello 2 o CIE. Senza strumenti digitali, a ottobre 2026 restano il risponditore automatico 06 45775962, attivo 24 ore su 24, e gli Uffici della Motorizzazione Civile.

I punti chiave Il Portale dell’Automobilista, l’app iPatente e l’app IO mostrano gratuitamente lo stesso saldo dei punti della patente.

Dal 1° ottobre 2021 username e password del Portale dell’Automobilista valgono solo per i minorenni dai 14 anni in su: i maggiorenni devono usare SPID di livello 2 o CIE.

Il risponditore automatico 06 45775962 comunica il saldo punti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.

La Motorizzazione Civile non manda più lettere quando toglie punti: chi è registrato al Portale dell’Automobilista riceve un’email per ogni variazione del punteggio.

Dal 13 agosto 2010 chi ha la patente da meno di tre anni e non commette violazioni che tolgono punti riceve un punto in più all’anno, fino a un massimo di tre.

Puoi vedere quanti punti hai sulla patente gratis in tre modi online: nell’area riservata del Portale dell’Automobilista, con l’app iPatente o con l’app IO, nel servizio «Motorizzazione Civile: le mie patenti». Se sei maggiorenne, per entrare servono SPID o CIE.

Senza strumenti digitali puoi chiamare il risponditore automatico 06 45775962, attivo 24 ore su 24, oppure chiedere il saldo a un Ufficio della Motorizzazione Civile.

Quale canale scegliere per controllare i punti?

Tutti i canali mostrano lo stesso saldo. Cambiano il modo di accesso e la quantità di dettagli. La tabella riassume le differenze a ottobre 2026.

Canale Come si accede Costo Cosa mostra Portale dell’Automobilista SPID o CIE (credenziali del Portale solo per i minorenni dai 14 anni) Gratuito Saldo aggiornato, anche di CIG e CQC App iPatente SPID di livello 2 o CIE Gratuita Saldo, scadenza della patente, variazioni con i dettagli di ogni sanzione o incremento App IO Accesso a IO Gratuita Saldo e dettagli dei verbali che hanno tolto punti Telefono 06 45775962 Servizio automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Come una telefonata urbana Saldo Ufficio della Motorizzazione Civile Di persona Non reso noto Saldo

Cosa serve

SPID di livello 2 o superiore oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE) , se sei maggiorenne.

oppure la , se sei maggiorenne. Le credenziali del Portale (username e password), solo se sei minorenne e hai almeno 14 anni.

(username e password), solo se sei minorenne e hai almeno 14 anni. Il numero della patente , necessario al primo accesso in iPatente.

, necessario al primo accesso in iPatente. Uno smartphone con iPatente o IO installata, se scegli le app.

L’obbligo di SPID o CIE per l’area riservata del Portale deriva dal D.L. 76/2020, convertito con la L. 120/2020. Dal 1° ottobre 2021 username e password valgono solo per i minorenni dai 14 anni in su: tutti gli altri devono usare SPID o CIE, anche in iPatente.

Come vedere i punti sul Portale dell’Automobilista

Vai su www.ilportaledellautomobilista.it ed entra nell’area riservata con il pulsante di accesso in alto a destra. Fai il login con SPID o CIE. Se sei minorenne e hai almeno 14 anni, puoi usare le credenziali del Portale. Dopo il login, l’area personale mostra in primo piano il saldo punti aggiornato. Per il dettaglio, nel menu di sinistra, sotto «Accesso ai servizi», seleziona «Verifica punti patente».

Con la stessa procedura controlli anche il saldo del CIG, il certificato per guidare i ciclomotori, con la voce «Verifica punti CIG», e della CQC, con «Verifica punti CQC».

Come vedere i punti con l’app iPatente

iPatente è l’app gratuita del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, collegata al Portale. La nuova versione ha un’interfaccia ridisegnata e una procedura di accreditamento ai servizi migliorata.

Scarica iPatente dall’App Store o da Google Play. Accedi con SPID di livello 2 o con la CIE. Se sei minorenne e hai almeno 14 anni, usa le credenziali del Portale. Al primo accesso inserisci il numero della patente. Apri la sezione «Patenti» per vedere saldo aggiornato, scadenza e variazioni di punteggio. Se vuoi ricevere avvisi su scadenze e variazioni dei punti, usa la sezione «Messaggi e notifiche».

Perché iPatente non mi mostra i punti?

Il motivo più comune è il numero della patente mancante: senza questo dato l’app non mostra né il saldo né il dettaglio dei punti. Controlla di averlo inserito al primo accesso.

Alcuni utenti dell’App Store hanno segnalato problemi con l’accesso SPID, per esempio la richiesta di rifare il login all’infinito (recensione del 21 luglio 2025). In quel caso puoi usare il Portale da browser o l’app IO.

Come vedere i punti con l’app IO

Nell’app IO il saldo si trova in due posti, a seconda che tu abbia aggiunto o no la patente digitale.

Se hai la patente digitale in IO, vai su «Portafoglio», apri la patente e tocca «Vai al saldo punti patente». Se non l’hai aggiunta, vai su «Servizi» e apri «Motorizzazione Civile: le mie patenti». Nel servizio, secondo la procedura descritta dalle testate di settore, tocca «Vai al servizio» e poi «Continua» due volte. Seleziona il numero della patente per vedere saldo, storico delle decurtazioni e verbali.

Devo prima aggiungere la patente digitale in IO?

No. Per vedere le informazioni nel servizio della Motorizzazione non serve aver registrato la patente nei documenti di IO. Il servizio «Le mie patenti» mostra anche i dettagli dei verbali che hanno fatto perdere punti.

In rete circolano articoli che sostengono che IO non abbia una sezione per il saldo: sono superati. La pagina di assistenza ufficiale di IO conferma che il saldo è disponibile.

Posso vedere i punti senza SPID o CIE?

Online no, se sei maggiorenne. Restano due strade.

Telefono : chiama il servizio automatico 06 45775962 . Risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si paga come una telefonata urbana.

: chiama il servizio automatico . Risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si paga come una telefonata urbana. Di persona: chiedi il saldo a un Ufficio della Motorizzazione Civile. Orari, modalità ed eventuali costi dello sportello non sono stati resi noti nelle fonti consultate: conviene informarsi presso l’ufficio prima di andare.

Quali errori evitare?

Usare username e password da maggiorenne. Non funzionano più: servono SPID o CIE.

Non funzionano più: servono SPID o CIE. Usare SPID di livello 1. Dal 27 febbraio 2025, secondo le guide pubblicate da enti e operatori del settore, serve almeno il livello 2, quello con il codice OTP.

Dal 27 febbraio 2025, secondo le guide pubblicate da enti e operatori del settore, serve almeno il livello 2, quello con il codice OTP. Chiamare il vecchio numero. Una vecchia pagina della Polizia di Stato indica ancora l’848782782. Il numero da usare è quello indicato dal Portale: 06 45775962.

Una vecchia pagina della Polizia di Stato indica ancora l’848782782. Il numero da usare è quello indicato dal Portale: 06 45775962. Aspettare una lettera. La Motorizzazione non manda più lettere quando toglie punti. Chi è registrato al Portale riceve però un’email per ogni variazione del punteggio.

La Motorizzazione non manda più lettere quando toglie punti. Chi è registrato al Portale riceve però un’email per ogni variazione del punteggio. Affidarsi ad app di altri sviluppatori. Negli store ci sono app che promettono di mostrare i punti, ma non offrono le garanzie di affidabilità e protezione dei dati di un canale pubblico.

Cosa fare se il saldo punti sembra sbagliato?

I punti vengono tolti dalla patente di chi guidava al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. Prima di tutto controlla nel dettaglio quale verbale ha causato la decurtazione.

Se una singola decurtazione è sbagliata, la segnalazione o la richiesta di rettifica va fatta all’organo di polizia che ha elevato la multa (Polizia, Carabinieri o Polizia locale), non al Portale. Per valutare un eventuale ricorso è meglio rivolgersi a un professionista.

I neopatentati possono guadagnare punti?

Sì. Dal 13 agosto 2010 chi ha la patente da meno di tre anni e non commette violazioni che tolgono punti riceve un punto in più all’anno, fino a un massimo di tre. Le variazioni compaiono nello storico del Portale e delle app.

A chi chiedere aiuto se non riesci ad accedere?

Puoi compilare il modulo «Richiesta informazioni» nella sezione Contatti del Portale oppure chiamare il numero verde 800-23-23-23, attivo dalle 8 alle 20, festivi esclusi.

Se il problema è solo l’accesso a un canale, prova gli altri: il saldo è lo stesso su Portale, iPatente e IO, e il risponditore 06 45775962 resta disponibile senza login.

Domande frequenti Come vedo i punti della patente con l’app IO? Nell’app IO chi ha aggiunto la patente digitale va su «Portafoglio», apre la patente e tocca «Vai al saldo punti patente». Chi non l’ha aggiunta apre, nella sezione «Servizi», il servizio «Motorizzazione Civile: le mie patenti». Il servizio mostra il saldo, lo storico delle decurtazioni e i verbali che hanno tolto punti. Perché iPatente non mi mostra i punti della patente? Il motivo più comune è il numero della patente non inserito al primo accesso: senza questo dato l’app iPatente non mostra né il saldo né il dettaglio dei punti. Se l’accesso con SPID non funziona, il saldo è disponibile anche sul Portale dell’Automobilista da browser o nell’app IO. Si possono vedere i punti della patente senza SPID o CIE? Online no, per chi è maggiorenne. Senza SPID o CIE il saldo dei punti della patente si può chiedere al risponditore automatico 06 45775962, attivo 24 ore su 24, oppure a un Ufficio della Motorizzazione Civile. Qual è il numero di telefono per sapere i punti della patente? Il numero indicato dal Portale dell’Automobilista è 06 45775962, un servizio automatico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si paga come una telefonata urbana. Il vecchio numero 848782782, ancora presente su una pagina della Polizia di Stato, non è quello da usare. Cosa fare se il saldo dei punti della patente è sbagliato? I punti vengono tolti dalla patente di chi guidava al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. Se una decurtazione è sbagliata, la richiesta di rettifica va fatta all’organo di polizia che ha elevato la multa, cioè Polizia, Carabinieri o Polizia locale, e non al Portale dell’Automobilista.

Fonte: Il Portale dell’Automobilista (MIT) – Saldo punti patente · Il Portale dell’Automobilista (MIT) – FAQ Servizi al cittadino · Il Portale dell’Automobilista (MIT) – iPatente · Il Portale dell’Automobilista (MIT) – Registrazione/Accesso · Assistenza app IO (PagoPA) ·