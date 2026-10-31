31 Ottobre 2026 - 12:19

La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre 2026: uno psichiatra decide il destino di Angela

angela

In sintesi. Nelle puntate de «La Promessa» in onda su Rete 4 dal 2 all’8 novembre 2026 alle 19.50, il capitano Lorenzo fa arrivare nella tenuta uno psichiatra per valutare Angela: se sarà giudicata sana di mente la sposerà, altrimenti finirà in un sanatorio. Il maggiordomo don Cristóbal bacia la governante Teresa, mentre il 5 novembre Carlo sparisce.

I punti chiave

  • «La Promessa» va in onda su Rete 4 ogni giorno, da lunedì a domenica, alle 19.50, con replica alle 7.00 del giorno successivo.
  • Martedì 3 novembre 2026 uno psichiatra chiamato dal capitano Lorenzo arriva nella tenuta per valutare Angela.
  • Mercoledì 4 novembre 2026 il capitano Lorenzo pone ad Angela un ultimatum: matrimonio se giudicata sana di mente, sanatorio in caso contrario.
  • Martedì 3 novembre 2026 il maggiordomo don Cristóbal bacia la governante Teresa, che sabato 7 novembre gli chiede di dimenticare il bacio.
  • Domenica 8 novembre 2026 le imprese che avevano firmato con Manuel accordi per la licenza del motore si tirano indietro.

Attenzione: spoiler. Dal 2 all’8 novembre 2026 «La Promessa» su Rete 4 porta nella tenuta uno psichiatra voluto dal capitano Lorenzo per valutare Angela. Intanto un bacio tra Teresa e don Cristóbal agita la servitù.

«La Promessa» è la soap spagnola ambientata all’inizio del Novecento. Ogni giorno della settimana, da lunedì a domenica, va in onda su Rete 4 alle 19.50, con replica la mattina seguente.

Periodo Prima visione Replica
Dal 2 all’8 novembre 2026 Ore 19.50, Rete 4 Ore 7.00 del giorno successivo

Lo psichiatra può decidere il destino di Angela

Lunedì 2 novembre 2026 Manuel raggiunge il fratello Curro, che gli punta contro un fucile, e i due finiscono abbracciati. Curro e Angela tornano poi a La Promessa per rivendicare il diritto a essere felici.

Martedì 3 novembre 2026 nella tenuta arriva uno psichiatra chiamato da Lorenzo. Curro teme che il capitano voglia riservare ad Angela lo stesso trattamento subito da Eugenia.

Mercoledì 4 novembre 2026 Lorenzo pone il suo ultimatum ad Angela. Se il medico la giudicherà sana di mente, i due si sposeranno. In caso contrario, Angela finirà in un sanatorio. Angela confida a Curro di preferire il manicomio alle nozze.

Da venerdì 6 novembre 2026 il dottor Antúnez interroga Angela da solo, spingendola ad accusare Curro e definendo normali i matrimoni combinati. Sabato 7 novembre Angela ha uno scatto d’ira che rischia di compromettere i colloqui. Domenica 8 novembre Leocadia impedisce a Curro di vederla.

Un bacio che Martina non riesce a nascondere

Martedì 3 novembre 2026 Martina confessa a Jacobo, il fidanzato, di aver baciato un altro uomo, ma non rivela chi sia. Domenica 8 novembre Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire l’identità del rivale, senza sapere di averlo davanti.

Teresa e don Cristóbal, la servitù in subbuglio

Martedì 3 novembre 2026 il maggiordomo don Cristóbal bacia la governante Teresa. Sabato 7 novembre Teresa gli chiede di dimenticare il bacio. Domenica 8 novembre la governante confida a Petra che quel gesto ha avuto per lei un significato più profondo di quanto voglia ammettere.

Maria, Carlo e un segreto che fa scappare

Lunedì 2 novembre 2026 Samuel confessa a Maria di aver raccomandato Carlo e la invita a concedergli una possibilità come padre del bambino che aspetta. Giovedì 5 novembre Carlo sparisce: Pia lo copre, ma ipotizza che sia fuggito dopo aver scoperto la gravidanza.

Il motore di Manuel perde i suoi clienti

Enora e Toño ricevono una lettera da un’importante azienda interessata al loro motore. Domenica 8 novembre 2026, però, le imprese che avevano firmato accordi con Manuel per la licenza si tirano indietro. Nella stessa settimana Samuel crolla davanti a Petra per l’imminente chiusura del rifugio.

Le trame della settimana successiva non sono ancora state diffuse.

Domande frequenti

A che ora va in onda La Promessa su Rete 4?

«La Promessa» va in onda su Rete 4 ogni giorno, da lunedì a domenica, alle 19.50. La replica è trasmessa alle 7.00 del giorno successivo, anche nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026.

Cosa succede ad Angela nella Promessa dal 2 all’8 novembre?

Nelle puntate de «La Promessa» dal 2 all’8 novembre 2026 il capitano Lorenzo fa valutare Angela da uno psichiatra, il dottor Antúnez. Se Angela sarà giudicata sana di mente sposerà Lorenzo, altrimenti finirà in un sanatorio. Angela confida a Curro di preferire il manicomio alle nozze.

Chi bacia Teresa nella Promessa?

Nella puntata de «La Promessa» di martedì 3 novembre 2026 il maggiordomo don Cristóbal bacia la governante Teresa. Sabato 7 novembre Teresa gli chiede di dimenticare il bacio, ma domenica 8 novembre confida a Petra che quel gesto ha avuto per lei un significato più profondo.

Chi ha baciato Martina nella Promessa?

Martedì 3 novembre 2026 Martina confessa al fidanzato Jacobo di aver baciato un altro uomo, senza rivelare chi sia. Domenica 8 novembre Jacobo chiede ad Adriano di aiutarlo a scoprire l’identità del rivale, senza sapere di averlo davanti.

Perché Carlo sparisce nella Promessa?

Nella puntata de «La Promessa» di giovedì 5 novembre 2026 Carlo sparisce. Pia lo copre, ma ipotizza che sia fuggito dopo aver scoperto la gravidanza di Maria.

Immagine di repertorio

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