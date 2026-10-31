Ornella Muti a Ballando con le stelle, Filippo Zara: «Top line sbagliata, ma la mossa di La Rocca è stata furbissima»

di Redazione ZON

In sintesi. Il coreografo Filippo Zara, ex volto di Ballando con le stelle, in un’intervista a Fanpage.it condivide la critica di Barbara d’Urso sulla top line di Ornella Muti nel valzer dell’edizione 2026 con Pasquale La Rocca: gomiti bassi e postura aggrappata. Zara definisce “insensati” gli attacchi alla giurata e “furbissima” la scelta di La Rocca di puntare sulla fluidità.

I punti chiave Barbara d’Urso, giurata di Ballando con le stelle 2026, ha criticato la top line di Ornella Muti nel valzer con Pasquale La Rocca.

Il coreografo Filippo Zara, in un’intervista a Fanpage.it, conferma il difetto: secondo Zara Ornella Muti aveva i gomiti bassi ed era aggrappata a Pasquale La Rocca.

Filippo Zara definisce “furbissima” la scelta di Pasquale La Rocca di puntare sulla fluidità della coreografia invece che sulla tecnica.

Filippo Zara giudica “insensati” gli attacchi ricevuti da Barbara d’Urso dopo il giudizio sulla top line di Ornella Muti.

Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso non hanno replicato alle parole di Filippo Zara.

Il ballerino e coreografo Filippo Zara entra nel caso della top line che agita l’edizione 2026 di Ballando con le stelle. Nel mirino c’è il valzer di Ornella Muti con Pasquale La Rocca. Zara giudica “insensati” gli attacchi ricevuti dalla giurata Barbara d’Urso.

Filippo Zara è un ex volto di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Le sue valutazioni arrivano in un’intervista concessa a Fanpage.it. La data dell’intervista e quella della puntata in cui si è esibita Ornella Muti non sono state rese note nel materiale disponibile.

Perché la top line di Ornella Muti ha acceso la polemica

La discussione è partita da un’osservazione tecnica di Barbara d’Urso, giurata di Ballando con le stelle 2026. La conduttrice ha segnalato che nell’esibizione di Ornella Muti mancava la postura corretta nella parte superiore del corpo, la cosiddetta top line. Il commento ha scatenato polemiche prima in studio e poi sui social.

Filippo Zara condivide il rilievo tecnico sulla postura di Ornella Muti nel valzer con Pasquale La Rocca. Il coreografo lo spiega così:

“I gomiti erano molto bassi. Era un po’ aggrappata a Pasquale La Rocca anziché essere appoggiata. I gomiti dovrebbero essere alti e creare una linea, con la parte superiore del corpo molto allungata ed estesa”.

La “mossa furbissima” di Pasquale La Rocca secondo Filippo Zara

Filippo Zara non si ferma al difetto tecnico. Il coreografo riconosce a Pasquale La Rocca, maestro di Ornella Muti, una scelta strategica che definisce “furbissima”: puntare sulla fluidità della coreografia invece di insistere sulla tecnica.

Secondo Filippo Zara, Pasquale La Rocca “si sarà reso conto che Ornella aveva qualche difficoltà nella top line e ha puntato sulla fluidità della coreografia, che era davvero bellissima”. Il coreografo aggiunge che “per perfezionare la tecnica ci vuole tempo” e che insistere su quel punto “rischiava di bloccare la fluidità del valzer”.

Perché Filippo Zara difende Barbara d’Urso

Filippo Zara considera del tutto ingiustificate le critiche piovute su Barbara d’Urso dopo il suo giudizio sulla top line di Ornella Muti. Per il coreografo, il confronto fatto dalla giurata nasce da un’esperienza vissuta in prima persona:

“Ha vissuto quell’esperienza sulla propria pelle e il paragone viene spontaneo. È bello che si torni finalmente a parlare di ballo tecnico grazie a queste discussioni”.

Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso non hanno replicato alle parole di Filippo Zara, almeno stando al materiale disponibile. Resta da vedere se il tema della top line tornerà al centro dei giudizi nelle prossime puntate di Ballando con le stelle 2026.

Domande frequenti Cosa ha detto Barbara d’Urso su Ornella Muti a Ballando con le stelle? Barbara d’Urso, giurata di Ballando con le stelle 2026, ha segnalato che nel valzer di Ornella Muti con Pasquale La Rocca mancava la postura corretta della parte superiore del corpo, la cosiddetta top line. Il commento ha scatenato polemiche in studio e sui social. Cos’è la top line nel ballo? La top line è la postura della parte superiore del corpo nel ballo. Secondo il coreografo Filippo Zara, nel valzer i gomiti dovrebbero essere alti e creare una linea, con la parte superiore del corpo molto allungata ed estesa. Cosa pensa Filippo Zara del valzer di Ornella Muti e Pasquale La Rocca? Il coreografo Filippo Zara, in un’intervista a Fanpage.it, sostiene che Ornella Muti avesse i gomiti molto bassi e fosse aggrappata a Pasquale La Rocca anziché appoggiata. Zara definisce però “furbissima” la scelta di La Rocca di puntare sulla fluidità della coreografia, giudicata “davvero bellissima”. Perché Filippo Zara difende Barbara d’Urso? Filippo Zara giudica “insensati” gli attacchi ricevuti da Barbara d’Urso dopo la critica alla top line di Ornella Muti. Secondo Zara, la giurata di Ballando con le stelle 2026 ha vissuto quell’esperienza sulla propria pelle e il paragone le viene spontaneo. Chi è il maestro di Ornella Muti a Ballando con le stelle 2026? Il maestro di Ornella Muti a Ballando con le stelle 2026 è Pasquale La Rocca. Con Pasquale La Rocca l’attrice ha ballato il valzer al centro della polemica sulla top line.