Ballando con le stelle, 31 ottobre 2026: Serena Autieri sarà Satine nel numero dedicato al Moulin Rouge

di Redazione ZON

In sintesi. Serena Autieri sarà la ballerina per una notte di Ballando con le stelle sabato 31 ottobre 2026 su Rai 1. Interpreterà Satine in un grande numero dedicato al Moulin Rouge accanto al maestro Luca Favilla, come annunciato da Milly Carlucci a La volta buona. Nella stessa puntata Alessandro Matri parte con 20 punti di vantaggio ed è prevista un’eliminazione.

I punti chiave Serena Autieri è la ballerina per una notte di Ballando con le stelle nella puntata di sabato 31 ottobre 2026 su Rai 1.

Serena Autieri interpreterà Satine in un numero ispirato al Moulin Rouge, accanto al maestro Luca Favilla.

Alessandro Matri ha vinto la puntata precedente e parte con 20 punti in più rispetto agli altri concorrenti.

Alla fine della puntata del 31 ottobre 2026 è prevista un’altra eliminazione, dopo quella dell’attore Massimo Ghini.

Milly Carlucci ha annunciato le anticipazioni in collegamento con La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Attenzione: spoiler. Sabato 31 ottobre 2026 Serena Autieri sarà la ballerina per una notte di Ballando con le stelle su Rai 1. Interpreterà Satine in un grande numero ispirato al Moulin Rouge, accanto al maestro Luca Favilla.

Che cosa porterà Serena Autieri sulla pista di Rai 1

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha annunciato l’esibizione in collegamento con La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il collegamento con le anticipazioni del sabato è ormai un appuntamento fisso del giovedì.

«Avremo un bell’omaggio al mondo del Moulin Rouge con un grande numero di produzioni all’interno del quale Satine sarà Serena Autieri accompagnata da uno dei nostri maestri storici, Luca Favilla», ha spiegato Milly Carlucci.

Secondo Milly Carlucci, attorno alla coppia Autieri-Favilla ci sarà «un grande numero» costruito «per rivivere la favola del Moulin Rouge». La conduttrice non ha rivelato la musica scelta, la durata dell’esibizione né il ballo che Serena Autieri porterà in pista.

Alessandro Matri parte avvantaggiato, poi arriva un’altra eliminazione

La puntata del 31 ottobre 2026 si apre con una classifica già mossa. Alessandro Matri ha vinto la puntata precedente di Ballando con le stelle e per questo partirà con 20 punti in più rispetto agli altri concorrenti.

«Alessandro Matri parte già con 20 punti in più rispetto agli altri perché ha vinto la puntata, e poi ci sarà un’altra eliminazione alla fine della puntata», ha detto Milly Carlucci.

L’uscita annunciata arriva dopo l’eliminazione dell’attore Massimo Ghini nella puntata precedente. Milly Carlucci non ha anticipato quali coppie rischiano di lasciare la gara.

Il caso topline e la coppia Ornella Muti-Pasquale La Rocca

Durante il collegamento con La volta buona, Caterina Balivo ha chiesto a Milly Carlucci un commento sul cosiddetto caso topline, la tecnica di ballo al centro delle discussioni sull’edizione 2026 di Ballando con le stelle. La conduttrice si è detta contenta che il pubblico abbia scoperto il termine.

«Sul web non si è parlato di altro. Abbiamo dato un contributo alla conoscenza di un tecnicismo del ballo», ha dichiarato Milly Carlucci.

Milly Carlucci ha poi elogiato la coppia formata dall’attrice Ornella Muti e dal maestro Pasquale La Rocca, al centro anche di uno scontro a distanza con Barbara d’Urso. «Pasquale La Rocca è in un momento di grazia», ha detto la conduttrice, definendo i due «una di quelle coppie miracolosamente in sintonia».

Dove vedere la puntata del 31 ottobre

La puntata va in onda sabato 31 ottobre 2026 su Rai 1. L’orario di inizio non è stato comunicato nelle anticipazioni diffuse da Milly Carlucci.

Programma Data Canale Ballerina per una notte Ballando con le stelle Sabato 31 ottobre 2026 Rai 1 Serena Autieri (Satine), con Luca Favilla

Il nome della coppia eliminata si conoscerà solo alla fine della puntata di sabato 31 ottobre 2026.

Domande frequenti Chi è la ballerina per una notte a Ballando con le stelle il 31 ottobre? Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 31 ottobre 2026 su Rai 1 la ballerina per una notte è Serena Autieri. Serena Autieri interpreterà Satine in un numero dedicato al Moulin Rouge, accompagnata dal maestro Luca Favilla. Con chi balla Serena Autieri a Ballando con le stelle? Serena Autieri balla con Luca Favilla, che la conduttrice Milly Carlucci ha definito uno dei maestri storici di Ballando con le stelle. La coppia sarà al centro di un grande numero ispirato al Moulin Rouge nella puntata del 31 ottobre 2026. Perché Alessandro Matri parte con 20 punti in più a Ballando con le stelle? Alessandro Matri parte con 20 punti in più nella puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre 2026 perché ha vinto la puntata precedente. Lo ha spiegato la conduttrice Milly Carlucci in collegamento con La volta buona su Rai 1. C’è un’eliminazione a Ballando con le stelle il 31 ottobre 2026? Sì, secondo la conduttrice Milly Carlucci alla fine della puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre 2026 ci sarà un’altra eliminazione. Nella puntata precedente era stato eliminato l’attore Massimo Ghini, mentre le coppie a rischio non sono state anticipate. A che ora inizia Ballando con le stelle sabato 31 ottobre 2026? La puntata di Ballando con le stelle va in onda sabato 31 ottobre 2026 su Rai 1. L’orario di inizio non è stato comunicato nelle anticipazioni diffuse dalla conduttrice Milly Carlucci.