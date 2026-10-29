Cedimento del viadotto tra Pellezzano e Salerno: il tratto riapre, la parte superiore resta chiusa

di Redazione ZON

In sintesi. Il tratto autostradale chiuso dopo il cedimento di una porzione del viadotto tra Pellezzano e Salerno dovrebbe riaprire a breve, secondo quanto annunciato dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito e riportato da ZON.it il 29 ottobre 2026. La parte superiore del viadotto resta chiusa fino all’esito delle verifiche tecniche sulla sicurezza. Non è stato indicato un orario preciso.

I punti chiave Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha annunciato la riapertura del tratto autostradale chiuso dopo il cedimento del viadotto tra Pellezzano e Salerno.

La parte superiore del viadotto tra Pellezzano e Salerno resta chiusa in attesa delle verifiche tecniche sulla sicurezza.

La comunicazione del Prefetto Francesco Esposito non indica un orario preciso per la riapertura del tratto.

Una fotografia del viadotto tra Pellezzano e Salerno mostra calcestruzzo staccato, ferri d’armatura esposti e detriti sulla carreggiata sottostante.

Al 29 ottobre 2026 non sono note le cause del cedimento, la data in cui è avvenuto né l’eventuale presenza di feriti o veicoli coinvolti.

Il tratto autostradale chiuso dopo il cedimento di una porzione del viadotto tra Pellezzano e Salerno dovrebbe riaprire a breve. Come comunicato sullla pagina Facebook del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa sentito il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. La parte superiore del viadotto resterà chiusa in attesa delle verifiche tecniche sulla sicurezza.

Il post parla di riapertura «nelle prossime ore» e non indica un orario preciso.

Cosa riapre e cosa resta chiuso sul viadotto tra Pellezzano e Salerno

Secondo il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, tornerà percorribile il tratto autostradale interessato da cedimento.

La parte superiore del viadotto tra Pellezzano e Salerno resterà invece interdetta. La riapertura di quella porzione dipende dall’esito delle verifiche tecniche sulla sicurezza. Non sono stati indicati tempi per la conclusione dei controlli.

Che cosa mostrano le immagini del cedimento

Una fotografia scattata dal basso e allegata al post mostra la parte inferiore del viadotto danneggiata. Si vedono calcestruzzo staccato e ferri d’armatura esposti. Detriti sono finiti sulla carreggiata sottostante, accanto al guardrail.

Quello che non è ancora stato chiarito

Non è stato reso noto quando è avvenuto il cedimento della porzione di viadotto tra Pellezzano e Salerno. Non è stato comunicato se ci siano persone ferite o veicoli coinvolti.

Non sono note le cause del distacco del calcestruzzo. Non è stato indicato quale ente gestisca il tratto né chi effettuerà le verifiche tecniche sulla parte superiore del viadotto.

Le indicazioni per gli automobilisti

Nella comunicazione si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti e a rispettare le indicazioni delle autorità competenti. Il testo indica la sicurezza come priorità e auspica una riduzione dei disagi per chi viaggia.

L’orario effettivo della riapertura del tratto e l’esito delle verifiche sulla parte superiore del viadotto saranno oggetto di successivi aggiornamenti da parte delle autorità.