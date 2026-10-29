Christine Lagarde lascia la Bce il 7 febbraio 2027: come sarà scelto il successore

di Redazione ZON

In sintesi. Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca Centrale Europea il 7 febbraio 2027, secondo quanto comunicato dalla Bce il 29 ottobre 2026. Il successore sarà nominato dal Consiglio Europeo, presieduto da António Costa, con la procedura dell’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al 29 ottobre 2026 non sono noti candidati né un calendario per la nomina.

I punti chiave Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca Centrale Europea il 7 febbraio 2027.

La Banca Centrale Europea ha comunicato l’uscita di Christine Lagarde giovedì 29 ottobre 2026.

Il successore di Christine Lagarde sarà nominato dal Consiglio Europeo secondo l’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al 29 ottobre 2026 la Banca Centrale Europea non ha indicato candidati, calendario della nomina né motivi della scelta di Christine Lagarde.

La comunicazione della Banca Centrale Europea del 29 ottobre 2026 non contiene indicazioni sulla politica monetaria né sui mutui.

Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca Centrale Europea il 7 febbraio 2027. La Bce ha comunicato la decisione giovedì 29 ottobre 2026. Lagarde aveva informato in precedenza il consiglio direttivo e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa.

Come la Bce ha annunciato l’uscita di Christine Lagarde

L’annuncio dell’uscita di Christine Lagarde è arrivato con una comunicazione ufficiale della Banca Centrale Europea. Secondo la Bce, il consiglio direttivo ha «ringraziato calorosamente» la presidente e le ha tributato un «lungo applauso».

La comunicazione della Banca Centrale Europea non indica i motivi della scelta di Christine Lagarde. Non spiega nemmeno perché la data di uscita sia il 7 febbraio 2027.

Chi nomina il nuovo presidente della Banca Centrale Europea

Il successore di Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea sarà nominato dal Consiglio Europeo. La procedura è quella prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo quanto indicato dalla Bce.

Al 29 ottobre 2026 non sono stati resi noti nomi di possibili candidati alla presidenza della Banca Centrale Europea. Non è stato comunicato neppure un calendario per la nomina del successore di Christine Lagarde.

Cosa resta da capire per mutui e tassi delle famiglie italiane

Le decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse influenzano il costo dei mutui a tasso variabile e dei prestiti nell’area euro. La comunicazione della Bce sull’uscita di Christine Lagarde non contiene indicazioni sulla politica monetaria dei prossimi mesi.

Al momento non ci sono elementi ufficiali per stabilire se e come il cambio alla presidenza della Banca Centrale Europea inciderà sulle rate dei mutui delle famiglie italiane, comprese quelle della provincia di Salerno. Una valutazione sarà possibile quando il Consiglio Europeo avrà indicato il nome del successore.

I prossimi passaggi dopo l’annuncio della Bce

Christine Lagarde resterà alla presidenza della Banca Centrale Europea fino al 7 febbraio 2027. Il prossimo passaggio formale spetta al Consiglio Europeo, presieduto da António Costa, che dovrà avviare la procedura di nomina prevista dai trattati europei.

Domande frequenti Quando lascia la Bce Christine Lagarde? Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca Centrale Europea il 7 febbraio 2027. La Bce ha comunicato la data giovedì 29 ottobre 2026. Chi nomina il nuovo presidente della Bce? Il nuovo presidente della Banca Centrale Europea è nominato dal Consiglio Europeo, presieduto da António Costa. La procedura è quella prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo quanto indicato dalla Bce. Chi sarà il successore di Lagarde alla Bce? Al 29 ottobre 2026 non sono stati resi noti nomi di possibili candidati alla presidenza della Banca Centrale Europea. Non è stato comunicato neppure un calendario per la nomina del successore di Christine Lagarde. Perché Christine Lagarde lascia la Bce? La comunicazione ufficiale della Banca Centrale Europea del 29 ottobre 2026 non indica i motivi della scelta di Christine Lagarde. La comunicazione non spiega nemmeno perché la data di uscita sia il 7 febbraio 2027. L’uscita di Lagarde cambierà le rate dei mutui? Al 29 ottobre 2026 non ci sono elementi ufficiali per stabilire se il cambio alla presidenza della Banca Centrale Europea inciderà sulle rate dei mutui delle famiglie italiane. La comunicazione della Bce non contiene indicazioni sulla politica monetaria dei prossimi mesi.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache (lancio Adnkronos)