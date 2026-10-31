Tú sí que vales del 31 ottobre 2026 su Canale 5: conduttori, giuria e Belen Rodríguez nel lipsync

di Redazione ZON

In sintesi. Tú sí que vales, il talent show di Canale 5, va in onda sabato 31 ottobre 2026 alle 21.20 con la quarta puntata della stagione. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giudicano Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli giudice del popolo e Belen Rodríguez giurata del lipsync.

I punti chiave La quarta puntata di Tú sí que vales 2026 va in onda sabato 31 ottobre 2026 alle 21.20 su Canale 5.

Tú sí que vales 2026 è condotto da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

La giuria di Tú sí que vales 2026 è formata da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli giudice del popolo.

Belen Rodríguez giudica la sfida di lipsync, in cui i giurati del programma interpretano grandi successi musicali con 5 superstar.

La puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori e il 23,18% di share su Canale 5.

Attenzione: spoiler. Tú sí que vales torna sabato 31 ottobre 2026 alle 21.20 su Canale 5 con la quarta puntata della stagione, tra numeri di talento, la sfida di lipsync e Belen Rodríguez in giuria.

Chi conduce e chi giudica nella puntata del 31 ottobre

Il talent show di Canale 5 è condotto nell’edizione 2026 da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco si esibiscono performer di ogni età provenienti da diversi Paesi.

La giuria di Tú sí que vales 2026 è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli siede accanto a loro nel ruolo di giudice del popolo.

Ruolo Nome Conduzione Elisabetta Canalis, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni Giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi Giudice del popolo Sabrina Ferilli Giurata del lipsync Belen Rodríguez

Belen Rodríguez torna a Tú sí que vales come giurata del lipsync

Belen Rodríguez, showgirl argentina ed ex conduttrice di Tú sí que vales, è tornata nell’edizione 2026 con un ruolo speciale. Giudica la sfida di lipsync, in cui i giurati del programma interpretano grandi successi musicali insieme a cinque superstar.

Nella puntata di sabato 24 ottobre 2026 hanno partecipato alla sfida di lipsync Marco Mengoni, Luca Laurenti, Elenoire Casalegno, Alessandro Borghese e Filippo Magnini. I nomi dei cinque ospiti della puntata del 31 ottobre 2026 non sono stati resi noti nelle anticipazioni disponibili.

Nella puntata del 31 ottobre 2026 è annunciato anche il ritorno di Giovannino, presenza fissa del programma. Le sue incursioni prendono di mira soprattutto Sabrina Ferilli, la giudice del popolo.

Gli ascolti di Tú sí que vales nella puntata precedente

La puntata di Tú sí que vales andata in onda sabato 24 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori su Canale 5. Lo share è stato del 23,18%, sufficiente a vincere la prima serata del sabato.

Il programma alterna momenti comici a racconti personali dei concorrenti. Spesso i partecipanti portano sul palco storie di vita che toccano temi delicati.

Cosa resta da sapere sulla quarta puntata

Le anticipazioni sulla puntata del 31 ottobre 2026 non indicano quali concorrenti si esibiranno né quali brani saranno scelti per il lipsync. I dati di ascolto della serata saranno diffusi da Auditel domenica 1 novembre 2026.

Domande frequenti A che ora va in onda Tú sí que vales il 31 ottobre 2026? Tú sí que vales va in onda sabato 31 ottobre 2026 alle 21.20 su Canale 5. È la quarta puntata della stagione 2026 del talent show. Chi c’è nella giuria di Tú sí que vales 2026? La giuria di Tú sí que vales 2026 è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli ha il ruolo di giudice del popolo. Belen Rodríguez giudica la sfida di lipsync. Chi sono gli ospiti del lipsync di Tú sí que vales del 31 ottobre? I nomi delle 5 superstar della sfida di lipsync di Tú sí que vales del 31 ottobre 2026 non sono stati resi noti nelle anticipazioni disponibili. Nella puntata del 24 ottobre 2026 hanno partecipato Marco Mengoni, Luca Laurenti, Elenoire Casalegno, Alessandro Borghese e Filippo Magnini. Che ruolo ha Belen Rodríguez a Tú sí que vales 2026? Belen Rodríguez, showgirl argentina ed ex conduttrice di Tú sí que vales, è giurata della sfida di lipsync nell’edizione 2026. Nella sfida i giurati del programma interpretano grandi successi musicali insieme a 5 superstar. Quanti spettatori ha fatto Tú sí que vales il 24 ottobre 2026? La puntata di Tú sí que vales andata in onda sabato 24 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori su Canale 5. Lo share del 23,18% è bastato a vincere la prima serata del sabato.